Duży czy mały ogród? MOVA bierze koszenie na siebie

Trawnik jest trochę jak samochód po myjni: wygląda świetnie tylko wtedy, kiedy ktoś regularnie o niego dba. Problem w tym, że koszenie rzadko wypada wtedy, gdy człowiek ma na to ochotę. Zwykle dzieje się odwrotnie — pogoda wreszcie jest dobra, weekend zapowiada się spokojnie, a trawa przypomina, że ogród też ma swój harmonogram. MOVA wprowadza dwa roboty koszące, które celują w dwa zupełnie różne światy: kompaktowy ViAX 500 do mniejszych ogrodów oraz potężny LiDAX Ultra 2000 AWD do dużych, wielostrefowych posesji. Oba modele nie wymagają prowadzenia przewodów granicznych, czyli eliminują jeden z najbardziej irytujących etapów instalacji klasycznych robotów. To nie są tanie zabawki do trawy, tylko sprzęt dla ludzi, którzy wolą zarządzać ogrodem z aplikacji niż tracić sobotę za kosiarką.

MOVA robot koszący

Klasyczny robot koszący potrafi być świetnym pomocnikiem, ale jego instalacja często zaczyna się od czegoś, co skutecznie studzi entuzjazm: przewodu granicznego. Trzeba go zaplanować, rozłożyć, czasem wkopać, ominąć rabaty, ścieżki, drzewa i elementy małej architektury. Potem ogród się zmienia, pojawia się nowa strefa, ktoś przesuwa obrzeże albo dosadza rośliny — i nagle układ trzeba przemyśleć od nowa.

Dlatego roboty bez przewodu granicznego są jednym z najważniejszych kierunków w tej kategorii. MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD i ViAX 500 rozwiązują ten problem przez systemy nawigacji oparte na LiDAR-ze i kamerach. Zamiast fizycznego kabla mamy mapowanie terenu, analizę otoczenia i zarządzanie strefami z aplikacji. To brzmi technicznie, ale w praktyce oznacza prostszą instalację i większą elastyczność przy zmianach w ogrodzie.

To szczególnie ważne dla ludzi, którzy nie mają idealnego trawnika z katalogu. Prawdziwy ogród ma przejścia, zakręty, fragmenty w cieniu, nierówności, przeszkody i miejsca, które trzeba traktować inaczej. Dobry robot koszący musi nie tylko jeździć, ale rozumieć teren.

MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD. Ciężki kaliber do dużego trawnika

LiDAX Ultra 2000 AWD to model dla właścicieli dużych posesji, którzy nie chcą półśrodków. Robot korzysta z technologii UltraView 3.0, łączącej LiDAR o kącie widzenia 360 stopni oraz podwójną kamerę AI HDR. Ten zestaw pozwala tworzyć mapę 3D i precyzyjnie poruszać się po terenie bez przewodu granicznego.

Najmocniejsze dane techniczne są bardzo konkretne. Szerokość koszenia wynosi 40 cm, a czas pracy sięga 165 minut. Według producenta robot może obsłużyć 2000 m² na jednym cyklu ładowania. To już nie jest urządzenie do symbolicznego trawnika przed domem. To sprzęt do realnej, dużej działki, gdzie ręczne koszenie oznacza regularną stratę czasu i energii.

Napęd na cztery koła pozwala pracować na zboczach o nachyleniu bliskim 80 procent i pokonywać przeszkody do 6 cm wysokości. Przy dużych ogrodach to kluczowe, bo teren rzadko jest idealnie równy. Są spadki, przejścia, korzenie, obrzeża, fragmenty przy podjazdach i miejsca, w których zwykły robot mógłby zwyczajnie odpuścić. AWD w robocie koszącym nie jest więc dodatkiem do nazwy. To praktyczna odpowiedź na trakcję.

150 stref i 5 trybów koszenia. To już zarządzanie posesją

LiDAX Ultra 2000 AWD pozwala zarządzać aż 150 niezależnymi strefami i działać w 5 różnych trybach koszenia. Dla właściciela małego ogrodu taka liczba może brzmieć jak przesada. Dla kogoś, kto ma dużą posesję z kilkoma fragmentami trawnika, przejściami, ogrodem reprezentacyjnym, częścią rekreacyjną i obszarem za domem — zaczyna mieć sens.

Trawnik przy tarasie może wymagać innego traktowania niż fragment przy podjeździe. Część w cieniu rośnie inaczej niż ta w pełnym słońcu. Miejsce używane przez dzieci albo psa może wymagać innego harmonogramu. 150 stref to nie marketingowa abstrakcja, jeśli ktoś naprawdę ma dużą, wieloczęściową działkę.

Do tego dochodzą łączność 4G, geolokalizacja GPS, system monitoringu TrueGuard i odporność IPX6. To ważne, bo robot tej klasy pracuje na zewnątrz, często bez stałego nadzoru. Przy cenie katalogowej 9499 zł zabezpieczenia, lokalizacja i zdalna kontrola nie są luksusem. Są obowiązkowe.

MOVA ViAX 500. Mały trawnik też zasługuje na spokój

Drugi model, MOVA ViAX 500, jest zupełnie inną propozycją. To robot do mniejszych ogrodów, osiedli domów szeregowych i miejskich posesji, gdzie trawnik nie ma 2000 m², ale nadal trzeba go regularnie ogarniać. ViAX 500 obsługuje obszary do 500 m² i również nie wymaga przewodu granicznego.

