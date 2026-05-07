KFC znowu to robi. Kubełek za 19,99 zł wraca

Wtorek zwykle nie ma dobrej reputacji. Poniedziałek przynajmniej można znienawidzić oficjalnie, środa daje poczucie połowy tygodnia, a piątek sam się broni. Wtorek jest nijaki — chyba że ktoś dorzuci do niego 11 kawałków kurczaka za 19,99 zł. Wtorkowy Kubełek KFC wraca do menu 12 maja i znowu robi z drugiego dnia tygodnia pretekst do szybkiego spotkania, domowego seansu albo obiadu bez gotowania. Nie jest to jedzenie, które udaje zdrowy lunch z aplikacji dietetycznej. To prosty, konkretny deal dla ludzi, którzy chcą chrupiącego kurczaka, dużej porcji i ceny, przy której nie trzeba robić rodzinnej narady budżetowej.

Wtorkowy Kubełek KFC

Wtorek potrzebował takiego pretekstu

Są promocje, które próbują sprzedać emocje większe niż sam produkt. Tutaj nie trzeba aż tak kombinować. Wtorkowy Kubełek KFC działa, bo jest prosty. Jeden dzień tygodnia, konkretna porcja, znana cena i jedzenie stworzone do dzielenia. To format, który nie wymaga instrukcji, aplikacji lojalnościowej studiowanej jak regulamin kredytu ani wybierania spośród dwudziestu dodatków.

W czasach, gdy nawet szybki posiłek potrafi kosztować tyle, co sensowny lunch w restauracji jeszcze kilka lat temu, liczba 19,99 zł robi robotę. Szczególnie że mówimy o 11 kawałkach kurczaka, a nie symbolicznym zestawie „na spróbowanie”. Najmniejszy kubełek zawiera 3 Stripsy, 6 Hot Wings i 2 Nóżki Kentucky. To wariant dla dwóch osób z rozsądnym apetytem albo jednej, która miała naprawdę długi dzień.

W tym właśnie tkwi siła tej oferty. Ona nie udaje kuchni premium. Nie próbuje być wydarzeniem kulinarnym. Jest szybkim, konkretnym rozwiązaniem na wtorek, kiedy masz ochotę zjeść coś tłustego, chrupiącego i bez zbędnej filozofii.

Trzy kubełki KFC, trzy poziomy głodu

KFC ustawia Wtorkowy Kubełek w trzech wielkościach, co jest rozsądne, bo apetyt rzadko da się zamknąć w jednym standardowym zestawie. Najmniejszy wariant za 19,99 zł daje 11 kawałków kurczaka: 3 Stripsy, 6 Hot Wings i 2 Nóżki Kentucky. To najbardziej medialna cena i najprostszy haczyk całej promocji.

Drugi kubełek kosztuje 24,99 zł i zawiera 14 kawałków: 8 Hot Wings, 4 Hot&Spicy Strips oraz 2 Nóżki Kentucky. To już bardziej imprezowy zestaw, dobry na szybkie spotkanie we dwóch albo trzech, jeśli na stole pojawią się jeszcze dodatki, napoje czy coś z lodówki.

Największy wariant kosztuje 29,99 zł i daje 18 kawałków: 12 Hot Wings, 4 Hot&Spicy Strips oraz 2 Nóżki Kentucky. Ten kubełek ma najwięcej sensu przy większym głodzie albo wtedy, gdy wtorek nagle zmienia się w spontaniczny wieczór z meczem, konsolą, serialem albo znajomymi, którzy „wpadną tylko na chwilę”, a potem siedzą trzy godziny.

Warto zauważyć, że oferta nie opiera się wyłącznie na jednym typie kurczaka. Są polędwiczki, skrzydełka i klasyczne nóżki. To istotne, bo kubełek ma działać jako zestaw do dzielenia. Jedni idą w Hot Wings, inni wolą Stripsy, ktoś zawsze sięga po nóżkę. Prosty mechanizm, ale przy jedzeniu grupowym właśnie takie rzeczy decydują, czy zestaw znika z przyjemnością, czy zaczyna się negocjacja nad ostatnim kawałkiem.

