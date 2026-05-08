Dreame pokazuje nowości. Domowe SPA z technologią

Pielęgnacja przestała być tematem, który facet może zbyć jednym żelem pod prysznic i kremem po goleniu wygrzebanym z szafki. Dziś wygląd, włosy i skóra są częścią stylu życia tak samo jak dobry zegarek, czyste sneakersy czy zadbany samochód. Dreame wchodzi w ten świat z trzema urządzeniami, które mają przenieść domową pielęgnację bliżej poziomu salonu: maską LED Chrona, suszarką Grand i prostownicą Aero Straight Pro.

To sprzęty skierowane głównie do osób, które świadomie dbają o cerę i włosy, ale nie ma co udawać — mogą być też bardzo konkretnym prezentem na Dzień Matki albo dla partnerki, która naprawdę korzysta z technologii beauty. Najważniejsze, że nie mówimy o przypadkowych gadżetach z kolorowym światłem, tylko o urządzeniach z konkretnymi parametrami: 280 diod LED, silniki do 120 000 obr./min, kontrola temperatury i ceny od 449 zł. W świecie beauty tech coraz mniej liczy się obietnica „luksusu”, a coraz bardziej to, czy sprzęt realnie oszczędza czas i daje efekt bez wizyty w salonie.

Jeszcze niedawno domowe urządzenia do pielęgnacji wyglądały jak ciekawostki z półki „może kiedyś się przyda”. Trochę światła, kilka trybów, futurystyczny kształt i obietnica efektu, którego nikt rozsądny nie potrafił zweryfikować. Teraz ten segment robi się znacznie poważniejszy. Suszarki mają czujniki temperatury, prostownice korzystają z przepływu powietrza, a maski LED próbują przenieść elementy profesjonalnych zabiegów do własnej łazienki.

Dreame nie jest tu przypadkowym graczem. Marka znana z inteligentnych urządzeń domowych coraz mocniej wchodzi w kategorię personal care, czyli sprzętów, które mają ułatwić codzienną pielęgnację. I widać, że robi to językiem technologii, a nie wyłącznie obietnicą „chwili dla siebie”. Przy tych urządzeniach liczą się konkretne dane: liczba diod, masa, prędkość silnika, temperatura, czas pracy, sposób kontroli i cena.

To ważne, bo pielęgnacja nie powinna być magicznym rytuałem opartym na mglistych hasłach. Może być praktyczna. Skóra ma wyglądać lepiej, włosy mają być szybciej wysuszone, stylizacja ma zajmować mniej czasu, a urządzenie nie powinno przypalać skóry głowy ani niszczyć pasm. Prosto.

Dreame Chrona. Maska LED za 999 zł

Najbardziej futurystycznym urządzeniem z tej trójki jest Dreame Chrona, czyli maska LED do pielęgnacji twarzy. Wygląda jak sprzęt z filmu science fiction, ale jej sens jest prosty: wykorzystać światło o różnych długościach fal do pracy ze skórą. Chrona oferuje cztery zakresy światła: czerwony, niebieski, zielony i żółty. Według materiału producenta mają one wspierać ujędrnianie, łagodzenie, rozjaśnianie twarzy oraz minimalizowanie widoczności przebarwień.

W masce znajduje się 280 diod LED, które mają równomiernie i stabilnie dostarczać światło do skóry. To istotne, bo przy tego typu urządzeniach liczy się nie tylko fakt, że coś świeci, ale też jak równomiernie obejmuje twarz. Jeśli światło działa punktowo i przypadkowo, trudno mówić o sensownej pielęgnacji.

Chrona waży 338 gramów i została wykonana z miękkiego, płynnego silikonu. Ma przezroczystą osłonę na oczy, działa bezprzewodowo, ładuje się przez USB-C i zapamiętuje ustawienia. Sesje trwają 10 minut, więc nie jest to sprzęt, który wymaga rezerwowania wieczoru jak na wizytę w SPA. Można go użyć w domu, przy spokojnej rutynie, bez angażowania rąk.

Cena katalogowa Dreame Chrona wynosi 1099 zł, a w promocji urządzenie można znaleźć za 999 zł. To nadal sporo, ale w kategorii masek LED nie jest to kwota absurdalna. Najważniejsze pytanie brzmi, czy użytkownik będzie korzystał z niej regularnie. Bo taki sprzęt nie działa jako gadżet odpalony trzy razy po rozpakowaniu. Ma sens tylko wtedy, gdy wchodzi do rutyny.

Dreame Grand. Suszarka za 449 zł, która myśli o skórze głowy

Dreame Grand jest bardziej przyziemna, ale dla wielu osób może okazać się najbardziej praktyczna. To suszarka z silnikiem 110 000 obr./min, generująca strumień powietrza o prędkości 65 m/s. Według producenta pozwala to wysuszyć włosy średniej długości w około dwie minuty.

Szybkość to jedno, ale ciekawsza jest kontrola temperatury. Wbudowany czujnik TOF monitoruje dystans od głowy i utrzymuje temperaturę na poziomie 55°C. To ważne, bo wiele osób niszczy włosy nie dlatego, że suszy je codziennie, ale dlatego, że robi to za gorącym powietrzem i zbyt blisko skóry. Jeśli sensor realnie pomaga utrzymać bezpieczniejszą temperaturę, Grand może być bardziej rozsądnym wyborem niż klasyczna mocna suszarka bez kontroli.

