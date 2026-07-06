Porsche 911 GT3 RS z zestawem Manthey oficjalnie pojawiło się po raz pierwszy w Polsce i od razu trafiło tam, gdzie taki samochód ma najwięcej do powiedzenia: na Tor Poznań. To nie jest pakiet dla kogoś, kto chce tylko ostrzejszego wyglądu pod kawiarnią.

Porsche 911 GT3 RS

Zestaw Manthey zmienia aerodynamikę, zawieszenie i hamulce, czyli te elementy, które na torze decydują o zaufaniu do auta. Przy 285 km/h docisk przekracza 1000 kg, a półaktywne gwintowane zawieszenie pracuje w czasie rzeczywistym. Do tego dochodzą opony Pirelli P Zero Trofeo RS, czyli konstrukcja stworzona pod maksymalne osiągi, ale nadal dopuszczona do jazdy po drogach. Porsche 911 GT3 RS z zestawem Manthey nie udaje więc wyścigówki — ono po prostu przenosi jej logikę do samochodu, który może mieć tablice rejestracyjne.

Porsche 911 GT3 RS z zestawem Manthey debiutuje w Polsce

Porsche 911 GT3 RS z zestawem Manthey po raz pierwszy oficjalnie pojawiło się w Polsce na Torze Poznań. To miejsce dobrane bardzo dobrze, bo tor pod Poznaniem wymaga nie tylko mocy, ale przede wszystkim stabilności, hamowania i odwagi w szybkich zakrętach.

Sam zestaw powstał we współpracy centrum badawczo-rozwojowego Porsche w Weissach z inżynierami Manthey z Meuspath. Nie jest to więc ozdobny pakiet dla kolekcjonerów, lecz komplet rozwiązań przygotowanych z myślą o użytku torowym.

Najważniejsze zmiany obejmują aerodynamikę, zawieszenie i układ hamulcowy. Każdy z tych obszarów ma konkretny cel: pozwolić kierowcy pojechać szybciej, później hamować, stabilniej przechodzić przez zakręty i lepiej wykorzystać potencjał samochodu.

Porsche 911 GT3 RS

Ponad 1000 kg docisku przy 285 km/h

Najmocniej działa na wyobraźnię aerodynamika. Porsche 911 GT3 RS z zestawem Manthey generuje ponad 1000 kg docisku przy prędkości 285 km/h. To wartość, która dobrze pokazuje, że mówimy o aucie projektowanym z myślą o torze, a nie tylko o dynamicznej jeździe po drogach.

Na pakiet aerodynamiczny składają się między innymi powiększony spojler o nowym profilu skrzydła, listwy Gurneya na nadkolach, prowadnice powietrza w przednim zderzaku, lżejszy panel tylnej szyby z „płetwą rekina” z włókna węglowego, dzielone skrzydło DRS oraz poszerzony dyfuzor.

Najważniejsze jest jednak to, że docisk rośnie bez wzrostu oporu powietrza. Dla kierowcy oznacza to większą stabilność i możliwość utrzymania wyższych prędkości w szybkich oraz średnioszybkich zakrętach. A właśnie tam Porsche 911 GT3 RS z Manthey ma robić największą różnicę.

Porsche 911 GT3 RS

Manthey zmienia nie tylko wygląd

W takich autach łatwo skupić się na wielkim skrzydle i efektownych elementach z karbonu. Ale zestaw Manthey nie kończy się na tym, co widać z daleka. Bardzo ważną częścią zmian jest półaktywne gwintowane zawieszenie.

Sprężyny dostosowano do wyższych wartości docisku. Ich współczynniki sprężystości zwiększono o 30 procent z przodu i o 15 procent z tyłu. To logiczne, bo większy docisk wymaga zawieszenia, które utrzyma auto pod kontrolą przy dużo większych obciążeniach.

Nowe amortyzatory korzystają z dwóch osobnych zaworów. Jeden odpowiada za kompresję, drugi za odbicie. Dzięki temu zawieszenie może regulować charakterystykę w czasie rzeczywistym i niezależnie reagować na zmieniające się warunki. W trybie Track kierowca może dodatkowo dostrajać ustawienia z poziomu pokręteł na kierownicy.

Porsche 911 GT3 RS

Hamulce muszą nadążyć za aerodynamiką

Jeśli auto pozwala szybciej przejeżdżać zakręty i dłużej utrzymywać gaz, hamulce muszą być gotowe na jeszcze cięższą pracę. Dlatego Porsche 911 GT3 RS z zestawem Manthey ma również zoptymalizowany układ hamulcowy.

Przewody hamulcowe w stalowym oplocie mają zapewniać bardziej bezpośrednie wyczucie pedału i szybszą reakcję. To szczególnie ważne na torze, gdzie kierowca hamuje tuż przy granicy przyczepności i potrzebuje bardzo precyzyjnej informacji zwrotnej.

Dla samochodów z ceramicznymi hamulcami Porsche Ceramic Composite Brake dostępne są też specjalne wyścigowe klocki przeznaczone do użytku torowego. Mają ograniczać utratę skuteczności przy wysokiej temperaturze, poprawiać reakcję i utrzymywać stabilną wydajność w szerokim zakresie temperatur.

