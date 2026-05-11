Dreame A3 AWD. Trawnik sam się nie skosi? Już tak

Duży ogród wygląda świetnie do momentu, w którym trawa zaczyna rosnąć szybciej niż wolny czas w kalendarzu. Wtedy prywatna zielona strefa relaksu zamienia się w obowiązek, który wraca regularnie, bez pytania o plany na weekend.

Dreame A3 AWD 1000 i A3 AWD 1600 próbują rozwiązać ten problem w sposób, który jeszcze kilka lat temu brzmiał jak zabawka dla technologicznych maniaków: robot koszący sam mapuje teren, omija przeszkody, radzi sobie ze stromymi fragmentami działki i nie wymaga rozkładania przewodu granicznego. To ważne, bo instalacja kabla była przez lata jedną z największych barier przy robotach koszących. Tutaj wchodzimy w świat LiDAR-u 3D, widzenia stereoskopowego, napędu AWD i aplikacji, czyli ogrodu obsługiwanego bardziej jak smart home niż klasyczna działka z kosiarką w garażu. Cena nie jest niska, ale jeśli masz trawnik liczony w setkach albo tysiącach metrów, pytanie brzmi nie „czy to gadżet?”, tylko ile naprawdę kosztuje twoja sobota.

Robot koszący bez przewodu granicznego ma większy sens

Roboty koszące od dawna obiecują wolność od kosiarki, ale klasyczne rozwiązania miały jeden problem: przewód graniczny. Kto raz planował jego rozłożenie, ten wie, że teoria szybko zderza się z rzeczywistością. Rabaty, drzewa, wąskie przejścia, obrzeża, altana, trampolina, nierówności terenu i pytanie, którędy najlepiej poprowadzić kabel, żeby robot nie zachowywał się jak zgubiony odkurzacz na trawie.

Dreame A3 AWD idzie w inną stronę. Zamiast kabla dostajemy mapowanie terenu przez system OmniSense 3.0, który łączy LiDAR 3D o zasięgu 70 metrów z widzeniem stereoskopowym. Robot ma tworzyć dokładne mapy w czasie rzeczywistym i kosić według inteligentnego schematu litery U, zamiast jeździć chaotycznie po działce.

To może być największa różnica dla użytkownika. Nie chodzi tylko o wygodę pierwszej instalacji. Brak przewodu granicznego oznacza łatwiejsze zmiany w ogrodzie. Przestawiasz strefę, modyfikujesz rabatę, zmieniasz układ przestrzeni — nie musisz od razu myśleć o kablu zakopanym w ziemi. Przy ogrodzie, który żyje i zmienia się z sezonu na sezon, to spora przewaga.

Dreame A3 AWD 1000. Dla trudnych ogrodów około 1000 m²

Dreame A3 AWD 1000 jest modelem przeznaczonym do ogrodów o powierzchni około 1000 m². To segment bardzo konkretny: nie mały trawnik przy szeregowcu, ale też nie teren wymagający traktora ogrodowego. Taki ogród potrafi być najbardziej irytujący, bo jest już za duży na szybkie „przelecę kosiarką po pracy”, ale jeszcze zbyt domowy, żeby traktować go jak profesjonalną powierzchnię zieloną.

A3 AWD 1000 ma szerokość cięcia 20 cm i regulację wysokości od 3 do 10 cm. To daje elastyczność przy różnych typach trawnika i sezonowych warunkach. Inaczej kosi się młodą, szybko rosnącą trawę po deszczu, inaczej trawnik utrzymywany krótko i regularnie. Ważne, że robot pozwala dopasować wysokość do realnych potrzeb, a nie narzuca jednego kompromisu.

Bateria pozwala na 90 minut pracy, a poziom hałasu wynosi poniżej 71 dB. To nie jest cisza absolutna, ale w porównaniu z klasyczną kosiarką spalinową charakter pracy robota jest zupełnie inny. Nie chodzi tylko o uszy użytkownika, ale też o sąsiadów i możliwość koszenia bez robienia z działki placu budowy.

AWD w robocie koszącym to nie marketing

Najmocniejszym technicznym elementem obu modeli jest napęd na cztery koła. W samochodach AWD bywa dodatkiem do poczucia bezpieczeństwa albo sportowego wizerunku. W robocie koszącym ma bardzo praktyczne znaczenie: trakcja, stabilność i możliwość pracy na trudnym terenie.

