Kiedyś do marketu jechało się po mięso, warzywa, mleko, chemię i zgrzewkę wody. Dzisiaj coraz częściej wracasz z wiertarką, blenderem, legginsami treningowymi, pojemnikami do kuchni albo ubraniami dla dziecka. Kaufland non-food pokazuje, że duży sklep spożywczy przestaje być tylko miejscem na szybkie zakupy do lodówki. Ma stać się punktem, w którym ogarniasz więcej spraw naraz, bez krążenia po trzech galeriach i dwóch marketach budowlanych. To ruch bardzo praktyczny, ale też biznesowo ciekawy, bo w czasach zmęczenia konsumentów liczy się prostota. A jeśli na półce pojawia się Parkside, SilverCrest, Crivit, Livarno, Esmara i Lupilu, to przestaje być drobny dodatek do zakupów. Kaufland non-food zaczyna wyglądać jak poważna walka o koszyk, który jeszcze niedawno należał do zupełnie innych sklepów.

Kaufland non-food

Kaufland non-food i nowa rola marketu

Market przestał być tylko sklepem spożywczym. To zdanie jeszcze kilka lat temu brzmiałoby jak przesada, ale dzisiaj dobrze opisuje kierunek, w którym idzie handel. Ludzie nie mają czasu na rozbijanie życia na osobne wyprawy zakupowe. Jedna po jedzenie, druga po narzędzia, trzecia po dziecięce body, czwarta po matę do ćwiczeń, piąta po blender. W teorii da się tak żyć. W praktyce większość ludzi chce to skrócić.

Kaufland non-food jest odpowiedzią na ten styl życia. Nie chodzi tylko o to, żeby w sklepie pojawiła się dodatkowa półka z przypadkowymi produktami. Chodzi o budowanie rozpoznawalnych marek, które klient zna, kojarzy i może wrzucić do koszyka bez poczucia, że kupuje anonimowy towar z końcówki magazynu. Parkside, SilverCrest, Crivit, Livarno, Esmara i Lupilu mają własne kategorie, własną tożsamość i własną grupę odbiorców.

Dla faceta po trzydziestce ten ruch jest prosty do zrozumienia. Podjeżdżasz po zakupy na tydzień, widzisz akcesoria do warsztatu, sprzęt do domu albo coś do ogrodu i załatwiasz temat od razu. Nie dlatego, że market nagle stał się twoim ulubionym miejscem na zakupy, ale dlatego, że czas jest walutą. Kaufland non-food gra właśnie o tę walutę.

Kaufland non-food

Parkside, czyli marka, która robi różnicę

Najmocniejszym punktem całej układanki jest Parkside. Marka od 2023 roku jest obecna w Kauflandzie i obejmuje narzędzia oraz akcesoria do majsterkowania, remontów i pielęgnacji ogrodu. To kategoria, która wyjątkowo dobrze pasuje do męskiego koszyka. Wiertarki, szlifierki, akumulatory, pompki, narzędzia ogrodowe, opaski zaciskowe, drobne akcesoria — to rzeczy, których często nie planujesz kupować z miesięcznym wyprzedzeniem, ale kiedy widzisz je w dobrej cenie, decyzja zapada szybko.

Kaufland non-food dostał dzięki Parkside konkretny punkt zaczepienia. To nie jest marka bez historii i bez rozpoznawalności. Dla wielu klientów Parkside oznacza rozsądny stosunek ceny do możliwości, szczególnie przy domowym majsterkowaniu. Nie każdy potrzebuje profesjonalnego sprzętu za kilka tysięcy złotych, jeśli ma skręcić regał, ogarnąć ogród, naprawić furtkę albo zrobić szybki remont w mieszkaniu.

Przykłady cen dobrze pokazują charakter tej kategorii. W aktualnych ofertach Parkside można znaleźć drobne akcesoria za 9,99 zł, a większy sprzęt, jak pompa zanurzeniowa do brudnej wody, za 199 zł. To poziom, przy którym zakup często nie wymaga długiego namysłu. Jeśli narzędzie rozwiązuje konkretny problem w domu, garażu albo ogrodzie, trafia do koszyka obok standardowych zakupów.

