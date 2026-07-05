Kärcher i STIHL ogłosiły partnerstwo, które może być ważniejsze, niż wygląda na pierwszy rzut oka. Nie chodzi tu o zwykłą współpracę dwóch znanych marek ani o kolejne logo na obudowie urządzenia. Chodzi o wspólny system akumulatorowy ALLPRO, który ma zasilać profesjonalne urządzenia obu firm. Dla użytkowników pracujących w terenie, przy zieleni, w czyszczeniu, budownictwie czy utrzymaniu obiektów może to oznaczać mniej ładowarek, mniej różnych baterii i prostszą logistykę. W praktyce jeden akumulator ma pasować do znacznie szerszej grupy sprzętów. A jeśli system faktycznie obejmie ponad 120 urządzeń, to Kärcher i STIHL mogą mocno namieszać w profesjonalnym sprzęcie akumulatorowym.

Kärcher i STIHL

Kärcher i STIHL stawiają na wspólny system ALLPRO

Kärcher i STIHL ogłosiły strategiczne partnerstwo w dziedzinie technologii akumulatorowej. Sercem współpracy jest system ALLPRO opracowany przez STIHL. To właśnie on ma w przyszłości zasilać profesjonalne urządzenia obu marek.

To istotna informacja, bo mówimy o dwóch firmach, które mają bardzo mocne pozycje w różnych, ale często uzupełniających się światach. STIHL kojarzy się z pilarkami, sprzętem do zieleni, leśnictwa i prac w terenie. Kärcher to z kolei urządzenia czyszczące, myjki, odkurzacze profesjonalne i sprzęt do utrzymania czystości.

Połączenie tych kategorii jednym systemem akumulatorowym może realnie ułatwić życie firmom, które korzystają z wielu typów urządzeń. Ekipa zajmująca się utrzymaniem obiektów, pielęgnacją terenów zielonych albo pracami porządkowymi nie musi wtedy budować osobnych zapasów baterii dla każdej grupy sprzętu.

Jeden akumulator zamiast kilku różnych światów

Współpraca Kärcher i STIHL ma jedną bardzo prostą korzyść: w przyszłości te same wysokowydajne akumulatory i ładowarki mają działać zarówno w urządzeniach czyszczących Kärcher, jak i w sprzęcie akumulatorowym STIHL. To może ograniczyć liczbę baterii, ładowarek i kompatybilnościowych pułapek, które w profesjonalnej pracy potrafią naprawdę irytować.

Dla użytkowników STIHL ważna jest też kompatybilność z istniejącym systemem AP. Dotychczasowe akumulatory AP mają działać również w nowych urządzeniach akumulatorowych Kärcher. To dobry ruch, bo nikt nie lubi sytuacji, w której nowy standard oznacza wyrzucenie wcześniejszych inwestycji do kosza.

Dla klientów Kärcher ALLPRO będzie nową platformą. Marka zapowiada jednak dalszy serwis, dostępność części zamiennych i akumulatorów do urządzeń opartych na wcześniejszej platformie Battery Universe. To ważne, bo przejście na nowy system nie powinno oznaczać nerwowego odcinania użytkowników od poprzedniego sprzętu.

Kärcher i STIHL

Kiedy nowe akumulatory trafią na rynek?

Harmonogram wdrożenia Kärcher i STIHL jest konkretny. Nowe akumulatory ALLPRO mają być dostępne u autoryzowanych dealerów STIHL od 1 sierpnia 2026 roku. Kärcher ma wprowadzić na rynek nowe akumulatory i narzędzia 1 stycznia 2027 roku.

To oznacza, że STIHL startuje wcześniej, a Kärcher dołączy z własnymi urządzeniami kilka miesięcy później. Dla profesjonalnych użytkowników może to być dobry moment na planowanie wymiany sprzętu, zwłaszcza jeśli firma i tak rozważa przejście na narzędzia akumulatorowe.

Nie chodzi tylko o wygodę. W sprzęcie profesjonalnym akumulatory są kosztem, który szybko się mnoży. Jeśli jeden system obsłuży większą liczbę urządzeń, łatwiej uzasadnić zakup mocniejszych baterii i lepszych ładowarek. To może mieć znaczenie dla firm, które pracują codziennie, a nie okazjonalnie.

Ponad 120 urządzeń w jednym ekosystemie

Kärcher i STIHL nie chcą zamknąć ALLPRO wyłącznie we własnych produktach. Do sojuszu mają dołączyć także inni specjalistyczni producenci. Wśród nich wymieniane są podmioty zajmujące się między innymi wyciągarkami leśnymi, nośnikami osprzętu oraz mobilnymi systemami tankowania.

W praktyce użytkownicy pracujący w leśnictwie, pielęgnacji terenów zieleni, branży budowlanej, zarządzaniu obiektami czy organizacjach pomocowych mają zyskać dostęp do ponad 120 urządzeń zasilanych tymi samymi pakietami akumulatorów.

To bardzo mocny argument, bo profesjonalne ekipy rzadko używają tylko jednego typu sprzętu. Jednego dnia potrzebna jest pilarka, drugiego dmuchawa, trzeciego urządzenie czyszczące, a czwartego sprzęt do pracy w trudnym terenie. Im większy wspólny ekosystem, tym mniej chaosu przy ładowaniu, transporcie i planowaniu pracy.

