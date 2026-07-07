Sailun Atrezzo Erange. Elektryki potrzebują takich opon

Sailun Atrezzo Erange to nowa letnia opona przygotowana z myślą o samochodach elektrycznych i hybrydowych. Większa masa, wysoki moment obrotowy dostępny od pierwszego wciśnięcia gazu i potrzeba ograniczania hałasu sprawiają, że producenci muszą projektować ogumienie od nowa. Sailun właśnie w tym kierunku rozwija swoją ofertę. Na sezon letni 2026 marka przygotowała nowy model Atrezzo Erange, który powstał z myślą o nowoczesnych układach napędowych. Jednocześnie rozwijana jest seria Atrezzo Elite2, a całoroczne Atrezzo 4Seasons Ultra pozostaje ważnym elementem oferty. Wszystko wskazuje na to, że Sailun coraz mocniej chce zaznaczyć swoją obecność w segmencie premium dla aut osobowych.

Sailun Atrezzo Erange – Atrezzo Elite2

Sailun Atrezzo Erange otwiera nowy rozdział

Największą nowością jest Sailun Atrezzo Erange. To letnia opona opracowana przede wszystkim z myślą o samochodach elektrycznych i hybrydowych, choć producent podkreśla, że sprawdzi się również w mocnych autach spalinowych.

Nowy model wykorzystuje opatentowaną technologię mieszania w fazie ciekłej EcoPoint³. Według producenta przekłada się ona na wysoką przyczepność, skuteczniejsze hamowanie oraz stabilniejsze prowadzenie zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni.

Projektanci zwrócili też uwagę na charakterystykę współczesnych aut elektrycznych. Zintegrowane zewnętrzne bloki bieżnika zwiększają sztywność konstrukcji i pomagają ograniczyć poślizg wywołany wysokim momentem obrotowym. Profil opony zoptymalizowano pod kątem równomiernego rozkładu nacisku, co ma poprawić zachowanie auta w zakrętach i ograniczyć nierównomierne zużycie.

Hamowanie i prowadzenie mają być mocnymi stronami

Sailun podkreśla również pracę nad odprowadzaniem wody. Dwa powiększone rowki wewnętrzne skuteczniej usuwają wodę spod bieżnika, co ma skracać drogę hamowania i poprawiać kontrolę podczas jazdy w deszczu.

Atrezzo Erange już wcześniej została zauważona w testach. W teście AUTO BILD z 2024 roku model w rozmiarze 255/40 R20 101W XL otrzymał oznaczenie „Auto Bild Approved”, docenione za prowadzenie, wydajność i bezpieczeństwo.

Atrezzo Elite2 rośnie razem z rynkiem

Drugim ważnym elementem zmian jest rozwój serii Atrezzo Elite2.

Producent rozszerza gamę rozmiarów oraz podnosi indeksy prędkości wybranych wariantów. Rozmiar 235/55 R17 otrzymał indeks Y, który pozwala na jazdę do 300 km/h, natomiast 235/65 R17 ma teraz indeks V, czyli do 240 km/h. Do gamy dołącza również rozmiar 175/65 R17 przygotowany między innymi dla Toyoty Aygo X.

Jeszcze w tym roku mają pojawić się kolejne rozmiary 18- i 19-calowe przeznaczone dla rosnącego segmentu miejskich crossoverów i SUV-ów.

Ważnym dodatkiem jest także certyfikat EV-Ready. Oznacza on możliwość stosowania opony zarówno w samochodach spalinowych, jak i w autach elektrycznych oraz hybrydowych.

Atrezzo 4Seasons Ultra nadal zostaje w grze

Sailun nie zapomina również o kierowcach wybierających ogumienie całoroczne.

Model Atrezzo 4Seasons Ultra nadal pozostaje jednym z filarów oferty. Producent wykorzystuje w nim technologię EcoPoint³ oraz nowy wzór bieżnika zaprojektowany z myślą o stabilnych osiągach przez cały rok.

Charakterystyczny bieżnik w kształcie litery V poprawia odprowadzanie wody i zwiększa przyczepność na śniegu. Centralne bloki bieżnika w kształcie litery F usztywniają konstrukcję i mają poprawiać prowadzenie na suchej nawierzchni.

Również ten model został dobrze oceniony przez AUTO BILD. W teście z 2025 roku opona Atrezzo 4Seasons Ultra w rozmiarze 225/40 R18 otrzymała ocenę „Dobra”.

Co warto wiedzieć o nowych oponach Sailun?

Sailun Atrezzo Erange

przeznaczenie: samochody elektryczne i hybrydowe

technologia EcoPoint³

rozmiary od 19 do 21 cali

szerokość od 225 do 305 mm

przyczepność na mokrym: A

poziom hałasu: B

Sailun Atrezzo Erange – Atrezzo Erange

Sailun Atrezzo Elite2

rozmiary od 13 do 18 cali

certyfikat EV-Ready

nowe indeksy prędkości do Y (300 km/h)

nowe rozmiary dla crossoverów i SUV-ów

przyczepność na mokrym: od C do A

Sailun Atrezzo 4Seasons Ultra

rozmiary od 13 do 21 cali

technologia EcoPoint³

bieżnik w kształcie litery V

przyczepność na mokrym: A

poziom hałasu: B

Sailun Atrezzo Erange – Atrezzo 4Seasons Ultra

Dlaczego to ważna premiera?

Rynek opon zmienia się razem z motoryzacją. Coraz więcej producentów projektuje modele z myślą o samochodach elektrycznych, które stawiają ogumieniu wyższe wymagania niż klasyczne auta spalinowe.

Sailun wyraźnie pokazuje, że nie zamierza zostać z tyłu. Atrezzo Erange ma być odpowiedzią na potrzeby właścicieli nowoczesnych samochodów, Elite2 rozwija ofertę dla aut o większych osiągach, a 4Seasons Ultra pozostaje propozycją dla kierowców szukających jednego kompletu opon na cały rok.

To sprawia, że oferta marki staje się znacznie bardziej kompletna niż jeszcze kilka sezonów temu.

W Polsce za dystrybucję opon Sailun odpowiada Latex Opony, autoryzowany importer i partner marki, który obsługuje sprzedaż pełnej gamy produktów na krajowym rynku.

Przy okazji zobacz również nasze testy samochodów.