SilverCrest, Crivit, Livarno, Esmara i Lupilu. To już nie przypadkowe dodatki

Kaufland non-food nie kończy się na narzędziach. SilverCrest wprowadza do sklepów małe AGD i produkty wspierające codzienne funkcjonowanie domu. To mogą być sprzęty kuchenne, urządzenia pomocnicze, akcesoria do przygotowywania jedzenia i wszystko to, co zwykle kupuje się wtedy, gdy stary sprzęt zaczyna irytować albo pojawia się pomysł na usprawnienie kuchni.

Crivit bierze na siebie aktywność fizyczną. To marka dla ludzi, którzy chcą kupić sprzęt, odzież albo akcesoria sportowe bez wchodzenia w świat bardzo drogich specjalistycznych sklepów. Nie każdy trenuje jak zawodowiec. Wielu ludzi po prostu biega, ćwiczy w domu, jeździ na rowerze albo chce mieć wygodne rzeczy do aktywnego weekendu. Kaufland non-food może dobrze łapać właśnie tę grupę.

Livarno odpowiada za dom, wyposażenie i organizację przestrzeni. To kategoria, która świetnie działa przy zakupach „przy okazji”. Pojemniki, tekstylia, organizery, drobne elementy wyposażenia — nie budujesz wokół tego wielkiej wyprawy, ale kiedy widzisz sensowny produkt, nagle przypominasz sobie, że w domu od miesięcy brakuje dokładnie takiego rozwiązania.

Esmara wchodzi w modę dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci i młodzieży, a Lupilu celuje w rodziców niemowląt i młodszych dzieci. To ważne, bo Kaufland non-food zaczyna pokrywać kilka obszarów życia naraz: dom, warsztat, sport, kuchnię, ubrania i dzieci. A to już nie jest alejka z przypadkowymi sezonowymi okazjami. To próba zbudowania pełniejszego koszyka.

Kaufland non-food

Dlaczego ten model działa?

Powód jest prosty: ludzie są zmęczeni rozdrobnieniem zakupów. Aplikacje, sklepy internetowe, promocje, gazetki, galerie, markety specjalistyczne, paczkomaty, odbiory, zwroty. Teoretycznie mamy większy wybór niż kiedykolwiek. Praktycznie coraz częściej chcemy, żeby ktoś nam ten wybór uprościł.

Kaufland non-food działa na zasadzie „jestem tu, więc zobaczę”. To potężny mechanizm sprzedażowy. Klient nie przyjeżdża koniecznie po narzędzia albo małe AGD, ale jeśli oferta jest dobrze wyeksponowana, znana marka jest pod ręką, a cena wygląda rozsądnie, zakup staje się naturalnym przedłużeniem wizyty. To nie wymaga dodatkowego planowania.

Z biznesowego punktu widzenia to także walka o marżę i lojalność. Produkty spożywcze są niezbędne, ale często mocno porównywane cenowo. Segment non-food daje szansę na emocję, impuls, okazję i większy koszyk. Klient, który kupi w Kauflandzie nie tylko jedzenie, ale też narzędzie, lampkę, pojemnik albo odzież sportową, zaczyna traktować sklep inaczej. Nie jako punkt spożywczy, tylko jako miejsce do ogarniania codzienności.

One-stop-shop, ale bez pustego hasła

Model one-stop-shop brzmi jak korporacyjne hasło, ale w praktyce chodzi o bardzo zwykłą rzecz: załatwić więcej podczas jednej wizyty. Kaufland non-food ma wzmacniać właśnie ten kierunek. Sieć w Polsce ma 261 marketów, więc skala daje realne możliwości dotarcia do klientów w różnych częściach kraju. Jeśli rozpoznawalne marki non-food będą dostępne szeroko, nie tylko w pojedynczych testowych lokalizacjach, może to zmienić sposób planowania zakupów.

