Ferrari 12Cilindri Manuale. V12, sprzęgło i czysta pokusa

Ferrari 12Cilindri Manuale brzmi jak prezent dla ludzi, którzy nadal pamiętają, że prowadzenie samochodu może być czymś więcej niż wciskaniem gazu i patrzeniem na liczby. W czasach, gdy supersamochody coraz częściej robią wszystko szybciej, płynniej i bardziej bez udziału kierowcy, Ferrari postanowiło wrócić do jednego z najbardziej emocjonalnych gestów w motoryzacji: ręcznej zmiany biegów.

Ferrari 12Cilindri Manuale

Nie jest to jednak klasyczny manual z dawnych lat, tylko nowoczesny system Manuale shift-by-wire, który łączy dźwignię zmiany biegów, pedał sprzęgła clutch-by-wire i 8-biegową dwusprzęgłową skrzynię DCT. Do tego dochodzi wolnossące V12, 830 KM, 9500 obr./min i limitowana seria 1499 egzemplarzy. Ferrari 12Cilindri Manuale nie próbuje udawać taniego powrotu do przeszłości. To raczej bardzo włoska odpowiedź na pytanie, czy w cyfrowym świecie da się jeszcze dać kierowcy coś fizycznego, angażującego i trochę nierozsądnego.

Ferrari 12Cilindri Manuale to manual, ale z XXI wieku

To limitowana odmiana modelu 12Cilindri, zbudowana wokół jednego pomysłu: kierowca ma znowu mieć więcej do roboty. Najważniejszą zmianą nie jest nowy lakier, specjalny znaczek ani kolejny pakiet stylistyczny. Sednem jest system Manuale shift-by-wire, opracowany w Maranello.

Ferrari 12Cilindri Manuale

Brzmi technicznie, ale idea jest dość prosta. Ferrari chciało przywrócić fizyczne odczucia znane z manualnej skrzyni biegów, nie rezygnując z zalet nowoczesnej 8-biegowej przekładni DCT. Kierowca dostaje więc dźwignię zmiany biegów, układ trzech pedałów i sprzęgło clutch-by-wire, ale pod spodem pracuje współczesna elektronika oraz dwusprzęgłowa skrzynia Ferrari.

Ferrari 12Cilindri Manuale

To nie jest zwykła skrzynia ręczna sprzed lat. To raczej reinterpretacja manuala, która ma dać kierowcy angażujący rytuał zmiany biegów, ale z precyzją, powtarzalnością i szybkością układu dostosowanego do dzisiejszego V12.

Możesz zmieniać biegi ręcznie albo zdać się na automat

Ferrari 12Cilindri Manuale pozwala jechać ręcznie na pierwszych sześciu biegach oraz na biegu wstecznym. Jest też tryb automatyczny, więc kierowca nie jest skazany na wachlowanie dźwignią w każdej sytuacji. To ważne, bo takie auto ma dawać emocje, ale nie musi męczyć w zwykłym ruchu.

Ferrari 12Cilindri Manuale

Najciekawsze jest jednak to, jak Ferrari próbuje połączyć dwa światy. Z jednej strony mamy dźwignię, pedał sprzęgła i schemat biegów, czyli elementy budujące bardzo analogowe doświadczenie. Z drugiej strony system nadal korzysta z elektroniki i logiki sterowania, która koordynuje pracę silnika, sprzęgła i skrzyni.

Ferrari 12Cilindri Manuale

Dzięki temu kierowca ma czuć, że sam wybiera bieg i pracuje z samochodem, ale cały układ pozostaje spójny z techniką współczesnego Ferrari. To trochę jak winyl podłączony do najdroższego zestawu audio: chodzi o gest, rytuał i emocje, ale bez udawania, że czas się zatrzymał.

V12 kręci się do 9500 obr./min

Sercem auta jest wolnossące V12 o pojemności 6496 cm³. Silnik rozwija 830 KM przy 9250 obr./min i 678 Nm przy 7250 obr./min. Maksymalne obroty wynoszą 9500 obr./min, co w dzisiejszej motoryzacji brzmi niemal egzotycznie.

Ferrari 12Cilindri Manuale

Właśnie dlatego ten układ tak pasuje do idei ręcznej zmiany biegów. Silnik nie jest tylko źródłem mocy. Jest instrumentem, który trzeba wyczuć. Wysokoobrotowe V12 daje kierowcy czas, dźwięk i narastające napięcie, zanim wskazówka dojdzie do czerwonego pola.

Ferrari 12Cilindri Manuale

Osiągi są oczywiście absurdalne. Ferrari 12Cilindri Manuale rozpędza się od 0 do 100 km/h w 2,9 s, od 0 do 200 km/h w mniej niż 7,9 s i pojedzie ponad 340 km/h. To pokazuje, że ręczna obsługa nie zamienia tego auta w nostalgiczny eksponat. Ono nadal jest pełnoprawnym Ferrari z najwyższej półki.

Sprzęgło clutch-by-wire ma udawać mechanikę, ale nie na pokaz

Najbardziej fascynujący element to pedał sprzęgła. W Ferrari 12Cilindri Manuale nie działa on jak klasyczne mechaniczne sprzęgło połączone bezpośrednio z układem. To clutch-by-wire, czyli pedał, którego położenie jest odczytywane przez czujnik i przekształcane w hydrauliczne sterowanie sprzęgłem skrzyni DCT.

