Kawa w domu. Dlaczego tak bardzo lubimy ten rytuał?

Kawa w domu nie jest już tylko szybkim sposobem na poranne pobudzenie. Dla wielu osób to zapach, rytuał, wspomnienie i moment, który sprawia, że mieszkanie zaczyna być bardziej „swoje”. Z globalnego badania przeprowadzonego na zlecenie Versuni wynika, że 72 procent osób deklaruje silną emocjonalną więź z kawą, a jej aromat pomaga budować poczucie przytulności. To ciekawy sygnał, bo coraz częściej nie chodzi wyłącznie o kofeinę, ale o cały domowy scenariusz: filiżankę, kuchnię, kilka minut spokoju i znajomy zapach. Philips pokazuje przy tym, jak bardzo przez ostatnie 70 lat zmieniło się domowe parzenie kawy. Od pierwszego elektrycznego młynka po nowoczesne ekspresy, kierunek jest ten sam: kawa ma być bliżej domu, ale smakować coraz bardziej jak z kawiarni.

Kawa w domu

Kawa w domu to więcej niż poranna dawka energii

Kawa w domu od dawna jest jednym z najprostszych rytuałów dnia. Można pić ją w biegu, przy komputerze, po obiedzie, w weekendowy poranek albo wtedy, gdy wreszcie robi się kilka minut ciszy. Ale z danych wynika, że jej znaczenie wykracza daleko poza sam smak i kofeinę.

Według badania przeprowadzonego przez Truth Consulting na zlecenie Versuni niemal trzy na cztery osoby pijące kawę mają związane z nią ważne wspomnienia. U 30 procent respondentów pojawia się w nich rodzic lub dziadek przygotowujący filiżankę w domu.

To tłumaczy, dlaczego aromat kawy tak mocno działa na emocje. Nie jest neutralnym zapachem, który po prostu unosi się w kuchni. Dla wielu osób jest sygnałem, że dzień się zaczyna, że ktoś jest obok albo że można na moment zwolnić.

Zapach, który zmienia mieszkanie w dom

Najciekawszy wniosek z badania dotyczy samego zapachu kawy. Aż 72 procent osób na świecie deklaruje, że ma z kawą silną emocjonalną więź i przyznaje, że jej zapach sprawia, iż dom staje się bardziej przytulny oraz „swój”.

To bardzo proste, ale dobrze znane doświadczenie. Mieszkanie może być urządzone perfekcyjnie, ale dopiero codzienne rytuały nadają mu charakter. Dla jednych będzie to gotowanie, dla innych muzyka, światło, książki albo właśnie kawa.

Co ważne, cztery na dziesięć osób kojarzy moment, w którym mieszkanie naprawdę zaczęło być domem, z codziennym zwyczajem parzenia kawy lub herbaty. To pokazuje, że domową atmosferę często budują drobne rzeczy, a nie wielkie remonty i kosztowne zmiany wystroju.

Kawiarnia coraz bliżej kuchni

Kawa w domu zmieniła się także dlatego, że wzrosły oczekiwania. Coraz więcej osób nie chce już wybierać między szybkim kubkiem, a wizytą w kawiarni. Chcą mieć jakość, różnorodność i wygodę w jednym miejscu.

Z badania wynika, że 59 procent osób parzy dziś kawę w domu częściej niż 2–3 lata temu. Jednocześnie 61 procent chce odtworzyć we własnej kuchni doświadczenie znane z kawiarni. To oznacza, że domowe parzenie przestało być tylko tańszą alternatywą dla wyjścia na miasto.

Liczy się możliwość wyboru: espresso rano, cappuccino po południu, kawa mleczna dla gości, coś chłodnego latem albo napój roślinny zamiast klasycznego mleka. Właśnie dlatego ekspres w domu coraz częściej ma nie tylko parzyć kawę, ale też upraszczać cały rytuał.

Philips ma 70 lat historii domowego parzenia

Historia Philips w tej kategorii zaczęła się w 1956 roku od pierwszego elektrycznego młynka. Był to prosty, ale ważny krok, bo pozwalał cieszyć się świeżo zmielonymi ziarnami w domowych warunkach.

Później przyszły kolejne rozwiązania: ekspresy przelewowe, system Senseo do przygotowywania pojedynczej filiżanki kawy z porcji zamkniętej w saszetce oraz system LatteGo, przygotowany z myślą o napojach mlecznych i łatwiejszym czyszczeniu.

Przez 70 lat zmieniały się urządzenia, technologie i nawyki, ale potrzeba pozostała podobna. Kawa w domu ma być dobra, szybka, powtarzalna i dostępna wtedy, gdy naprawdę mamy na nią ochotę.

Kawa w domu

Philips LatteGo Pro 8000 jako nowy etap

Nowym przykładem tego kierunku jest Philips LatteGo Pro 8000. To ekspres przygotowany dla osób, które chcą mieć w kuchni większy wybór napojów i prostszą obsługę na co dzień.

Urządzenie pozwala przygotowywać różne kawy jednym dotknięciem: od klasycznych czarnych propozycji po napoje mleczne, również w wersji na zimno. System LatteGo Pro ma umożliwiać uzyskanie aksamitnej pianki także z napojów roślinnych.

Ważna jest też konstrukcja bez rurek, która ułatwia codzienne czyszczenie. To detal, ale w domowym użytkowaniu bardzo istotny. Ekspres może mieć długą listę funkcji, ale jeśli jego czyszczenie jest męczące, szybko przestaje być częścią przyjemnego rytuału.

Ekspres PHILIPS LatteGo Pro 8000 w Media Expert.

Kawa w domu buduje codzienny rytuał

Kawa w domu działa nie tylko przez smak. Działa przez powtarzalność. W świecie pełnym powiadomień, pośpiechu i rozciągniętej pracy każda prosta czynność, która daje chwilę przewidywalności, zaczyna mieć większą wartość.

Parzenie kawy może być takim mikroprzystankiem. Nieważne, czy trwa dwie minuty, czy dziesięć. Ważne, że jest momentem, który można rozpoznać: zapach, filiżanka, pierwszy łyk, znajomy dźwięk ekspresu albo młynka.

Dlatego domowa kawiarnia nie musi oznaczać kopiowania kawiarni jeden do jednego. Chodzi raczej o to, żeby w kuchni mieć coś, co daje podobne poczucie jakości i przyjemności, ale jest dostępne bez planowania, kolejki i wychodzenia z domu.

Kawa w domu

Kawa w domu stała się małym luksusem codzienności

Nie każdy potrzebuje remontu, nowych mebli i wielkiej zmiany, żeby poczuć się lepiej we własnym mieszkaniu. Czasem wystarczy rytuał, który powtarza się codziennie i tworzy atmosferę. Dla wielu osób takim rytuałem jest właśnie kawa.

Philips przy okazji swojego 70-lecia w świecie domowego parzenia przypomina, że kawa w domu przeszła długą drogę: od prostych młynków po ekspresy, które mają odtwarzać doświadczenie kawiarni. Może wspierać coś bardzo prostego: przygotowanie napoju, który kojarzy się z domem, spokojem i kilkoma minutami tylko dla siebie.

I właśnie dlatego kawa w domu nie jest błahym tematem. To mały luksus, który nie musi kosztować dużo czasu. Jeśli do tego można przygotować espresso, cappuccino, latte albo kawę na zimno bez wychodzenia z kuchni, trudno się dziwić, że coraz więcej osób chce mieć kawiarnię bliżej kanapy niż centrum miasta.

Przy okazji zobacz jak Philips LatteGo Pro 8000 pomoże przetrwać Ci w upały.