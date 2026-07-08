Promocje Lidl. Termorobot za 699 zł, lepiej nie czekać!

Promocje Lidl od 9 lipca obejmują sprzęty, które mogą przydać się w kuchni, przy codziennym sprzątaniu i podczas letnich wyjazdów. Największą uwagę przyciąga termorobot MC Compact marki SilverCrest, który po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus będzie dostępny za 699 zł. To o 200 zł mniej niż cena poza promocją. W ofercie pojawią się też między innymi ekspres kolbowy za 249 zł, blender do smoothie za 62,99 zł, czajnik elektryczny za 49,99 zł oraz odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 za 599 zł. Część produktów będzie dostępna zarówno w sklepach Lidl Polska, jak i online na lidl.pl. Promocje Lidl są więc wymierzone w osoby, które chcą doposażyć dom bez wydawania kilku tysięcy złotych na jeden sprzęt.

Promocje Lidl

Promocje Lidl od 9 lipca. MC Compact za 699 zł

Najmocniejszym punktem nowej oferty jest termorobot MC Compact z Wi-Fi marki SilverCrest. To sprzęt o mocy 1050 W i pojemności 1,5 l, przygotowany jako mniejsza i lżejsza wersja popularnego MC Smarta. Lidl kieruje go przede wszystkim do singli, par i osób, które chcą mieć funkcje termorobota, ale niekoniecznie potrzebują dużego urządzenia zajmującego pół blatu.

MC Compact ma osiem funkcji. Potrafi gotować, smażyć, gotować na parze, miksować, ugniatać, siekać, przygotowywać potrawy metodą sous vide oraz emulgować. W praktyce oznacza to, że jeden sprzęt może pomóc przy zupach, sosach, koktajlach, daniach warzywnych, mięsie, rybach, makaronach, ciastach, konfiturach i dipach.

Ważnym dodatkiem jest dostęp do bezpłatnej bazy ponad 300 przepisów oraz aplikacji. To istotne szczególnie dla osób, które nie chcą za każdym razem zastanawiać się, co ugotować i w jakiej kolejności dodawać składniki.

Od czwartku 9 lipca do czwartku 23 lipca, po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus, termorobot MC Compact będzie kosztował 699 zł. Cena poza promocją wynosi 899 zł, więc obniżka sięga 200 zł.

Promocje Lidl mają więcej kuchennych hitów

Promocje Lidl obejmują też sprzęty dla osób, które wolą zacząć dzień od kawy niż od planowania obiadu. Kolbowy ekspres do kawy SilverCrest o mocy 1350 W będzie dostępny za 249 zł, czyli 150 zł taniej niż najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

Ekspres ma ciśnienie 19 barów, dyszę parową 2 w 1 z funkcją spieniania mleka i podawania gorącej wody oraz 3-stopniową regulację temperatury espresso. To może być propozycja dla osób, które chcą wejść w świat domowej kawy z kolby, ale bez kupowania sprzętu za kilka tysięcy złotych.

W ofercie pojawi się też ryflowany blender do smoothie SilverCrest o mocy 300 W. Po obniżce o 30 procent będzie kosztował 62,99 zł. Jego praktycznym dodatkiem jest pojemnik z pokrywką, dzięki któremu koktajl można przygotować od razu w kubku do picia i zabrać ze sobą.

Promocje Lidl

Do kompletu dochodzi ryflowany czajnik elektryczny SilverCrest o mocy 3100 W. Z kuponem Lidl Plus od 9 do 15 lipca będzie kosztował 49,99 zł, czyli 10 zł mniej niż cena poza promocją.

Promocje Lidl

Kuchnia dostaje też tańsze akcesoria

Nowa oferta nie kończy się na urządzeniach elektrycznych. W promocji znajdą się również produkty Dafi. Po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus drugi, tańszy produkt tej marki będzie można kupić 40 procent taniej. Chodzi o dzbanki filtrujące, butelki i filtry, czyli rzeczy, które latem mogą przydać się częściej niż zwykle.