Porsche 911 GT3 RS

Tor Poznań pokazał, gdzie leży różnica

Podczas jazd testowych na Torze Poznań najważniejsze okazały się precyzja prowadzenia i stabilność. Auto miało pozostawać przewidywalne szczególnie w szybkich sektorach, a wyczucie hamulca pozwalało pracować blisko granicy przyczepności.

To jest dokładnie ten obszar, w którym takie pakiety mają największe uzasadnienie. Różnica nie musi polegać na tym, że auto nagle staje się „dzikie”. Przeciwnie — najlepsze torowe modyfikacje często sprawiają, że samochód jest szybszy, bo daje kierowcy więcej spokoju i pewności.

Janusz Dudek, szef instruktorów Porsche Experience w Polsce, zwrócił uwagę na stabilny tył, twardsze wyczucie hamulca i pracę zawieszenia. Najmocniej brzmi jednak jego spostrzeżenie, że po raz pierwszy udało mu się utrzymać pełne otwarcie przepustnicy tam, gdzie wcześniej było to nie do pomyślenia.

Porsche 911 GT3 RS

Pirelli P Zero Trofeo RS jako część układanki

Podczas testów Porsche 911 GT3 RS z zestawem Manthey jeździło na oponach Pirelli P Zero Trofeo RS. To ogumienie stworzone z myślą o maksymalnych osiągach, ale z zachowaniem możliwości użytkowania na drogach publicznych.

W takim samochodzie opony nie są dodatkiem. Są jednym z kluczowych elementów całego układu. Aerodynamika może wygenerować ogromny docisk, zawieszenie może świetnie pracować, a hamulce mogą mieć doskonałą reakcję, ale bez właściwej opony cały pakiet nie pokaże pełnego potencjału.

Pirelli i Porsche zoptymalizowały konstrukcję pod kątem wykorzystania możliwości auta na torze. Chodzi między innymi o mieszankę, rzeźbę bieżnika, przyczepność przy wysokich prędkościach i stabilność w ostrych zakrętach. W połączeniu z pakietem Manthey opony mają pozwalać kierowcy mocniej zaufać samochodowi.

Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911 GT3 RS z Manthey w skrócie

Porsche 911 GT3 RS z zestawem Manthey to torowy pakiet opracowany dla generacji 992. Zmiany obejmują aerodynamikę, półaktywne gwintowane zawieszenie i układ hamulcowy. Przy 285 km/h samochód generuje ponad 1000 kg docisku, co przekłada się na wyższą stabilność i większe prędkości w zakrętach.

W zawieszeniu zwiększono współczynniki sprężystości o 30 procent z przodu i 15 procent z tyłu. Amortyzatory mają dwa osobne zawory dla kompresji i odbicia, a w trybie Track ustawienia można dostroić z kierownicy. Układ hamulcowy korzysta z przewodów w stalowym oplocie, a dla wersji z PCCB dostępne są specjalne klocki torowe.

Auto testowane na Torze Poznań jeździło na oponach Pirelli P Zero Trofeo RS. Zestaw Manthey dla 911 GT3 RS jest dostępny na rynkach Unii Europejskiej od stycznia 2025 roku, a gwarancja producenta na 911 GT3 RS pozostaje nienaruszona.

Porsche 911 GT3 RS

Dla kogo jest zestaw Manthey?

To nie jest pakiet dla kierowcy, który chce po prostu mieć bardziej efektowne 911 pod domem. Porsche 911 GT3 RS z zestawem Manthey jest skierowane do osób, które naprawdę wykorzystują auto na torze i chcą poprawić jego zachowanie w warunkach dużego obciążenia.

Najwięcej zyskają kierowcy, którzy jeżdżą świadomie, znają tor i potrafią pracować na granicy przyczepności. Dla nich większy docisk, precyzyjniejsze zawieszenie i bardziej bezpośredni hamulec mogą przełożyć się nie tylko na czas okrążenia, ale też na większą powtarzalność.

To ważne, bo szybki samochód to jedno, a samochód dający kierowcy zaufanie okrążenie po okrążeniu to coś więcej. Manthey nie robi z GT3 RS auta bardziej komfortowego. Robi je bardziej skupionym na zadaniu.

Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911 GT3 RS z zestawem Manthey pokazuje, czym jest torowa precyzja

Najciekawsze w Porsche 911 GT3 RS z zestawem Manthey jest to, że nie próbuje rozwiązać wszystkiego mocą. Tutaj główną rolę gra powietrze, zawieszenie, hamulce i opona. To elementy mniej efektowne w rozmowie niż liczba koni mechanicznych, ale na torze często ważniejsze.

Debiut na Torze Poznań dobrze to pokazuje. Przy wysokich prędkościach i szybkich zakrętach liczy się nie tylko odwaga kierowcy, ale też to, czy auto daje powód, żeby mu zaufać. Manthey ma właśnie ten cel: przesunąć granicę zaufania dalej.

Porsche 911 GT3 RS już samo w sobie jest jednym z najbardziej torowych samochodów z tablicami rejestracyjnymi. Zestaw Manthey sprawia, że ta definicja staje się jeszcze ostrzejsza. To 911 dla tych, którzy nie pytają, czy można szybciej. Pytają, co trzeba zmienić, żeby szybciej pojechać bez straty kontroli.

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