Urządzenie uwalnia też miliard jonów plazmy o wysokim stężeniu, co ma pomagać w wygładzaniu i nawilżaniu kosmyków. Waży 370 gramów, oferuje siedem programów i duży dotykowy ekran. Bardzo dobrym detalem jest sensor dotyku w rączce: suszarka automatycznie uruchamia nawiew po chwyceniu i wyłącza go po odłożeniu. To brzmi jak drobiazg, ale przy codziennym modelowaniu takie rzeczy robią różnicę.

Dreame Grand kosztuje katalogowo 499 zł, a w promocji 449 zł. To najmniej kosztowny sprzęt z całej trójki i prawdopodobnie najbardziej uniwersalny zakup. Dobrą suszarkę wykorzystuje się często, więc jej wartość nie kończy się na „efekcie prezentowym”.

Dreame Aero Straight Pro. Stylizacja na mokro i cena 1199 zł

Najbardziej zaawansowanym sprzętem do włosów jest Dreame Aero Straight Pro. To prostownica, która pozwala stylizować włosy na mokro, zaraz po osuszeniu ręcznikiem. W praktyce chodzi o skrócenie procesu: mniej etapów, mniej przekładania urządzeń, mniej czasu przed lustrem.

Aero Straight Pro korzysta z podwójnego kanału przepływu powietrza i bezszczotkowego silnika 120 000 obr./min. Technologia ma wygładzać oraz prostować pasmo już za jednym przeciągnięciem, ograniczając ryzyko uszkodzeń wynikających z mocnego zaciskania gorących płytek. To istotne, bo klasyczne prostownice potrafią być bezlitosne dla włosów, zwłaszcza gdy używa się ich często i bez kontroli temperatury.

Urządzenie waży 420 gramów i współpracuje z aplikacją, w której asystent oparty na AI analizuje strukturę oraz stan włosów, a potem sugeruje ustawienia. Do tego dochodzi program ochrony skalpu i termistor NTC, który monitoruje ciepło 200 razy na sekundę. Temperatura przy skórze ma nie przekraczać 57°C.

Aero Straight Pro kosztuje katalogowo 1399 zł, a w promocji 1199 zł. To już zakup premium i nie ma co udawać, że jest inaczej. Ma sens przede wszystkim dla kogoś, kto regularnie stylizuje włosy, chce skrócić czas przygotowania i jednocześnie ograniczyć ryzyko przegrzewania.

Prezent na Dzień Matki? Tak, ale z głową

Oferta Dreame mocno ustawia te urządzenia jako prezent na Dzień Matki. To zrozumiałe, bo termin promocji przypada między 8 a 22 maja, czyli idealnie przed 26 maja. Trzeba jednak powiedzieć jasno: sprzęt beauty jako prezent działa tylko wtedy, gdy jest dobrany do osoby, a nie do własnego poczucia, że „coś technologicznego będzie fajne”.

Maska LED Chrona będzie dobra dla osoby, która już interesuje się pielęgnacją skóry i lubi regularne rytuały. Suszarka Grand jest najbardziej bezpiecznym wyborem, bo korzysta z niej szeroka grupa użytkowników. Aero Straight Pro to prezent dla kogoś, kto faktycznie prostuje lub modeluje włosy i doceni urządzenie klasy premium.

Najgorszy prezent beauty to taki, który brzmi jak sugestia: „powinnaś bardziej o siebie zadbać”. Najlepszy to taki, który mówi: „wiem, że lubisz dobre urządzenia i chcę ci dać coś, co realnie ułatwi codzienność”. Różnica jest ogromna.

Który sprzęt Dreame ma najwięcej sensu?

Najbardziej uniwersalnym wyborem jest Dreame Grand. Kosztuje 449 zł w promocji, ma mocny silnik, szybki nawiew, kontrolę temperatury, niską wagę i funkcje, które przydają się codziennie. To zakup praktyczny, a nie tylko efektowny.

Dreame Chrona jest najbardziej lifestyle’owa. Maska LED wygląda spektakularnie i może być świetnym elementem wieczornej rutyny, ale wymaga systematyczności. Jeśli ktoś nie ma cierpliwości do regularnej pielęgnacji, prawdopodobnie po kilku dniach trafi do szuflady.

Dreame Aero Straight Pro jest najbardziej specjalistyczna. Cena 1199 zł po rabacie zobowiązuje, ale funkcja stylizacji na mokro, silnik 120 000 obr./min, aplikacja AI i kontrola temperatury robią z niej sprzęt dla osób, które naprawdę pracują z włosami, a nie tylko okazjonalnie przejadą prostownicą dwa pasma przed wyjściem.

Technologia w łazience ma mieć sens

Najciekawsze w tych urządzeniach jest to, że pokazują szerszy trend. Łazienka staje się kolejną przestrzenią smart home. Nie w sensie gadżetów podłączonych do aplikacji dla samego podłączenia, tylko sprzętów, które wykorzystują czujniki, światło, kontrolę temperatury i AI do poprawy codziennej rutyny.

Dreame Chrona, Grand i Aero Straight Pro nie są produktami pierwszej potrzeby. Nikt nie musi mieć maski LED, suszarki z sensorem TOF ani prostownicy z aplikacją. Ale jeśli ktoś świadomie dba o skórę i włosy, takie urządzenia mogą oszczędzić czas, poprawić komfort i ograniczyć liczbę wizyt w salonie.

I właśnie tak warto na nie patrzeć. Nie jak na magiczne rozwiązanie wszystkich problemów z cerą i fryzurą, tylko jak na narzędzia. Dobre narzędzie nie robi wszystkiego za ciebie. Daje większą kontrolę. A w pielęgnacji, podobnie jak w treningu, kuchni czy motoryzacji, kontrola często robi największą różnicę.

