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Sailun Atrezzo Erange. Elektryki potrzebują takich opon

Jeszcze niedawno wybór opony zaczynał się od rozmiaru i ceny. Dziś coraz częściej liczy się także to, jak opona radzi sobie z dużym momentem obrotowym, poziomem hałasu i zużyciem energii. Właśnie dlatego producenci rozwijają konstrukcje przygotowane specjalnie pod samochody elektryczne i hybrydowe. Sailun odpowiada na ten trend nowym modelem Atrezzo Erange oraz rozbudową dobrze znanej serii Atrezzo Elite2. Do tego dochodzi całoroczna Atrezzo 4Seasons Ultra, która nadal pozostaje mocnym punktem oferty. Efekt to szersza gama opon przygotowana na kolejne lata rozwoju rynku.
Autor:Michał Rosiński
07/07/2026
Sailun Atrezzo Erange Sailun Atrezzo Erange
Sailun Atrezzo Erange
Spis treści ukryj
1. Sailun Atrezzo Erange otwiera nowy rozdział
2. Hamowanie i prowadzenie mają być mocnymi stronami
3. Atrezzo Elite2 rośnie razem z rynkiem
4. Atrezzo 4Seasons Ultra nadal zostaje w grze
5. Co warto wiedzieć o nowych oponach Sailun?
5.1. Sailun Atrezzo Erange
5.2. Sailun Atrezzo Elite2
5.3. Sailun Atrezzo 4Seasons Ultra
6. Dlaczego to ważna premiera?

Sailun Atrezzo Erange to nowa letnia opona przygotowana z myślą o samochodach elektrycznych i hybrydowych. Większa masa, wysoki moment obrotowy dostępny od pierwszego wciśnięcia gazu i potrzeba ograniczania hałasu sprawiają, że producenci muszą projektować ogumienie od nowa. Sailun właśnie w tym kierunku rozwija swoją ofertę. Na sezon letni 2026 marka przygotowała nowy model Atrezzo Erange, który powstał z myślą o nowoczesnych układach napędowych. Jednocześnie rozwijana jest seria Atrezzo Elite2, a całoroczne Atrezzo 4Seasons Ultra pozostaje ważnym elementem oferty. Wszystko wskazuje na to, że Sailun coraz mocniej chce zaznaczyć swoją obecność w segmencie premium dla aut osobowych.

Sailun Atrezzo Erange
Sailun Atrezzo Erange – Atrezzo Elite2

Sailun Atrezzo Erange otwiera nowy rozdział

Największą nowością jest Sailun Atrezzo Erange. To letnia opona opracowana przede wszystkim z myślą o samochodach elektrycznych i hybrydowych, choć producent podkreśla, że sprawdzi się również w mocnych autach spalinowych.

Nowy model wykorzystuje opatentowaną technologię mieszania w fazie ciekłej EcoPoint³. Według producenta przekłada się ona na wysoką przyczepność, skuteczniejsze hamowanie oraz stabilniejsze prowadzenie zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni.

Projektanci zwrócili też uwagę na charakterystykę współczesnych aut elektrycznych. Zintegrowane zewnętrzne bloki bieżnika zwiększają sztywność konstrukcji i pomagają ograniczyć poślizg wywołany wysokim momentem obrotowym. Profil opony zoptymalizowano pod kątem równomiernego rozkładu nacisku, co ma poprawić zachowanie auta w zakrętach i ograniczyć nierównomierne zużycie.

Hamowanie i prowadzenie mają być mocnymi stronami

Sailun podkreśla również pracę nad odprowadzaniem wody. Dwa powiększone rowki wewnętrzne skuteczniej usuwają wodę spod bieżnika, co ma skracać drogę hamowania i poprawiać kontrolę podczas jazdy w deszczu.

Atrezzo Erange już wcześniej została zauważona w testach. W teście AUTO BILD z 2024 roku model w rozmiarze 255/40 R20 101W XL otrzymał oznaczenie „Auto Bild Approved”, docenione za prowadzenie, wydajność i bezpieczeństwo.