Dreame A3 AWD radzi sobie ze spadkami terenu do 80 procent i przeszkodami o wysokości do 5,5 cm. To istotne, bo wiele ogrodów tylko na zdjęciach wygląda jak płaski dywan. W realnym życiu są podjazdy, nierówności, przejścia między częściami ogrodu, obrzeża, korzenie, pofalowane fragmenty i miejsca, w których słabszy robot po prostu traci przyczepność.

Silniki w piastach dodatkowo wzmacniają ten charakter. Robot nie musi polegać na przypadkowej trakcji jednego napędu. Ma aktywnie radzić sobie z terenem. I właśnie tu widać, że Dreame nie próbuje zrobić urządzenia wyłącznie do idealnego trawnika z katalogu. A3 AWD ma sens przede wszystkim tam, gdzie ogród jest większy, bardziej skomplikowany i mniej przewidywalny.

EdgeMaster, czyli walka z krawędziami

Każdy, kto kosił trawnik, zna ten problem: większość powierzchni wygląda dobrze, ale krawędzie zdradzają wszystko. Przy płocie, rabatach, ścieżce, tarasie i obrzeżach zostają niedocięte pasy. Potem trzeba brać podkaszarkę i poprawiać ręcznie. Robot koszący, który tylko odciąża środek trawnika, ale zostawia krawędzie, rozwiązuje połowę problemu.

Dreame stosuje system EdgeMaster, który automatycznie wysuwa tarczę tnącą na zewnątrz i pozwala utrzymać dystans mniejszy niż 5 cm od granicy trawnika. To nadal nie oznacza, że w każdym ogrodzie podkaszarka zniknie na zawsze, ale ograniczenie ręcznych poprawek przy krawędziach może być jedną z najbardziej odczuwalnych korzyści.

Przy dużym ogrodzie najwięcej czasu nie zabiera samo koszenie prostych fragmentów. Zabiera dopieszczanie miejsc, do których maszyna nie dochodzi. Jeśli robot potrafi wykańczać obrzeża lepiej niż standardowe konstrukcje, jego wartość rośnie nie na papierze, ale w sobotnim grafiku.

A3 AWD 1600. Większy teren, większa wydajność

Dreame A3 AWD 1600 korzysta z tych samych kluczowych rozwiązań co model 1000, ale jest przygotowany do większych powierzchni. Standardowo ma obsługiwać do 1600 m² w ciągu doby, a w trybie intensywnym nawet do 2400 m². To już poziom dla właścicieli większych i bardziej wymagających ogrodów, którzy nie chcą ustawiać robota jak zabawki, tylko oczekują regularnej pracy na dużym terenie.

Również tutaj dostajemy OmniSense 3.0, napęd AWD, pokonywanie nachyleń do 80 procent, EdgeMaster, rozpoznawanie ponad 300 rodzajów przeszkód i trasę koszenia w kształcie litery U. Model A3 AWD 1600 ma też wodoodporność IPX6, co ułatwia czyszczenie, oraz ładowanie trwające około 54 minut.

W praktyce wybór między A3 AWD 1000 i A3 AWD 1600 powinien zależeć nie tylko od metrażu, ale też od skomplikowania ogrodu. Jeśli teren jest pofalowany, ma sporo przeszkód, kilka stref i wymaga częstego koszenia, większy model może być rozsądniejszą decyzją nawet wtedy, gdy nominalna powierzchnia nie dobija do limitu. Lepiej mieć zapas wydajności niż robot, który ciągle pracuje na granicy możliwości.

Aplikacja, mapy i zabezpieczenia

Oba modele obsługuje się przez aplikację Dreamehome, korzystającą z Bluetooth lub Wi-Fi. Użytkownik może zarządzać harmonogramami, strefami pracy oraz dwiema mapami. To przydatne w ogrodach podzielonych na osobne części albo tam, gdzie różne fragmenty trawnika wymagają innej logiki koszenia.

Robot identyfikuje ponad 300 typów obiektów i omija je podczas pracy. To ważne, bo ogród nie jest sterylnym laboratorium. Na trawniku pojawiają się zabawki, gałęzie, donice, krzesła, wąż ogrodowy, piłka, a czasem pies, który uznał, że nowa maszyna to intruz. Im lepiej robot rozpoznaje przeszkody, tym mniej interwencji wymaga od właściciela.