ALLPRO ma dwa poziomy akumulatorów

System ALLPRO obejmuje dwie klasy technologiczne. Pierwsza to modele AP 20.1 i AP 30.1, które korzystają ze sprawdzonych, standardowych ogniw. Mają stanowić podstawę oferty i będą znane użytkownikom sprzętu STIHL w podobnej formie, ale z nowym, jednolitym designem ALLPRO.

Druga grupa to akumulatory premium: AP 100 P, AP 200 P i AP 300 P Connected. Te modele wykorzystują technologię tabless, czyli architekturę ogniw pozbawioną klasycznych wyprowadzeń blaszkowych. Brzmi jak detal dla inżynierów, ale ma bardzo praktyczne znaczenie.

W tradycyjnym ogniwie prąd przepływa przez wąski punkt, który może generować ciepło. W technologii tabless energia przepływa przez większą powierzchnię ogniwa. Efekt? Mniejszy opór wewnętrzny, mniej ciepła, szybsze ładowanie i dłuższa żywotność.

Tabless, czyli więcej mocy i mniej czekania

Najmocniej brzmi porównanie nowego akumulatora AP 300 P z konwencjonalnym standardowym akumulatorem. Według danych system ma zapewniać o 60 procent wyższą moc szczytową i o 20 procent dłuższy czas pracy. Do tego czas ładowania potrzebny do pełnej gotowości ma zostać skrócony o połowę.

Jeszcze ciekawsza jest deklarowana żywotność. Akumulatory z serii Performance mają osiągać nawet do 3000 cykli ładowania bez utraty wydajności. W profesjonalnym zastosowaniu to jedna z kluczowych liczb, bo sprzęt nie leży na półce, tylko codziennie pracuje, ładuje się i wraca do pracy.

Szybkie ładowanie też robi wrażenie. Przenośna szybka ładowarka STIHL AL 1802 MO ma ładować nowe bezblaszkowe akumulatory AP 100.0 P, AP 200.0 P, AP 300.0 P oraz AP 300.0 PC do 80 procent w zaledwie dziewięć minut. Co ważne, ma działać zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, stacjonarnie oraz w ruchu.

Kärcher i STIHL

To nie jest temat tylko dla ogrodników

Łatwo pomyśleć, że partnerstwo Kärcher i STIHL dotyczy głównie firm od zieleni. To jednak zbyt wąskie spojrzenie. Oczywiście leśnictwo, pielęgnacja parków, ogrody i prace terenowe są tu bardzo ważne, ale system ALLPRO ma trafić także do utrzymania czystości, zarządzania obiektami, budownictwa i zastosowań specjalnych.

Na ilustracjach w materiale widać między innymi zastosowania Kärcher przy profesjonalnym czyszczeniu wnętrza autobusu oraz sprzęt STIHL pracujący w lesie. To dobrze pokazuje skalę pomysłu: jedna platforma ma obsługiwać bardzo różne zadania, od czyszczenia po ciężką pracę z drewnem.

Dla dużych firm i instytucji może to być szczególnie ważne. Jeśli w jednym systemie da się zasilać urządzenia wykorzystywane przez różne zespoły, łatwiej zarządzać zapasem baterii, ładowaniem i serwisem. To mniej efektowny aspekt niż sama moc, ale w praktyce często właśnie on decyduje o opłacalności.

Dlaczego partnerstwo Kärcher i STIHL jest ważne?

W świecie profesjonalnych narzędzi sama moc nie wystarczy. Liczy się cały system: baterie, ładowarki, dostępność, serwis, kompatybilność, czas pracy i możliwość rozbudowy. Kärcher i STIHL próbują zbudować właśnie taki wspólny fundament.

Dla użytkownika końcowego najważniejsze jest to, że sprzęt ma być prostszy w codziennym użyciu. Jeśli ta sama bateria zasili pilarkę, urządzenie czyszczące, sprzęt do pracy w zieleni i narzędzia innych producentów, cały ekosystem zaczyna wyglądać znacznie bardziej praktycznie.

To może być też kolejny krok w elektryfikacji pracy profesjonalnej. Akumulatory nie są już tylko alternatywą dla lekkich, okazjonalnych zadań. Przy szybkim ładowaniu, dużej żywotności i szerokim ekosystemie mogą coraz mocniej wchodzić w miejsca, które przez lata były zarezerwowane dla sprzętu spalinowego albo przewodowego.

Jeden standard może zrobić dużą różnicę

Kärcher i STIHL nie ogłosiły tylko nowej baterii. Ogłosiły próbę uporządkowania świata, który przez lata był mocno podzielony między osobne systemy, ładowarki i platformy. ALLPRO ma dać profesjonalistom jeden standard, który będzie działał w różnych kategoriach urządzeń.

To nie jest temat, który brzmi efektownie jak premiera supersamochodu albo nowego smartfona. Ale dla ekip, które codziennie pracują w terenie, może mieć znacznie większe znaczenie. Mniej baterii, mniej przestojów, mniej kombinowania i więcej urządzeń w jednym systemie — to brzmi jak konkretna zmiana w codziennej pracy.

Jeśli Kärcher, STIHL i kolejni producenci rzeczywiście rozwiną ALLPRO zgodnie z zapowiedziami, profesjonalny sprzęt akumulatorowy może wejść na nowy poziom. Taki, w którym najważniejsze pytanie nie brzmi już „czy bateria wystarczy?”, tylko „co jeszcze możemy nią zasilić?”

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