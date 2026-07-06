Rozkoszny partnerem Roborock — to jedna z tych współprac, które na papierze wyglądają zaskakująco, ale po chwili zaczynają się układać w całkiem logiczną całość. To, że Rozkoszny partnerem Roborock został właśnie przy kampanii o gotowaniu, przyjemności i sprzątaniu, ma więcej sensu, niż może się wydawać na początku. Roborock kojarzy się z technologią smart home, która ma przejmować powtarzalne obowiązki i zdejmować z użytkownika część domowej rutyny.

Rozkoszny partnerem Roborock

Nowa kampania „Rocking Life Delightfully” łączy te dwa światy właśnie w kuchni, czyli miejscu, w którym radość z gotowania bardzo często kończy się okruchami, plamami i podłogą do ogarnięcia. W kampanii pojawiają się dwa urządzenia: Saros 20 oraz F25 Ultra. Całość ma pokazać prostą rzecz: technologia jest najciekawsza wtedy, gdy pozwala robić więcej tego, co lubimy, a mniej tego, co tylko zabiera czas.

Rozkoszny partnerem Roborock w kampanii Rocking Life Delightfully

Michał Korkosz, znany jako Rozkoszny, został partnerem marki Roborock w kampanii „Rocking Life Delightfully”. To jego pierwsza współpraca z marką z kategorii smart home. Wybór nie jest przypadkowy, bo Rozkoszny od lat buduje wokół jedzenia nie tylko przepisy, ale też cały styl życia: trochę kulinarny, trochę estetyczny, a trochę codzienny.

Roborock wykorzystuje ten kontekst bardzo czytelnie. Kuchnia jest miejscem, w którym łatwo pokazać, że technologia nie musi być zimnym dodatkiem do domu. Może działać w tle, wtedy gdy ktoś gotuje, testuje przepis, kręci materiał, zaprasza znajomych albo po prostu chce mieć mniej sprzątania po wszystkim.

Kampania nawiązuje do filozofii marki „Rocking Life With You”, ale przesuwa akcent w stronę przyjemności. Dom nie ma być tylko przestrzenią obowiązków. Ma być miejscem, w którym technologia pomaga odzyskać czas na rzeczy przyjemniejsze niż ścieranie podłogi po każdym kulinarnym eksperymencie.

Rozkoszny partnerem Roborock. Kampania zaczyna się w kuchni

Nie każdy sprzęt smart home da się łatwo pokazać w codziennym kontekście. Tutaj jest inaczej, bo kuchnia sama tworzy historię. Wystarczy gotowanie, kilka składników, odrobina pośpiechu i podłoga szybko zbiera ślady całego procesu.

To właśnie dlatego Rozkoszny pasuje do tej kampanii. Jego świat nie kończy się na perfekcyjnie ułożonym talerzu. Ważne są też ruch, spontaniczność, testowanie, smakowanie i przyjemność z robienia czegoś własnymi rękami. A tam, gdzie jest prawdziwe gotowanie, rzadko bywa sterylnie.

Roborock wchodzi więc nie jako gadżet ustawiony obok kadru, ale jako element codzienności po gotowaniu. Saros 20 może zajmować się podłogą automatycznie, a F25 Ultra ma pomóc wtedy, gdy trzeba szybko ogarnąć zabrudzenia na sucho albo na mokro.

Rozkoszny partnerem Roborock

Saros 20 i F25 Ultra w centrum kampanii

Rozkoszny partnerem Roborock został w kampanii, w której ważną rolę grają dwa modele marki: Saros 20 i F25 Ultra. Saros 20 to automatyczne urządzenie sprzątające, które ma odkurzać i dbać o czystość podłóg bez ciągłego angażowania użytkownika. F25 Ultra to odkurzacz typu wet&dry, czyli sprzęt do szybkiego czyszczenia zarówno suchych, jak i mokrych zabrudzeń.

Ten duet dobrze pasuje do kuchennego scenariusza. Jedno urządzenie ma pracować bardziej samodzielnie i regularnie, drugie przydaje się w sytuacjach, które wymagają szybkiej reakcji. Rozsypane składniki, plamy, ślady po gotowaniu, zabrudzenia przy blacie — to wszystko są momenty, w których technologia ma po prostu wejść do akcji.

Najważniejsze jest jednak to, że kampania nie robi z tych urządzeń bohaterów oderwanych od życia. One pojawiają się tam, gdzie bałagan jest naturalną częścią działania. Gotowanie daje przyjemność, ale zostawia ślady. Roborock chce pokazać, że sprzątanie tych śladów nie musi zabierać całej energii po wszystkim.

Technologia, która działa w tle

Rozkoszny partnerem Roborock to nie tylko obecność znanego twórcy w kampanii, ale też próba opowiedzenia technologii przez codzienne sytuacje. Roborock nie próbuje przekonywać, że dom ma być pokazowo perfekcyjny przez cały czas. Bardziej interesująca jest myśl, że sprzęt może przejąć rutynę, żeby człowiek mógł skupić się na tym, co daje mu satysfakcję.

To dobrze pasuje do współczesnego smart home. Najlepsze urządzenia domowe nie powinny domagać się ciągłej uwagi. Powinny działać wtedy, gdy są potrzebne, i nie wymagać od użytkownika ciągłego pilnowania. W kuchni oznacza to mniej patrzenia na podłogę, a więcej skupienia na jedzeniu, rozmowie albo odpoczynku po gotowaniu.

