Thermomix TM7 już jest! Premiera nowości firmy Vorwerk

Po niemal sześciu latach od premiery TM6 firma Vorwerk zaprezentowała nowy model – Thermomix TM7. To urządzenie, które wyznacza nowe standardy, łącząc nowoczesną technologię i elegancki wygląd. I choć dla wielu z nas Thermomix to synonim kuchennej rewolucji, nowy model podobno stawia poprzeczkę jeszcze wyżej. Co nowego wprowadza? Sprawdźmy!

Najnowszy Thermomix to zupełnie nowa jakość, jeśli chodzi o funkcjonalność. Tryb Otwartego Gotowania pozwala na przygotowanie potraw bez pokrywy i bez ruchu noża miksującego. Dzięki temu możemy przygotować delikatniejsze dania, jak pulpety czy owoce morza, które wymagają jedynie odrobiny mieszania. Do tego tryb Rumienienia z dwoma poziomami intensywności daje pełną kontrolę nad efektem końcowym – chrupiące warzywa i idealnie przypieczone mięso stają się dziecinnie proste do przygotowania.

Thermomix TM7 to większa moc i większa pojemność

Mocniejszy silnik (1800 W, w porównaniu do poprzednich 1500 W) zapewnia szybsze gotowanie, a jednocześnie działa ciszej, co z pewnością docenią ci, którzy w kuchni spędzają długie godziny. Poza tym pojemność naczynia miksującego i przystawki Varoma została zwiększona, co daje więcej przestrzeni na większe porcje – idealne, gdy mamy wielu gości lub dużą rodzinę.

Zrównoważony rozwój i ekologia

TM7 to urządzenie przyjazne dla środowiska – dzięki ulepszonemu zarządzaniu energią zużywa średnio o 15% mniej prądu niż jego poprzednik. A jeśli mówimy o ekologii, nowy design ma na celu zmniejszenie śladu węglowego dzięki zastosowaniu materiałów z recyklingu. To tylko jeden z elementów zaangażowania firmy Vorwerk w zrównoważony rozwój.

Nowe technologie i personalizacja

Nowy, 10-calowy ekran dotykowy – większy, bardziej odporny na uszkodzenia, a do tego pozwala na pełną personalizację. Możemy dostosować ekran startowy, by miał nasz ulubiony zestaw funkcji, inspiracji czy przepisów, a dzięki systemowi inteligentnego ważenia składników i blokadzie noża miksującego, proces gotowania staje się jeszcze bardziej precyzyjny i bezpieczny.

Platforma Cookidoo i nowa szata graficzna

Integracja z Cookidoo – platformą pełną ponad 100 tys. przepisów – jest teraz jeszcze łatwiejsza. Przepisy są lepiej dopasowane do naszych preferencji, a nowa szata graficzna sprawia, że korzystanie z tej aplikacji jest bardziej intuicyjne.

Podsumowując, Thermomix TM7 to coś więcej niż urządzenie kuchenne – to kompletny system, który podnosi standard gotowania na zupełnie nowy poziom, ale czy to naprawdę urządzenie, które zmieni sposób, w jaki gotujemy? A może to tylko kolejny gadżet? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – TM7 ma szansę na zdobycie serc kucharzy w każdej kuchni.