Atrezzo Elite2 rośnie razem z rynkiem

Drugim ważnym elementem zmian jest rozwój serii Atrezzo Elite2.

Producent rozszerza gamę rozmiarów oraz podnosi indeksy prędkości wybranych wariantów. Rozmiar 235/55 R17 otrzymał indeks Y, który pozwala na jazdę do 300 km/h, natomiast 235/65 R17 ma teraz indeks V, czyli do 240 km/h. Do gamy dołącza również rozmiar 175/65 R17 przygotowany między innymi dla Toyoty Aygo X.

Jeszcze w tym roku mają pojawić się kolejne rozmiary 18- i 19-calowe przeznaczone dla rosnącego segmentu miejskich crossoverów i SUV-ów.

Ważnym dodatkiem jest także certyfikat EV-Ready. Oznacza on możliwość stosowania opony zarówno w samochodach spalinowych, jak i w autach elektrycznych oraz hybrydowych.

Atrezzo 4Seasons Ultra nadal zostaje w grze

Sailun nie zapomina również o kierowcach wybierających ogumienie całoroczne.

Model Atrezzo 4Seasons Ultra nadal pozostaje jednym z filarów oferty. Producent wykorzystuje w nim technologię EcoPoint³ oraz nowy wzór bieżnika zaprojektowany z myślą o stabilnych osiągach przez cały rok.

Charakterystyczny bieżnik w kształcie litery V poprawia odprowadzanie wody i zwiększa przyczepność na śniegu. Centralne bloki bieżnika w kształcie litery F usztywniają konstrukcję i mają poprawiać prowadzenie na suchej nawierzchni.

Również ten model został dobrze oceniony przez AUTO BILD. W teście z 2025 roku opona Atrezzo 4Seasons Ultra w rozmiarze 225/40 R18 otrzymała ocenę „Dobra”.

Co warto wiedzieć o nowych oponach Sailun?

Sailun Atrezzo Erange

  • przeznaczenie: samochody elektryczne i hybrydowe
  • technologia EcoPoint³
  • rozmiary od 19 do 21 cali
  • szerokość od 225 do 305 mm
  • przyczepność na mokrym: A
  • poziom hałasu: B
Sailun Atrezzo Erange
Sailun Atrezzo Erange – Atrezzo Erange

Sailun Atrezzo Elite2

  • rozmiary od 13 do 18 cali
  • certyfikat EV-Ready
  • nowe indeksy prędkości do Y (300 km/h)
  • nowe rozmiary dla crossoverów i SUV-ów
  • przyczepność na mokrym: od C do A

Sailun Atrezzo 4Seasons Ultra

  • rozmiary od 13 do 21 cali
  • technologia EcoPoint³
  • bieżnik w kształcie litery V
  • przyczepność na mokrym: A
  • poziom hałasu: B
Sailun Atrezzo Erange
Sailun Atrezzo Erange – Atrezzo 4Seasons Ultra

Dlaczego to ważna premiera?

Rynek opon zmienia się razem z motoryzacją. Coraz więcej producentów projektuje modele z myślą o samochodach elektrycznych, które stawiają ogumieniu wyższe wymagania niż klasyczne auta spalinowe.

Sailun wyraźnie pokazuje, że nie zamierza zostać z tyłu. Atrezzo Erange ma być odpowiedzią na potrzeby właścicieli nowoczesnych samochodów, Elite2 rozwija ofertę dla aut o większych osiągach, a 4Seasons Ultra pozostaje propozycją dla kierowców szukających jednego kompletu opon na cały rok.

To sprawia, że oferta marki staje się znacznie bardziej kompletna niż jeszcze kilka sezonów temu.

W Polsce za dystrybucję opon Sailun odpowiada Latex Opony, autoryzowany importer i partner marki, który obsługuje sprzedaż pełnej gamy produktów na krajowym rynku.

Przy okazji zobacz również nasze testy samochodów.

Autor:Michał Rosiński
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