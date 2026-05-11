Test Chery Tiggo 7 AWD. Chiński SUV, gdzie cena czyni cuda

Chińskie auta przestały być motoryzacyjną ciekawostką, z której śmiejemy się przy kawie. Dziś realnie stoją w salonach, mają gwarancje, wyposażenie po dach i ceny, które potrafią namieszać w głowie. Chery Tiggo 7 Prestige AWD jest idealnym przykładem tej nowej fali. To wygodny, przestronny i całkiem solidnie wykonany SUV, ale jednocześnie samochód pełen kompromisów. Takich, które wychodzą nie na zdjęciu prasowym, tylko przy 120 km/h, przy dystrybutorze i podczas klikania w multimedia wyglądające jak tani tablet z Androidem kupiony „okazyjnie, bo miał dużo RAM-u”.

Chery Tiggo 7 Prestige AWD. Fot.: Ernest Dragan.

Chery Tiggo 7 wygląda dobrze. Nie będę udawał, że to stylistyczna rewolucja, bo nie jest. To raczej bardzo sprawny miks tego, co europejski klient już zna, lubi i uważa za „premium”. Duży grill, ostre światła, masywna sylwetka, 19-calowe felgi w wersji Prestige, trochę chromu, trochę czerni, trochę udawanej pewności siebie. Auto nie wygląda tanio, i to jest jego pierwszy sukces. Nikt na parkingu pod marketem nie powie: „o, kupił najtańszego SUV-a z katalogu”. Raczej spojrzy dwa razy i zapyta: „a co to właściwie jest?”.

Chery Tiggo 7 Prestige AWD. Fot.: Ernest Dragan.

Tiggo 7 ma też konkretne gabaryty. Według cennika Chery mierzy 4553 mm długości, 1862 mm szerokości, 1696 mm wysokości i ma 2670 mm rozstawu osi, czyli wpada dokładnie w ten rodzinno-kompaktowy segment SUV-ów, gdzie walczą Tucson, Sportage, Qashqai, Austral i Tiguan. Nie jest malutkim crossoverem do miasta, tylko autem, którym spokojnie można jechać z rodziną na weekend, o ile rodzina nie zacznie narzekać na hałas przy ekspresówce.

Chery Tiggo 7 Prestige AWD. Fot.: Ernest Dragan.

I tu trzeba oddać Chery jedno: na pierwszy kontakt to auto jest bardzo przekonujące. Ma odpowiednią wielkość, odpowiednio napompowaną sylwetkę i ten współczesny wygląd „mam dużo wyposażenia, a sąsiad jeszcze nie wie, ile kosztowałem”. Tylko że chińska szkoła projektowania wciąż często działa według zasady: popatrzmy, co robią Niemcy, Koreańczycy i Francuzi, a potem zróbmy wszystko naraz. Efekt? Z daleka okej. Z bliska zaczynasz bawić się w motoryzacyjne „znajdź inspirację”.

Chery Tiggo 7 Prestige AWD. Fot.: Ernest Dragan.

Wnętrze Chery Tiggo 7 AWD: dużo miejsca, sporo bajerów i kilka deja vu

W kabinie jest przestronnie, i to naprawdę duży plus Tiggo 7. Z przodu siedzi się wygodnie, z tyłu miejsca też nie brakuje, a bagażnik według danych producenta ma 500 litrów przy rozłożonych siedzeniach i 1305 litrów po złożeniu kanapy. To są wartości, które w codziennym użytkowaniu mają większe znaczenie niż kolejny animowany ekran startowy z logo marki. Rodzina, zakupy, torby, fotelik, walizki – Chery daje radę.

Chery Tiggo 7 Prestige AWD. Fot.: Ernest Dragan.

Materiały? Całkiem solidne. Nie ma dramatu, nie ma wrażenia, że siedzisz w zabawce z plastiku pochodzącego z recyklingu wiader po farbie. Fotele są wygodne, pozycja za kierownicą jest przyjemna, a wersja Prestige dorzuca wyposażenie, które w europejskiej konkurencji często wymaga dopłaty, pakietu, pakietu do pakietu i konsultacji z doradcą leasingowym. W cenniku widać m.in. elektryczną klapę bagażnika, 19-calowe felgi, dach panoramiczny, HUD, kamery 540 stopni, podgrzewane i wentylowane przednie fotele oraz system audio Sony w wyższych wersjach.

Chery Tiggo 7 Prestige AWD. Fot.: Ernest Dragan.

Ale potem zaczynasz się rozglądać i robi się zabawnie. Gałka zmiany biegów wygląda, jakby ktoś długo patrzył na BMW X7. Maskownice głośników przywołują na myśl Burmestera z Mercedesa. Niektóre detale mają klimat „premium greatest hits”, tylko bez zgody autorów oryginalnej płyty. To nie znaczy, że jest źle. Po prostu trudno oprzeć się wrażeniu, że Chery bardzo chce wyglądać europejsko, ale czasem robi to z subtelnością faceta, który pierwszy raz kupił markowy zegarek i trzyma rękę na stole nawet przy zupie.

