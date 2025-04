Grille elektryczne SharkNinja uratują majówkę. Dlaczego?

Słońce, leżak, kiełbaska i… ulewa? Klasyka polskiej majówki. Ale nie ma się co załamywać – XXI wiek przyniósł rozwiązania, które pozwalają grillować nawet wtedy, gdy za oknem leje jak z cebra, a jedynym „ogrodem” jest balkon wielkości koca plażowego. Warto rozważyć grille elektryczne SharkNinja. Marka oferuje cztery ciekawe modele: OG901EU, OG850EU, OG701EU i GR101E.

Nowe grille elektryczne SharkNinja OG901EU, OG850EU, OG701EU i GR101E.

Właśnie z myślą o takich sytuacjach powstały wspomniane urządzenia, które mają w sobie więcej technologii niż niejeden laptop. Ninja – firma, która najwyraźniej zna realia życia w bloku – wypuściła kilka modeli (OG901EU, OG850EU, OG701EU i GR101E), które pozwalają grillować gdzie chcesz, kiedy chcesz i co chcesz. Bez dymu, bez rozpalania, bez sąsiadów z piątego piętra dzwoniących po straż pożarną.

Nowe grille elektryczne SharkNinja OG901EU, OG850EU, OG701EU i GR101E.

Grill na balkonie? Proszę bardzo. W kuchni? Też spoko

Te nowe sprzęty nie tylko wyglądają jak gadżety z filmów sci-fi, ale też sporo potrafią. Jeden model śledzi temperaturę steka i mówi Ci, kiedy zdjąć go z rusztu (tak, serio). Inny – taki mniejszy – spokojnie mieści się na kuchennym blacie i działa też jako toster czy patelnia. Jeden sprzęt – milion możliwości. I zero wymówek, że „nie mam warunków”.

Nowe grille elektryczne SharkNinja OG901EU, OG850EU, OG701EU i GR101E.

Aplikacje, sondy, AirFry i inne czary-mary

Niektóre modele mają aplikację, dzięki której możesz kontrolować grill z kanapy (albo z łazienki, nie oceniam). Inne potrafią „wędzić” jedzenie za pomocą peletów drzewnych, co daje ten sam smak co tradycyjny grill – bez ogniska i walizki węgla. A jeśli ktoś lubi jeść zdrowiej, to funkcja AirFry pozwala robić frytki i kurczaki bez litra oleju. Fit grillowanie – istnieje naprawdę.

Nowe grille elektryczne SharkNinja

Cztery urządzenia zostały skonstruowane tak, by móc w prosty sposób przygotować przeróżne dania – od frytek, przez warzywa, na soczystym steku kończąc. Warto również wspomnieć o tym, że każdy z nich cechuje się czymś innym. W kilku zdaniach zaprezentuję poszczególne modele.

Grill ceramiczny Ninja (GR101EU)

Cechuje się kompaktowym rozmiarem, a także prostotą obsługi. Świetnie sprawdzi się w małym mieszkaniu oraz na balkonie o niewielkim rozmiarze. Posiada dwie płyty, które pozwalają na przygotowanie tostów, jajecznicy, ale i grillowanych potraw.

Ninja Woodfire Pro Connect XL (OG901EU)

Model dla fanów nowych technologii. A to dlatego, że możemy pobrać aplikację Ninja Pro Connect, która łączy się z tym grillem. Dzięki takiemu połączeniu możemy monitorować cały proces przyrządzania potrawy z poziomu oprogramowania. Warto również wspomnieć, że możemy skorzystać z aż siedmiu funkcji. Mowa między innymi o grillowaniu, wędzeniu, air fry, pieczeniu czy podgrzewaniu.

Ninja Woodfire Pro XL (OG850EU)

W tym przypadku mówimy o modelu, który docenią perfekcjoniści. Dlaczego? Wszystko za sprawą sondy termicznej, która jest zintegrowana. Dzięki niej możemy cieszyć się precyzyjnym ustawieniem temperatury. Do tego dochodzi asystent Smart Cook, który „analizuje” każdy etap gotowania. To tylko kilka funkcji, które wpływają na odpowiednią jakość przygotowanej potrawy.

Ninja Woodfire (OG701EU)

Czwarty grill elektryczny SharkNinja, który warto brać pod uwagę, jeśli poszukujecie takiego urządzenia do domu czy na balkon to model OG701EU. Jest to wariant dla kogoś, kto lubi gotować zdrowo. Pomoże w tym funkcja AirFry, która „korzysta” z 75% mniej tłuszczu. Oczywiście, do tego dochodzi siedem automatycznych programów i kompaktowy rozmiar urządzenia.

Nowe grille elektryczne SharkNinja OG901EU, OG850EU, OG701EU i GR101E.

Grill elektryczny SharkNinja nie tylko na majówkę

Wiecie co jest najlepsze? Te grille działają cały rok. Nie musisz czekać do kolejnego długiego weekendu czy dobrego humoru pogody. Można je zabrać na działkę, odpalić w kuchni zimą, a nawet zabrać na wakacje, jeśli jesteś tym typem człowieka, który zawsze pakuje więcej jedzenia niż ubrań.

Nowe grille elektryczne SharkNinja OG901EU, OG850EU, OG701EU i GR101E.

Więc jeśli czujesz, że sezon grillowy w tym roku musi się odbyć – nawet jeśli tylko w wersji „balkon & bluza z kapturem” – to właśnie pojawiła się opcja, która nie zna słowa „pogoda nie pozwala”. Nasuwa się jeszcze pytanie: gdzie kupić wspomniane urządzenia? Możesz to zrobić np. za pośrednictwem oficjalnego sklepu SharkNinja na Allegro.

Przy okazji sprawdź nowe suszarki i lokówki Shark.