Ferrari 12Cilindri Manuale

Ferrari nie chciało jednak zrobić pustego pedału, który tylko wysyła sygnał. System ma odtwarzać charakterystyczną krzywą oporu znaną z manualnych skrzyń biegów. Kierowca ma czuć moment pracy pedału, a nie tylko wciskać elektroniczny przycisk w formie sprzęgła.

Ferrari 12Cilindri Manuale

Co więcej, jeśli synchronizacja nie będzie właściwa, zmiana biegu może stać się trudniejsza, może pojawić się szarpnięcie, a nawet zgaśnięcie silnika. To brzmi dziwnie w aucie tej klasy, ale właśnie o to chodzi. Ferrari chce zostawić kierowcy odpowiedzialność. Nie wszystko ma być wygładzone przez komputer.

Dźwignia zmiany biegów ma własny teatr

Ferrari bardzo poważnie potraktowało samą dźwignię. Mechanizm ręcznego sterowania składa się z modułu mechanicznego z czujnikami i kinematyką, która ma odtwarzać opory typowe dla ręcznej zmiany biegów. Kierowca ma dostać wyraźne kliknięcia, zmiany obciążenia i informacje zwrotne przy wybieraniu przełożeń.

Ferrari 12Cilindri Manuale

Jeśli sprzęgło nie jest wciśnięte albo kierowca wybierze niewłaściwy bieg, system może mechanicznie zablokować ruch. Jeśli blokada nie działa, dźwignia porusza się swobodnie. Cały mechanizm waży mniej niż 3,5 kg, a Ferrari dopracowywało nawet efekty akustyczne jego pracy.

Ferrari 12Cilindri Manuale

To pokazuje, że w Ferrari 12Cilindri Manuale nie chodzi tylko o funkcję. Chodzi o spektakl. O metal, kliknięcie, opór pod dłonią i ten moment, w którym kierowca ma poczuć, że bieg naprawdę został wybrany.

Kabina wraca do kultowej prowadnicy Ferrari

Wnętrze Ferrari 12Cilindri Manuale również gra na emocjach. Tunel środkowy, dźwignia zmiany biegów, pokrętło, prowadnica i pedały są nowoczesną interpretacją kultowych Ferrari z manualną skrzynią biegów.

Ferrari 12Cilindri Manuale

Układ drążka nawiązuje do sześciobiegowej skrzyni, a bieg wsteczny znajduje się w lewym górnym rogu. Okrągła aluminiowa gałka ma podświetlany nadruk z oznaczeniem sześciu biegów oraz aktywnego trybu jazdy. Kultowa metalowa prowadnica wraca, ale w nowej formie.

Ferrari 12Cilindri Manuale

To może być najbardziej romantyczny element całego auta. W świecie wielkich ekranów, dotykowych paneli i jazdy zarządzanej algorytmami Ferrari przywraca kierowcy coś, co da się złapać dłonią. I właśnie dlatego ten samochód ma tak mocny ładunek emocjonalny.

Limit 1499 egzemplarzy nie jest przypadkowy

Ferrari 12Cilindri Manuale powstanie w limitowanej serii 1499 egzemplarzy. Ta liczba nawiązuje do pojemności pierwszego dwunastocylindrowego silnika Ferrari z 1947 roku. To typowy dla Ferrari detal: trochę historii, trochę symboliki i dużo ekskluzywności.

Auto jest kierowane do Ferraristi, czyli wiernych fanów marki, szczególnie tych zakochanych w dwumiejscowych berlinettach z przednim silnikiem V12. To grupa, która prawdopodobnie nie potrzebuje kolejnego najszybszego Ferrari w garażu. Potrzebuje Ferrari, które pozwoli prowadzić bardziej świadomie.

Ferrari 12Cilindri Manuale

Ekskluzywność podkreślają też detale programu Tailor Made, boczna plakietka z laserowo grawerowanym logo, specjalne wykończenia, kute pięcioramienne koła i akcenty nawiązujące do Ferrari 365 GTB/4. To nie jest zwykła wersja wyposażenia. To model zbudowany wokół doświadczenia.

Ferrari 12Cilindri Manuale przypomina, po co są takie auta

Ferrari 12Cilindri Manuale nie jest samochodem, który da się opisać samymi liczbami. Osiągi są imponujące, ale w tym przypadku schodzą na drugi plan. Ważniejsze jest to, że Ferrari zbudowało auto wokół jednego doświadczenia: kierowca ma znowu pracować razem z maszyną.

Właśnie dlatego ten model jest tak ciekawy. Nie dlatego, że jest najszybszy, najbardziej praktyczny albo najbardziej nowoczesny. Dlatego, że w czasach perfekcyjnych automatów, błyskawicznych reakcji i elektroniki wygładzającej każdy błąd, ktoś w Maranello uznał, że niedoskonały ludzki gest nadal ma wartość.

Ferrari 12Cilindri Manuale

Ferrari 12Cilindri Manuale jest więc czymś więcej niż limitowaną wersją specjalną. To ukłon w stronę kierowców, którzy nie chcą tylko podróżować szybko. Chcą pamiętać, co zrobili po drodze.

Przy okazji zobacz również nasze testy samochodów.