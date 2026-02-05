Pilarki akumulatorowe są lepsze od spalinowych? Wyjaśniamy

Jeszcze do niedawna pilarka kojarzyła się głównie z hałasem, zapachem spalin i obowiązkowymi nausznikami. Dziś coraz więcej osób – zarówno ogrodników-amatorów, jak i profesjonalistów – wybiera pilarki akumulatorowe, które oferują solidną moc, ale w znacznie bardziej komfortowym wydaniu. Bez kabla, bez benzyny i bez dymu.

Pilarki akumulatorowe czy spalinowe? Na zdjęciu STIHL MSA-190-T.

Nowoczesne technologie sprawiły, że sprzęt na baterie bez problemu radzi sobie nie tylko z przycinaniem gałęzi, ale też z cięciem drewna opałowego czy pracami konstrukcyjnymi. Do tego jest cichszy, lżejszy i bardziej mobilny, co ma znaczenie i w przydomowym ogrodzie, i tam, gdzie trzeba ograniczyć hałas.

System AK – rozwiązanie do domu i ogrodu

Dla użytkowników prywatnych oraz osób pracujących w średnich i dużych ogrodach STIHL przygotował system akumulatorowy AK. To uniwersalne rozwiązanie, w którym jeden akumulator można wykorzystać w wielu urządzeniach ogrodowych.

Akumulatory AK są lekkie, dobrze wyważone i zapewniają wystarczającą ilość energii do dłuższej pracy. Dzięki technologii CONSTANT POWER sprzęt utrzymuje stałą moc niezależnie od poziomu naładowania baterii, a inteligentna elektronika dba o jej żywotność przy intensywnym użytkowaniu.

Pilarki akumulatorowe czy spalinowe? Na zdjęciu STIHL MSA-80.

STIHL MSA 80 C-B – cicha pilarka do codziennych zadań

Dobrym przykładem pilarki z systemem AK jest STIHL MSA 80 C-B. To kompaktowe, ale bardzo wszechstronne narzędzie do prac wokół domu: od przycinania gałęzi i krzewów, przez ścinanie mniejszych drzew, aż po przygotowanie drewna opałowego.

Pilarka jest cicha, więc często można pracować bez ochronników słuchu. Prowadnica o długości 35 cm, energooszczędny silnik EC i niewielka waga sprawiają, że sprzęt jest dobrze wyważony i wygodny w obsłudze. Komfort podnosi gumowany uchwyt Softgrip oraz napinacz łańcucha bez użycia narzędzi.

Pilarki akumulatorowe czy spalinowe? Na zdjęciu STIHL MSA-80.

System AP – gdy liczy się profesjonalna wydajność

Dla firm komunalnych, arborystów i profesjonalistów STIHL oferuje system akumulatorowy AP. To rozwiązanie stworzone do codziennej, intensywnej pracy – odporne, wydajne i przystosowane nawet do użytkowania w deszczu.

Akumulatory AP są mocniejsze, trwalsze i oferują większą pojemność. Dodatkowo mogą współpracować z systemem STIHL Connected, co ułatwia zarządzanie flotą sprzętu. Wskaźniki LED pokazują poziom naładowania, a litowo-jonowe ogniwa są lekkie, trwałe i wolne od efektu pamięci.

STIHL MSA 190 T – precyzja dla arborystów

W segmencie profesjonalnym wyróżnia się STIHL MSA 190 T – pilarka zaprojektowana do pielęgnacji drzew, zwłaszcza w miejscach, gdzie cisza ma znaczenie. Osiąga prędkość łańcucha do 20 m/s, oferując szybkie przyspieszenie i bardzo precyzyjne cięcia.

Model standardowo wyposażono w łańcuch 3/8″ Picco Super 3 Pro, a dzięki opcjonalnemu adapterowi AP 2 w 1 akumulator można przenieść na uprząż wspinaczkową, znacząco odciążając użytkownika podczas pracy.

Pilarki akumulatorowe AK czy AP – co wybrać?

W skrócie:

AK – idealny do ambitnych prac ogrodowych i użytku domowego (lżejsze akumulatory, większa poręczność),

– idealny do ambitnych prac ogrodowych i użytku domowego (lżejsze akumulatory, większa poręczność), AP – stworzony do profesjonalnej, codziennej pracy (większa pojemność i wytrzymałość).

Dla porównania: akumulator AK 20 oferuje 144 Wh przy masie 1,2 kg, a AP 300 S – 281 Wh przy masie 1,8 kg.

100 lat STIHL i specjalna oferta

Rok 2026 to dla STIHL wyjątkowy moment – marka świętuje 100-lecie istnienia. Z tej okazji do końca lutego przy zakupie dowolnej pilarki akumulatorowej z systemu AK lub AP można otrzymać specjalny prezent jubileuszowy z akcesoriami i limitowanymi gadżetami.

To dobra okazja, by przesiąść się na sprzęt akumulatorowy i przekonać się, że praca w ogrodzie może być jednocześnie wydajna, cicha i po prostu wygodna. Przy okazji sprawdź, jak wygląda mała poręczna pilarka STIHL GTA 30.