Za nawigację odpowiada system UltraEyes 2.0, który łączy LiDAR z inteligentną kamerą analizującą otoczenie. Robot kosi według schematu trasy w kształcie litery U, a wysokość cięcia można ustawić w zakresie od 2 do 6 cm. To dobry zakres dla typowego przydomowego trawnika, który ma wyglądać estetycznie, ale niekoniecznie przypominać murawę stadionową.

ViAX 500 porusza się po nachyleniach do 40 procent i pokonuje przeszkody do 4 cm. Nie ma ambicji zastępować ciężkiego modelu AWD, ale w swoim segmencie oferuje parametry wystarczające do większości małych ogrodów. Największym atutem może być jednak kultura pracy. Hałas poniżej 57 dB oznacza, że robot działa bardzo dyskretnie. W gęstej zabudowie, na osiedlu domów szeregowych albo przy tarasie sąsiada to ma większe znaczenie, niż może się wydawać.

Mały robot, ale nadal z aplikacją i ochroną

ViAX 500 obsługuje strefy oraz 5 zaprogramowanych trybów pracy z poziomu aplikacji. Ma też certyfikację IPX6 i ochronę TrueGuard. To pokazuje, że MOVA nie traktuje mniejszego modelu jako uproszczonej zabawki. Oczywiście różnica względem LiDAX Ultra 2000 AWD jest duża, ale fundamenty są podobne: brak przewodu, inteligentna nawigacja, aplikacja, odporność i bezpieczeństwo.

Dla użytkownika małego ogrodu ważne jest coś jeszcze. Taki robot nie musi być ekstremalnie szybki ani przesadnie potężny. Musi być prosty, cichy, estetyczny i niewymagający. Jeśli urządzenie do 500 m² działa bez kabla, nie hałasuje i pozwala ustawić harmonogram w aplikacji, to spełnia najważniejszy warunek: trawnik wygląda dobrze bez robienia z koszenia osobnego wydarzenia.

Ceny MOVA LiDAX i ViAX

Promocja na nowe roboty koszące MOVA trwa od 8 do 22 maja. MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD ma sugerowaną cenę katalogową 9499 zł, ale w promocji można znaleźć go za 8599 zł. MOVA ViAX 500 kosztuje katalogowo 2999 zł, a cena promocyjna wynosi 2749 zł.

Różnica cenowa między modelami jest ogromna, ale to dwa różne światy. LiDAX Ultra 2000 AWD jest sprzętem dla dużej posesji i użytkownika, który chce pełnej kontroli nad rozległym terenem. ViAX 500 jest dla kogoś, kto ma mniejszy ogród i chce po prostu pozbyć się obowiązku regularnego koszenia, bez wchodzenia w sprzęt za prawie dziewięć tysięcy złotych.

W praktyce ViAX 500 będzie dużo łatwiejszy do uzasadnienia dla właściciela małego trawnika. Cena 2749 zł nadal nie jest niska, ale przy braku przewodu granicznego, cichej pracy i automatyzacji może być atrakcyjna wobec klasycznych robotów wymagających instalacji. LiDAX Ultra 2000 AWD trzeba oceniać inaczej: jako inwestycję w dużą działkę, gdzie czas koszenia ma realną wartość.

Który robot MOVA wybrać?

Jeśli masz ogród do 500 m², prostą albo umiarkowanie złożoną przestrzeń i zależy ci na cichej pracy, wybór jest prosty: MOVA ViAX 500. To model do codziennego, spokojnego utrzymania przydomowego trawnika. Największym argumentem jest brak przewodu granicznego, hałas poniżej 57 dB i cena promocyjna 2749 zł.

Jeżeli masz dużą posesję, skomplikowany układ trawnika, wiele stref, nachylenia i potrzebujesz sprzętu, który nie przestraszy się terenu, wtedy sens ma LiDAX Ultra 2000 AWD. 40 cm szerokości koszenia, 165 minut pracy, 2000 m² na jednym cyklu, AWD, 150 stref, 4G i GPS ustawiają go jako urządzenie wyraźnie bardziej zaawansowane.

Największy błąd to kupić zbyt duży robot do małego ogrodu albo zbyt mały do terenu, który wymaga zapasu. Przy robotach koszących margines wydajności ma znaczenie. Jeśli urządzenie cały czas pracuje na granicy możliwości, szybciej zaczyna irytować. Jeśli ma zapas, łatwiej ustawić harmonogram i utrzymać trawnik w dobrej formie.

Ogród ma być miejscem odpoczynku, nie grafikiem obowiązków

MOVA dobrze wpisuje się w trend, który w ogrodach widać coraz mocniej. Automatyzacja przestaje dotyczyć tylko domu. Inteligentne urządzenia wychodzą na zewnątrz, bo właśnie ogród bywa jednym z najbardziej czasochłonnych elementów posesji. Koszenie, podlewanie, przycinanie, czyszczenie — wszystko to potrafi zabrać wolny dzień, który miał być przeznaczony na odpoczynek.

LiDAX Ultra 2000 AWD i ViAX 500 pokazują dwa podejścia do tego samego problemu. Jeden jest mocnym robotem do dużych, wymagających terenów. Drugi cichym i kompaktowym rozwiązaniem do mniejszych ogrodów. Łączy je brak przewodu granicznego, czyli rzecz, która może przekonać wiele osób wcześniej zniechęconych do robotów koszących.

Bo prawda jest prosta: trawa będzie rosła zawsze. Pytanie tylko, czy nadal chcesz co tydzień udowadniać jej, kto tu rządzi, czy wolisz ustawić robota i wreszcie używać ogrodu zgodnie z jego przeznaczeniem. Do odpoczynku.

