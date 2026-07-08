Roboty sprzątające Dreame w promocji. Ceny już od 439 zł

Roboty sprzątające Dreame wracają w lipcowych promocjach i celują dokładnie w ten moment roku, w którym mało kto chce spędzać czas z mopem w ręku. W ramach Dreame Brand Month wybrane roboty sprzątające Dreame można znaleźć taniej do końca lipca. W promocji są zarówno zaawansowane konstrukcje z mocą ssania 35 000 Pa, myciem mopów w 100°C i rozpoznawaniem przeszkód, jak i tańsze modele dla osób, które po prostu chcą wejść w świat automatycznego sprzątania.

Roboty sprzątające Dreame

Najtańszy z opisanych sprzętów, Dreame D20 Plus, kosztuje 439 zł zamiast 1099 zł. Z drugiej strony są modele takie jak X60 Ultra, Matrix10 Ultra czy Aqua10 Ultra Roller Complete, które mają sprzątać duże domy, sierść, plamy, dywany i trudne miejsca przy meblach. Roboty sprzątające Dreame pokazują więc w tej promocji pełny przekrój: od budżetowego startu po mocno zautomatyzowane stacje bazowe.

Roboty sprzątające Dreame w promocji do końca lipca

Dreame Brand Month potrwa do końca lipca i obejmuje szeroką ofertę urządzeń marki. Wśród najciekawszych propozycji są roboty sprzątające Dreame, czyli sprzęty stworzone dla osób, które chcą ograniczyć codzienne odkurzanie i mopowanie.

W promocji są dostępne różne roboty sprzątające Dreame: X60 Ultra, X50 Ultra, Matrix10 Ultra, Aqua10 Ultra Roller Complete, Aqua10 Ultra Track Complete, L10s Ultra Gen3, L10s Ultra Gen2 oraz D20 Plus. To nie są urządzenia z jednej półki cenowej. Najtańszy model kosztuje 439 zł, a najdroższy wariant X60 Ultra Complete 4599 zł.

Dzięki temu promocja nie jest skierowana tylko do osób szukających flagowca. Można wybrać model do mieszkania, domu z progami, zwierząt, twardych podłóg, dywanów albo dużych powierzchni wymagających automatyzacji na wyższym poziomie.

Dreame X60 Ultra dla wymagających i właścicieli zwierząt

Dreame X60 Ultra to najmocniej pozycjonowany model w tym zestawieniu. Ma siłę ssania 35 000 Pa, system nawigacji VersaLift oraz technologię OmniSight z podwójnymi kamerami AI. Jego smukła konstrukcja ma 7,95 cm wysokości, więc urządzenie może wjeżdżać pod bardzo niskie meble.

To model dla domów, w których sprzątanie nie kończy się na kilku okruchach przy stole. X60 Ultra ma radzić sobie z sierścią, długimi włosami, ciemnymi zakamarkami i trudnymi zabrudzeniami. Tryb Pet Care 4.0 został przygotowany z myślą o właścicielach zwierząt.

Roboty sprzątające Dreame

Stacja myje pady mopujące wodą o temperaturze 100°C, a system Proactive Light Dirt Detection z aktywnym doświetlaniem rozpoznaje zabrudzenia i dopasowuje intensywność mopowania albo siłę ssania. Do tego dochodzi Dual Flex Arm z wysuwaną szczotką boczną, HyperStream Detangling DuoBrush 2.0, obsługa standardu Matter i wbudowany asystent głosowy.

W ramach Dreame Brand Month model X60 Ultra można znaleźć za 4299 zł zamiast 5499 zł. Wariant X60 Ultra Complete kosztuje 4599 zł zamiast 5999 zł.

Dreame X50 Ultra, czyli model do progów i niskich mebli

Dreame X50 Ultra jest propozycją dla domów, w których największym problemem są progi, przeszkody i niskie meble. Model korzysta z systemu ProLeap, dzięki któremu pokonuje bariery o wysokości do 6 cm.