Właśnie dlatego Rozkoszny partnerem Roborock brzmi mniej przypadkowo, niż mogłoby się wydawać. Kulinarny twórca wnosi do kampanii świat przyjemności, smaku i osobistego rytuału. Roborock dokłada do tego technologię, która ma usuwać z kadru najmniej wdzięczną część codzienności.

Trzy spoty i bardziej osobista strona Rozkosznego

W ramach współpracy powstały trzy spoty wideo. Pierwszy, zatytułowany „Kilka rzeczy, których o mnie nie wiecie”, został już opublikowany i pokazuje bardziej osobistą stronę Rozkosznego. To ważne, bo kampania nie ogranicza się do klasycznego schematu: znana twarz, produkt, kilka ładnych ujęć.

Tytułowe „o mnie” ma działać podwójnie. Odnosi się zarówno do Rozkosznego, jak i do marki. Z jednej strony widz ma zobaczyć twórcę nie tylko przez pryzmat gotowania. Z drugiej — Roborock próbuje pokazać, że jego sprzęt nie jest wyłącznie technologiczną specyfikacją, ale częścią domowego rytmu.

Dwa kolejne odcinki mają mieć charakter dokumentalny i pokazywać styl życia oraz domowe rytuały „od kuchni”. To dobry kierunek, bo w takich kampaniach autentyczność jest ważniejsza niż idealnie wypolerowany blat. Jeśli odbiorca ma uwierzyć, że technologia faktycznie pomaga w codzienności, musi zobaczyć ją w sytuacjach, które zna z własnego domu.

Rozkoszny partnerem Roborock

Roborock chce mówić nie tylko o sprzątaniu

Współpraca z Rozkosznym pokazuje też, że Roborock nie chce opowiadać o swoich urządzeniach wyłącznie przez parametry. W kategorii smart home same liczby mają znaczenie, ale coraz trudniej budować nimi emocje. Użytkownik chce wiedzieć nie tylko, co sprzęt potrafi, ale też gdzie realnie ułatwi mu życie.

Kuchnia jest tu idealnym przykładem. To przestrzeń, w której obowiązki i przyjemności mieszają się każdego dnia. Robimy kawę, gotujemy obiad, testujemy przepis, jemy z bliskimi, sprzątamy po dzieciach, przecieramy podłogę po rozlanym napoju. Sprzęt, który działa w takim środowisku, nie musi być efektowny przez cały czas. Musi być przydatny wtedy, gdy robi się bałagan.

Dlatego kampania „Rocking Life Delightfully” próbuje przesunąć rozmowę z „urządzenie sprząta” na „urządzenie oddaje czas”. To subtelna różnica, ale w komunikacji marek smart home bardzo ważna. Ludzie nie kupują technologii tylko po to, żeby mieć technologię. Kupują ją po to, żeby codzienność była mniej męcząca.

Będzie też wyzwanie z letnim przepisem

Rozkoszny partnerem Roborock zostaje też w działaniach społecznościowych. W lipcu ma pojawić się challenge, w którym użytkownicy będą mogli tworzyć własne interpretacje letniego przepisu Rozkosznego. Najlepsi zawalczą o nagrody od marki Roborock.

To rozszerza całą akcję poza tradycyjny format reklamy. Zamiast tylko oglądać kampanię, odbiorcy mogą wejść w nią własnym przepisem, własną kuchnią i własnym bałaganem po gotowaniu. To pasuje do Rozkosznego, bo jego społeczność jest przyzwyczajona do odtwarzania, przerabiania i komentowania przepisów.

Dla Roborock to z kolei sposób na wejście w codzienny rytm użytkowników bez ciężkiego technologicznego języka. Przepis, kuchnia, letni klimat, sprzątanie po wszystkim — to znacznie bliższe odbiorcy niż sama lista funkcji urządzenia.

Dlaczego ta współpraca może działać?

Rozkoszny partnerem Roborock to nie tylko informacja o kolejnej współpracy znanego twórcy z marką technologiczną. To kampania, która dobrze wykorzystuje prosty domowy kontrast: przyjemność gotowania i bałagan, który pojawia się zaraz po niej. Z jednej strony mamy kulinarną kreatywność, smak, estetykę i przyjemność z gotowania. Z drugiej — technologię, która ma zabierać z barków użytkownika te czynności, do których nikt specjalnie nie tęskni.

Kampania nie musi przekonywać, że sprzątanie jest ekscytujące. Wręcz przeciwnie: jej siła polega na tym, że sprzątanie ma zejść z pierwszego planu. Jeśli urządzenia robią swoje, użytkownik może wrócić do tego, co naprawdę chciał robić od początku.

Dlatego hasło „Rozkoszny partnerem Roborock” działa lepiej niż zwykła informacja o ambasadorze. Od razu uruchamia skojarzenie z kuchnią, gotowaniem i sprzątaniem po wszystkim. I właśnie dlatego ta współpraca ma potencjał. Bo najlepszy smart home nie powinien krzyczeć o sobie w domu. Powinien sprawić, że po gotowaniu zostaje więcej dobrego smaku niż myślenia o mopie.

Przy okazji zobacz naszą recenzję odkurzacza myjącego podłogi Roborock F25 Ace Pro.