Wtorkowy Kubełek KFC

Cena kubełków KFC ma tu większe znaczenie niż marketing

Najmocniejszym elementem Wtorkowego Kubełka jest cena. 19,99 zł za 11 kawałków, 24,99 zł za 14 kawałków i 29,99 zł za 18 kawałków to komunikat zrozumiały bez tłumaczenia. W świecie, w którym wiele promocji wygląda dobrze tylko do momentu doliczenia warunków, minimalnej wartości zamówienia, kuponów, punktów i dopłat, prostota działa na korzyść KFC.

Oczywiście trzeba zachować zdrowy rozsądek. To fast food, nie plan żywieniowy. Wtorkowy Kubełek nie jest codziennym wyborem dla kogoś, kto pilnuje formy, makro i wyników badań. Ale raz na jakiś czas, jako szybki posiłek albo luźny wieczór ze znajomymi, ma swoje miejsce. Zwłaszcza jeśli ktoś nie chce wydawać dużych pieniędzy na spontaniczne jedzenie poza domem.

Ważne jest też to, że promocja obowiązuje nie tylko w restauracjach, ale również w dostawie. To mocno zmienia charakter oferty. Nie musisz planować wyjścia do galerii ani podjeżdżać po drodze. Możesz zamówić kubełek do domu, odpalić mecz, film albo konsolę i zamknąć temat kolacji bez gotowania, zmywania i szukania przepisu, który miał być szybki, a kończy się trzema brudnymi garnkami.

Wtorkowy Kubełek KFC

Dla kogo jest Wtorkowy Kubełek?

Najprościej: dla ludzi, którzy chcą konkretnej porcji w dobrej cenie. Dla studentów, ekip z pracy, rodzin, par i tych, którzy lubią mieć pod ręką prosty plan na wieczór. Kubełek z kurczakiem nie wymaga eleganckiego stołu, białego obrusu ani rozmowy o terroir sosu. Wystarczy kanapa, stół, papierowe serwetki i ktoś, kto nie zje wszystkich Hot Wings, zanim reszta zdąży usiąść.

To może być też dobra opcja dla ojca wracającego z dziećmi po treningu, dla paczki oglądającej mecz albo dla kogoś, kto po wtorkowym dniu pracy ma ochotę na jedzenie bez udawania, że życie zawsze musi być zoptymalizowane. W tym sensie Wtorkowy Kubełek wpisuje się bardziej w miejski lifestyle niż w klasyczną promocję restauracyjną. To mały rytuał tygodnia. Nie luksus, ale przyjemność.

Największy kubełek za 29,99 zł może być najbardziej opłacalny przy większej ekipie, ale najmniejszy za 19,99 zł prawdopodobnie będzie najczęściej wybierany, bo działa psychologicznie najlepiej. Próg poniżej 20 zł nadal wygląda dobrze, szczególnie przy porcji, którą trudno nazwać symboliczną.

Powrót, który ma sens

KFC nie musi przy tej ofercie budować wielkiej narracji. Wtorkowy Kubełek wraca, bo takie promocje działają wtedy, gdy są proste, powtarzalne i łatwe do zapamiętania. W każdy wtorek od 12 maja, do odwołania, w restauracjach i dostawie. Trzy warianty, trzy ceny, znany produkt.

To nie jest propozycja dla kogoś, kto szuka kulinarnego odkrycia sezonu. To raczej oferta dla ludzi, którzy chcą dobrze znanego smaku w cenie, która nie irytuje. I czasem właśnie o to chodzi. Nie wszystko musi być doświadczeniem premium, rezerwacją stolika i analizą menu. Czasem wtorek potrzebuje tylko kubełka kurczaka i ludzi, z którymi można go zjeść.

A jeśli przy okazji drugi dzień tygodnia przestanie być najbardziej nijakim punktem kalendarza, tym lepiej.

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii kulinaria.