Moc ssania wynosi 20 000 Pa, więc sprzęt ma zapas do usuwania głębiej osadzonego brudu. Do tego dochodzi szczotka HyperStream DuoBrush zaprojektowana z myślą o rozplątywaniu włosów oraz nawigacja VersaLift, która pozwala obniżyć wysokość urządzenia do 8,9 cm.

Roboty sprzątające Dreame

Stacja bazowa ma płytę AceClean DryBoard, która usuwa zabrudzenia z mopa. Zbiornik na wodę czystą ma 4,5 l, a na brudną 4 l, co pozwala ograniczyć częste uzupełnianie i opróżnianie pojemników. W promocji Dreame X50 Ultra kosztuje 2399 zł zamiast 3399 zł.

Dreame Matrix10 Ultra dla różnych podłóg w dużym domu

Dreame Matrix10 Ultra wygląda jak model dla osób, które mają w domu kilka różnych typów powierzchni i nie chcą za każdym razem ręcznie dopasowywać sprzątania. Stacja ThermoHub myje pady w temperaturze 100°C i automatycznie dobiera oraz wymienia końcówki mopujące w zależności od pomieszczenia.

Robot oferuje siłę ssania 30 000 Pa i ma system trzech oddzielnych zbiorników na różne detergenty. To może być przydatne w domach, gdzie łazienka, kuchnia, salon i sypialnia wymagają innego podejścia.

Roboty sprzątające Dreame

System mopowania Omni-Scrub automatycznie dopasowuje kąt nachylenia padów do nierówności podłoża. Konstrukcja obejmuje też składane nóżki i ruchome ramiona, które pozwalają pokonywać podwójne stopnie do 8 cm. Model ma certyfikat TÜV „Low Noise Cleaning”, a w promocji kosztuje 3499 zł zamiast 4999 zł.

Aqua10 Ultra Roller Complete na lepkie plamy

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete jest modelem dla domów, w których dużo dzieje się na twardych podłogach. Dzieci, kuchnia, rozlane napoje, ślady po jedzeniu i lepkie plamy to scenariusze, w których zwykłe przecieranie podłogi potrafi bardziej rozmazać brud niż go usunąć.

Zamiast klasycznych padów robot wykorzystuje podłużną rolkę mopującą AquaRoll, która jest na bieżąco spłukiwana i odświeżana. Siła ssania wynosi 30 000 Pa, a system AutoSeal Roller Guard automatycznie chowa rolkę, żeby chronić dywany przed zamoczeniem.

Roboty sprzątające Dreame

Skuteczność mycia wspiera 12 dysz oraz 32 poziomy regulacji wilgotności. Jest też wałek FluffRoll odświeżający włókna głównej rolki oraz nawigacja AstroVision, która rozpoznaje do 240 typów przeszkód. W promocji Aqua10 Ultra Roller Complete kosztuje 2899 zł zamiast 4299 zł.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete w Media Expert – 2899 zł.

Aqua10 Ultra Track Complete dla fanów higieny

Dreame Aqua10 Ultra Track Complete to model dla osób, które chcą mocniejszego nacisku na higienę i mycie podczas pracy. System TrackSync zapewnia ciągłe płukanie padów podgrzewaną wodą o temperaturze 35–45°C bezpośrednio w trakcie sprzątania.

Siła ssania wynosi 25 000 Pa, więc sprzęt ma radzić sobie nie tylko z kurzem, ale też z trudniejszymi zabrudzeniami. Nawigacja OmniSight AI korzysta ze światła strukturalnego 3D StereoEdge do mapowania otoczenia i unikania kolizji.

Roboty sprzątające Dreame

Stacja PowerDock suszy worek na kurz gorącym powietrzem, co ma neutralizować nieprzyjemne zapachy. Jest też funkcja Pet Voice Interaction, czyli wokalna interakcja z pupilami. Aqua10 Ultra Track Complete kosztuje w promocji 3199 zł zamiast 4299 zł.

Dreame L10s Ultra Gen3 jako mocny środek oferty

Dreame L10s Ultra Gen3 może być jednym z najciekawszych modeli dla osób, które szukają dobrego stosunku ceny do możliwości. Oferuje siłę ssania 25 000 Pa oraz technologię MopExtend RoboSwing, która wysuwa pady mopujące i dokładniej czyści przy listwach oraz krawędziach.