Dreame wspomina również o pełnym pakiecie zabezpieczeń antykradzieżowych. Przy urządzeniu za kilka tysięcy złotych to nie jest miły dodatek, tylko konieczność. Robot koszący pracuje na zewnątrz, często bez nadzoru, więc lokalizacja, blokady i zabezpieczenia systemowe mają znaczenie praktyczne.

Cena Dreame A3 AWD

Promocja na roboty Dreame A3 AWD trwa od 8 do 22 maja 2026 roku. Dreame A3 AWD 1000 ma sugerowaną cenę katalogową 7299 zł, ale w promocji można go znaleźć za 6749 zł. Dreame A3 AWD 1600 kosztuje katalogowo 8099 zł, a cena promocyjna wynosi 7499 zł.

To dużo. Nie ma sensu udawać, że zakup robota koszącego za 7–7,5 tysiąca złotych jest drobną decyzją przed sezonem. Ale przy tej kategorii sprzętu trzeba liczyć inaczej. Jeżeli masz duży ogród i przez kilka miesięcy w roku regularnie tracisz czas na koszenie, poprawianie krawędzi i walkę z nierównym terenem, robot zaczyna konkurować nie tylko z kosiarką, ale z twoim czasem.

Najbardziej opłacalny będzie dla osób, które naprawdę mają duży i wymagający trawnik. Przy małym, prostym ogrodzie taki sprzęt jest przesadą. Przy 1000–1600 m², stromych fragmentach, licznych krawędziach i chęci utrzymania trawy w porządku bez weekendowej rutyny — zaczyna wyglądać jak inwestycja w komfort.

Czy warto dopłacić do A3 AWD 1600?

Jeśli ogród ma około 1000 m², jest umiarkowanie skomplikowany i zależy ci na automatycznym koszeniu bez przewodu granicznego, A3 AWD 1000 powinien być naturalnym wyborem. Ma wszystkie najważniejsze technologie: LiDAR 3D, widzenie stereoskopowe, AWD, EdgeMaster, rozpoznawanie przeszkód i aplikację.

A3 AWD 1600 jest dla tych, którzy potrzebują większej wydajności. Przy standardowym pokryciu do 1600 m² dziennie i trybie intensywnym do 2400 m² daje więcej zapasu. Dopłata w promocji wynosi 750 zł, więc przy większym ogrodzie nie jest to różnica, która powinna decydować wyłącznie na korzyść tańszego modelu. Jeżeli masz wątpliwości, czy mniejszy wariant wystarczy, większy może być bezpieczniejszą decyzją.

W takich urządzeniach zapas ma znaczenie. Robot pracujący luźniej będzie łatwiejszy do ustawienia w harmonogramie, szczególnie przy intensywnym wzroście trawy, deszczowych tygodniach i większej liczbie stref.

Trawnik skrojony na miarę, ale dla konkretnego użytkownika

Dreame A3 AWD 1000 i A3 AWD 1600 nie są robotami dla każdego. To sprzęt dla właścicieli ogrodów, którzy chcą wysokiego poziomu automatyzacji, ale nie chcą instalować przewodu granicznego. Dla ludzi, którzy mają teren z nachyleniami, przeszkodami i krawędziami wymagającymi dokładności. Dla tych, którzy wolą ustawić harmonogram w aplikacji niż tracić sobotę na koszenie.

Najważniejszy jest tu pragmatyzm. Ogród ma cieszyć, a nie stale przypominać, że wymaga obsługi. Jeśli technologia może przejąć regularne koszenie, omijać przeszkody, pracować cicho i pilnować krawędzi, to trudno traktować ją jak fanaberię. Przy dużym trawniku robot koszący nie jest gadżetem. Jest prywatnym operatorem zieleni.

Dreame dobrze rozumie ten moment. A3 AWD nie próbuje być tanią zabawką do równej działki. To mocny, zaawansowany robot dla ogrodów, które wymagają czegoś więcej niż prostego przejazdu po trawie. I właśnie dlatego może zainteresować ludzi, którzy do tej pory uważali, że robot koszący nie poradzi sobie z ich terenem.