Chery Tiggo 7 Prestige AWD. Fot.: Ernest Dragan.

Multimedia: tani tablet też może mieć duży ekran

Największe rozczarowanie we wnętrzu? Multimedia. Na papierze wszystko brzmi świetnie: duże ekrany, cyfrowe zegary, rozbudowane menu, Apple CarPlay, Android Auto, kamery, asystenci, nowoczesność pełną gębą. Producent chwali się m.in. 24,6-calowym zakrzywionym podwójnym ekranem, procesorem Qualcomm 8155, kamerami 540 stopni, HUD-em i obsługą głosową „Hello, Chery”.

Chery Tiggo 7 Prestige AWD. Fot.: Ernest Dragan.

Tylko że w praktyce multimedia mają w sobie coś z taniego tabletu z Androidem. Niby wszystko jest, niby działa, niby ekran duży, ale brakuje tej jakości, płynności i dopracowania, które sprawiają, że technologia znika w tle. Tu technologia czasem pcha się na pierwszy plan, macha ręką i mówi: „patrz, mam animację!”. A kierowca chciałby po prostu szybko zmienić ustawienie, wrócić do nawigacji i nie czuć się jak tester elektroniki z bazaru.

Chery Tiggo 7 Prestige AWD. Fot.: Ernest Dragan.

To jest typowy problem wielu nowych chińskich aut. Lista funkcji wygląda jak menu w hotelu all inclusive, ale wykonanie nie zawsze nadąża za ambicją. Europejskie marki też potrafią zrobić koszmarne multimedia, żeby nie było. Tylko że tutaj kontrast między „mamy wszystko” a „ale jak to działa?” jest wyjątkowo mocny.

Chery Tiggo 7 Prestige AWD. Fot.: Ernest Dragan.

Silnik 1.6 T-GDI: 147 KM, AWD i apetyt większy niż obietnice

Pod maską pracuje benzynowy, turbodoładowany silnik 1.6 T-GDI o mocy 147 KM i momencie obrotowym 275 Nm. Wersja AWD przyspiesza według producenta od 0 do 100 km/h w 9,4 sekundy, ma automatyczną, dwusprzęgłową skrzynię 7DCT Getrag i średnie zużycie paliwa WLTP na poziomie 7,8 l/100 km.

Chery Tiggo 7 Prestige AWD. Fot.: Ernest Dragan.

Na papierze wygląda to rozsądnie. W realnym świecie – mniej. W mieście spalanie 8-10 l/100 km jest normą, a na drodze ekspresowej 10-11 l/100 km potrafi skutecznie zepsuć humor. Szczególnie że mówimy o aucie z mocą 147 KM, a nie o 300-konnym SUV-ie, który przynajmniej przy dystrybutorze może powiedzieć: „no dobra, ale widziałeś, jak jechałem?”. Tutaj dynamika jest wystarczająca, ale nie ekscytująca. Auto jedzie poprawnie, automat daje radę, napęd AWD pomaga w gorszych warunkach, ale przy takim spalaniu człowiek oczekuje trochę więcej charakteru.

Co ciekawe, podobne wnioski pojawiają się też w zagranicznych mediach. Carwow, opisując Tiggo 7, wskazywał, że bazowy silnik 1.6 o mocy 147 KM znany z innych modeli potrafi być hałaśliwy, ospały i bardzo paliwożerny w realnym świecie. Auto Świat w teście Tiggo 7 1.6 T-GDI AWD Prestige również zanotował wysokie zużycie paliwa: 9-10 l/100 km w mieście i 9,3 l/100 km na autostradzie. Krótko mówiąc: to nie jest tylko jeden zły dzień testowy. Ten SUV po prostu lubi benzynę.

Chery Tiggo 7 Prestige AWD. Fot.: Ernest Dragan.

Prowadzenie Chery Tiggo 7 AWD: miękko, komfortowo, ale bez rozmowy z kierowcą

Chery Tiggo 7 jest wygodne. I to trzeba powiedzieć uczciwie. Zawieszenie dobrze pasuje do rodzinnego SUV-a, nie męczy na dziurach, nie wali po plecach i nie udaje sportowego auta dla ludzi, którzy na rondzie chcą poczuć Nürburgring. Do miasta i spokojnej jazdy jest naprawdę przyjemnie. Problem zaczyna się wtedy, gdy chcesz od auta trochę więcej precyzji.

Układ kierowniczy jest zbyt miękki i mało precyzyjny. Nie daje kierowcy pewności, nie komunikuje zbyt wiele i momentami sprawia wrażenie, jakby między kierownicą a kołami stał uprzejmy, ale mało konkretny tłumacz. Kręcisz, auto skręca, wszystko się zgadza, ale brakuje tej naturalności, którą znasz z Tucsona, Sportage’a, Tiguana czy nawet zwykłego Qashqaia. Auto Świat nazwał układ kierowniczy Tiggo 7 „gumowatym” i wskazał, że do europejskiego standardu jest mu daleko.