Stacja PowerDock odpowiada za automatyczne czyszczenie urządzenia i może wystarczyć nawet na 100 dni użytkowania. Silnik TurboForce szóstej generacji odpowiada za wydajność, a Dual Flex Arm wysuwa szczotkę boczną.

Roboty sprzątające Dreame

Płyta AceClean DryBoard z 20 dyszami spłukującymi dba o czystość mopów, a funkcja Intensive Carpet Cleaning pozwala dokładniej odkurzać dywany. W tym czasie mopy podnoszą się na wysokość 10,5 mm. Dreame L10s Ultra Gen3 kosztuje w promocji 1499 zł zamiast 1999 zł.

Dreame L10s Ultra Gen2 dla mieszkań i mniejszych domów

Dreame L10s Ultra Gen2 jest propozycją dla osób, które chcą wejść w świat robotów sprzątających Dreame, ale nie potrzebują od razu najdroższego flagowca. Model oferuje siłę ssania 10 000 Pa, technologię MopExtend, ultradźwiękowe rozpoznawanie dywanów oraz stację z automatycznym opróżnianiem, suszeniem i uzupełnianiem wody.

Stacja ma wystarczać nawet do 75 dni użytkowania, co może być dużą wygodą w mieszkaniu albo mniejszym domu. W zbieraniu włosów i sierści pomaga ruchoma gumowa szczotka główna.

Roboty sprzątające Dreame

Za orientację w pomieszczeniach odpowiada nawigacja Pathfinder współpracująca z technologią 3D Adapt. Dzięki niej robot tworzy mapy pomieszczeń i dopasowuje ścieżki odkurzania do układu mebli. W promocji Dreame L10s Ultra Gen2 kosztuje 1199 zł zamiast 1599 zł.

Dreame D20 Plus za 439 zł

Najtańszą propozycją w zestawieniu jest Dreame D20 Plus. To model dla osób, które chcą automatycznej stacji bazowej, ale nie chcą wydawać kilku tysięcy złotych. W ramach Dreame Brand Month kosztuje 439 zł zamiast 1099 zł, co oznacza 60 procent zniżki.

D20 Plus oferuje siłę ssania 13 000 Pa i stację, która pozwala na bezobsługowe opróżnianie pojemnika na kurz nawet przez 150 dni. Do tego dochodzi system HyperStream Detangling DuoBrush, inteligentna nawigacja Smart Pathfinder z laserem LDS oraz bateria 5200 mAh, która zapewnia do 280 minut pracy.

Urządzeniem można sterować za pomocą aplikacji i popularnych asystentów głosowych. To nie jest najbardziej zaawansowany model w gamie, ale cena sprawia, że może przyciągnąć osoby szukające taniego wejścia w automatyczne sprzątanie.

Który model wybrać?

Jeżeli w domu są zwierzęta, sierść, długie włosy i niskie meble, roboty sprzątające Dreame warto zacząć porównywać od modelu X60 Ultra. To najbardziej zaawansowany model z tego zestawienia, z mocną nawigacją, wysoką siłą ssania i funkcjami dla właścicieli czworonogów.

Jeżeli największym problemem są progi i skomplikowany układ domu, warto patrzeć na X50 Ultra albo Matrix10 Ultra. Pierwszy pokonuje przeszkody do 6 cm, drugi radzi sobie z podwójnymi stopniami do 8 cm i automatycznie dobiera końcówki mopujące.

Do twardych podłóg, kuchni i lepkich plam lepiej pasuje Aqua10 Ultra Roller Complete. Jeśli priorytetem jest higiena i bieżące płukanie padów ciepłą wodą, ciekawszy będzie Aqua10 Ultra Track Complete. L10s Ultra Gen3 wygląda na mocny środek oferty, a L10s Ultra Gen2 i D20 Plus są rozsądniejsze cenowo dla osób, które nie potrzebują flagowych funkcji.

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