Lidl przecenia także zestaw garnków i patelni SilverCrest. Komplet składający się z 10 elementów będzie kosztował 199 zł, czyli 100 zł mniej niż najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

Do tego dochodzą słoiki i zestawy słoików z zakrętkami Florina. Po aktywowaniu kuponu drugi, tańszy produkt będzie można kupić o 30 procent taniej. To oferta, która pasuje do sezonu przetworów, lemoniad, domowych sosów i letnich zapasów.

Ciekawie wygląda też masywny blok do krojenia z drewna akacjowego SilverCrest. Ma około 40 cm długości, 32 cm szerokości i 4 cm wysokości. W promocji będzie kosztował 79,99 zł, czyli 60 zł mniej niż wcześniej. Może służyć nie tylko jako deska do krojenia, ale też jako deska do serwowania przekąsek.

Promocje Lidl na sprzątanie. Odkurzacz 2 w 1 za 599 zł

W nowej ofercie jest też coś dla tych, którzy chcą szybciej ogarnąć dom. Akumulatorowy odkurzacz cyklonowy 2 w 1 SilverCrest z silnikiem bezszczotkowym 24 V będzie dostępny za 599 zł. To o 400 zł mniej niż najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

Promocje Lidl

Sprzęt może służyć zarówno do sprzątania większych powierzchni, jak i do szybkiego odświeżenia kanapy, blatów albo wnętrza samochodu. W razie potrzeby można przekształcić go w odkurzacz ręczny.

Odkurzacz ma system filtracji HEPA-14 połączony z filtrami ze stali szlachetnej. Na jednym ładowaniu pracuje do 42 minut, więc powinien wystarczyć do codziennego sprzątania mieszkania albo szybkiego przejścia po najważniejszych pomieszczeniach.

Miniodkurzacz na okruszki, kurz i wyjazdy

Drugą propozycją do sprzątania jest akumulatorowy miniodkurzacz ręczny SilverCrest o mocy 80 W. W promocji będzie kosztował 79 zł, czyli 20 zł mniej niż najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

To sprzęt do zadań, przy których nie zawsze chce się wyciągać duży odkurzacz. Może przydać się do okruszków, kurzu w trudno dostępnych miejscach, samochodu, blatu po gotowaniu albo kanapy po seansie z przekąskami.

Ciekawym dodatkiem jest możliwość nadmuchiwania materacy, piłek i podobnych akcesoriów. Dzięki temu miniodkurzacz nie musi zostać wyłącznie w domu. Może przydać się też podczas wyjazdu, na działce albo przy rodzinnych aktywnościach na świeżym powietrzu.

Promocje Lidl

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przy takich ofertach najłatwiej rzucić się na największą obniżkę, ale warto najpierw odpowiedzieć sobie na proste pytanie: który sprzęt naprawdę będzie używany? Termorobot MC Compact wygląda najciekawiej dla osób, które gotują często, ale nie mają miejsca na duże urządzenie. Ekspres kolbowy bardziej pasuje do tych, którzy chcą wejść w domowe espresso. Blender będzie dobrym wyborem, jeśli smoothie faktycznie jest częścią porannej rutyny, a nie tylko wakacyjnym postanowieniem.

Podobnie jest ze sprzętami do sprzątania. Odkurzacz 2 w 1 za 599 zł ma większy potencjał jako główny sprzęt do mieszkania, zwłaszcza że można używać go także jako odkurzacza ręcznego. Miniodkurzacz za 79 zł to raczej dodatek do szybkich zadań, samochodu i drobnego bałaganu.

Najważniejsze są też daty i kupony. Część cen wymaga aktywowania promocji w aplikacji Lidl Plus, a niektóre oferty mają krótszy termin obowiązywania. MC Compact ma być przeceniony od 9 do 23 lipca, natomiast czajnik z kuponem od 9 do 15 lipca.

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