Do tego dochodzi wyciszenie. Producent pisze o dwuwarstwowych szybach akustycznych w przedniej szybie i drzwiach, które mają tłumić hałas z zewnątrz. Brzmi pięknie, ale przy 120 km/h robi się głośno. Za głośno. Szum powietrza i odgłosy toczenia zaczynają przypominać, że niska cena gdzieś musiała zostawić ślad. W mieście tego tak nie czuć, przy spokojnej jeździe też da się żyć. Ale droga ekspresowa brutalnie weryfikuje marketingowe hasła o ciszy.

Chery Tiggo 7 Prestige AWD. Fot.: Ernest Dragan.

Cena: tanio? Tak. Bez haczyków? No właśnie nie

I teraz dochodzimy do sedna. Chery Tiggo 7 Prestige AWD w cenniku dla rocznika produkcji 2025 kosztuje 154 900 zł, a w promocji wyprzedażowej widnieje 136 900 zł. Bazowa odmiana startuje od 106 900 zł, a Comfort od 116 900 zł po rabacie. To są kwoty, które robią wrażenie, bo za podobnie duży, dobrze wyposażony SUV z automatem i napędem AWD u wielu konkurentów trzeba zapłacić wyraźnie więcej albo zrezygnować z części wyposażenia.

Tylko że cena nie bierze się znikąd. Jeśli wydajesz całkiem niewielkie pieniądze za sporego SUV-a z bogatym wyposażeniem, gdzieś musi być haczyk. W Chery Tiggo 7 tych haczyków jest kilka: wysokie spalanie, słabe wyciszenie przy wyższych prędkościach, mało precyzyjny układ kierowniczy, multimedia z klimatem taniego tabletu i wnętrze, które momentami bardziej kopiuje europejskie premium, niż buduje własny charakter.

Oczywiście konkurencja też nie jest idealna. Hyundai Tucson, Kia Sportage czy Volkswagen Tiguan potrafią być zauważalnie droższe, a Nissan Qashqai w mocniejszych wersjach również nie jest już „tanim rodzinnym SUV-em”. Ale te auta dają coś, czego Chery jeszcze się uczy: dopracowanie. Nie chodzi o liczbę ekranów, kamer czy trybów jazdy. Chodzi o to, żeby wszystko działało spójnie, naturalnie i bez wrażenia, że producent bardzo chciał wygrać w tabelce wyposażenia, a potem zabrakło czasu na ostatnie 15 procent jakości.

Chery Tiggo 7 Prestige AWD. Fot.: Ernest Dragan.

Werdykt: dużo auta za mało pieniędzy, ale rachunek wraca

Chery Tiggo 7 Prestige AWD to samochód, który potrafi zrobić świetne pierwsze wrażenie. Jest duży, wygodny, przestronny, dobrze wyposażony i w wielu miejscach naprawdę solidnie wykonany. Jeżeli ktoś przesiada się ze starszego auta i patrzy głównie na gabaryty, komfort, automat, AWD, kamery, wentylowane fotele i cenę, może wyjść z salonu z poczuciem, że właśnie ograł system.

Tylko że system rzadko daje się ograć za darmo. Tiggo 7 pokazuje, że chińska motoryzacja zrobiła ogromny krok do przodu, ale nadal ma miejsca, w których oszczędności wychodzą bardzo szybko. Przy 120 km/h robi się za głośno. Na stacji paliw robi się za często. Przy szybszej jeździe układ kierowniczy robi się zbyt miękki. A multimedia robią wszystko, żeby przypomnieć, że duży ekran nie zawsze oznacza dobre doświadczenie.

Czy warto kupić Chery Tiggo 7 Prestige AWD? Jeśli priorytetem jest cena, przestrzeń, bogate wyposażenie i świeżość marki, to można go rozważyć. Ale koniecznie po jeździe próbnej, najlepiej nie tylko wokół salonu, ale też po ekspresówce. Bo to właśnie tam ten samochód zdejmuje elegancką marynarkę i pokazuje, gdzie zostały cięcia kosztów.

Chery Tiggo 7 nie jest złym autem. Jest autem uczciwie nieuczciwym: najpierw kusi jak promocja na dobry sprzęt, a potem przypomina, że w promocjach zawsze trzeba czytać mały druk. Tutaj mały druk brzmi: pali dużo, hałasuje przy prędkościach autostradowych i prowadzi się mniej precyzyjnie niż europejscy rywale. Ale hej, ma przestrzeń, wyposażenie i cenę, która nadal potrafi zamknąć dyskusję przy stole. Tylko trzeba wiedzieć, że po zakupie kilka razy sami ją znowu otworzymy.

Szczegółowe informacje na temat różnych modeli tej marki znajdziesz na polskiej stronie CHERY.