W tym modelu ważna jest przewidywalność. Klient musi wiedzieć, że Parkside to narzędzia, SilverCrest to małe AGD, Crivit to sport, Livarno to dom, Esmara to moda, a Lupilu to dzieci. Im bardziej czytelne kategorie, tym łatwiej kupować. Kaufland non-food nie powinien być chaosem okazji, tylko uporządkowanym światem marek, do których klient wraca.

To szczególnie istotne przy produktach niespożywczych, bo tu zaufanie ma większe znaczenie niż przy zakupie jogurtu czy makaronu. Jeśli kupujesz wiertarkę, blender albo kurtkę dla dziecka, chcesz mieć poczucie, że marka coś znaczy. Rozpoznawalność Parkside czy SilverCrest daje Kauflandowi mocniejszą pozycję niż budowanie nowych nazw od zera.

Co to oznacza dla klientów?

Dla klienta oznacza to jedno: więcej okazji do szybkich, praktycznych zakupów. Dla mężczyzny, który lubi mieć pod ręką narzędzia, Parkside w Kauflandzie może być powodem, żeby regularnie zerkać na ofertę non-food. Dla kogoś, kto urządza mieszkanie, Livarno może wpaść do koszyka między kawą a chemią gospodarczą. Dla aktywnych Crivit będzie prostym sposobem na uzupełnienie sprzętu sportowego bez dopłacania do logotypu premium. Dla rodzin Esmara i Lupilu mogą zamknąć temat ubrań i dziecięcych produktów przy okazji zwykłych zakupów.

Nie chodzi o to, że Kaufland zastąpi market budowlany, sklep sportowy i centrum handlowe. Nie zastąpi. Ale może przejąć część codziennych, praktycznych decyzji zakupowych, które nie wymagają specjalistycznej porady ani godzin porównywania modeli. Kaufland non-food ma największy sens właśnie tam, gdzie liczy się wygoda, dostępność i rozsądna cena.

Cena i strategia: tu wygrywa rotacja

Przy segmencie non-food nie ma jednej ceny, bo nie ma jednego produktu. Ceny zależą od kategorii, tygodnia, promocji i dostępności. To część gry. Klient wie, że oferta może się zmieniać, więc wchodzi w rytm sprawdzania okazji. Przy Parkside może to być akcesorium za kilkanaście złotych, narzędzie za kilkadziesiąt albo większy sprzęt za kilkaset złotych. Przy SilverCrest będzie to małe AGD, które ma rozwiązać konkretny problem w kuchni. Przy Crivit — odzież lub akcesoria do aktywności. Przy Livarno — wyposażenie domu.

Ten format dobrze pasuje do marketu. Rotacja buduje ciekawość, a marki dają poczucie bezpieczeństwa. Kaufland non-food może dzięki temu działać jak regularny powód do sprawdzania sklepu, nawet jeśli lista spożywcza jest krótka. To dla sieci bardzo ważne, bo częstsza wizyta oznacza większą szansę na większy koszyk.

Czy Kaufland non-food może namieszać na rynku?

Może, ale pod jednym warunkiem: oferta musi być konsekwentna. Jednorazowe wrzutki nie budują przyzwyczajenia. Rozpoznawalne marki i regularna obecność już tak. Jeśli klient będzie wiedział, że w Kauflandzie znajdzie Parkside, SilverCrest, Crivit, Livarno, Esmara i Lupilu nie jako przypadkową promocję, ale jako stały element zakupów, wtedy non-food zacznie realnie zmieniać odbiór całej sieci.

To ruch, który dobrze pasuje do obecnego rynku. Konsument chce wygody, ale nie chce rezygnować z wyboru. Chce oszczędzać czas, ale nadal lubi poczucie trafionej okazji. Chce robić zakupy szybciej, ale niekoniecznie gorzej. Kaufland non-food próbuje połączyć te potrzeby w jednym miejscu.

Najciekawsze jest to, że ten kierunek może działać zarówno na rodzinę robiącą duże zakupy na weekend, jak i na faceta, który po pracy wpada po kilka rzeczy, a wychodzi z akcesoriami do garażu. To nie jest rewolucja z fajerwerkami. To cicha zmiana codziennego handlu. I właśnie dlatego może być skuteczna.