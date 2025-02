Rywal Thermomixa w Ikea! Garnek jest aż 66 razy tańszy!

Uwielbiam tak zwany „real time marketing”, czyli prowadzenie kampanii w oparciu o aktualne wydarzenia. Walentynkowa premiera firmy Vorwerk mówi sama za siebie. Czy faktycznie rywal Thermomixa jest dostępny w sieci Ikea? W pewnym sensie… tak. A czy faktycznie jest tańszy aż 66 razy? Tu też nie da się zaprzeczyć.

Dziś opublikowałem tekst, w którym porównywałem Thermomix TM6 z TM7. Tak się akurat składa, że na profilu marki Ikea pojawił się wpis, w którym oczywiście nie ma ani jednego słowa o Thermomixie, ale doskonale wszyscy wiemy, że dział marketingu szwedzkiego producenta nawiązywał do walentynkowej premiery. Wszystko dlatego, że pod prezentowanym produktem widzimy informację o tym, że ma funkcję gotowania każdego przepisu. Tak, każdego, a nie tylko bazy Cookidoo, za którą przecież trzeba płacić 259 zł rocznie.

W sumie, nie dla bardziej zaawansowanych, a tych, którym chce się użyć nieco siły. Co mam na myśli? Cóż, musisz pokroić dane produkty. Musisz też je zważyć, jeśli chcesz by potrawa się udała. Może ma mniej funkcji, ale za to kosztuje niecałe 100 zł, a nie 6669 zł. Jest różnica, prawda? Co ciekawe, misa zamiast mieć 2,2 litra, ma aż 5 litrów. Do tego pasuje do wszystkich rodzajów kuchenek i płyt, z indukcją włącznie. W zestawie otrzymujesz pokrywkę, która posiada niewielkie otwory, dzięki którym odlejesz wodę. Plusem jest także ceramiczna powłoka zol-żelowa (ceramiczna), która zapobiega przywieraniu. Garnek HEMLAGAD ma 15 cm wysokości, 25 cm średnicy, a długość łącznie z uchwytami wynosi 35 cm. Jego waga to 1,34 kg.

Jeśli zainteresował Cię wspomniany rywal Thermomixa, powinieneś dobrze poszukać. W wielu sklepach jest chwilowo niedostępny, a ponownie pojawi się na początku marca. To oczywiście nie oznacza, że go nie kupisz. Jest między innymi w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Bydgoszczy czy w Warszawie Jankach.

Żarty, żartami ale Thermomix TM7 to faktycznie ciekawy sprzęt

Fakt, cena wynosząca grubo ponad sześć tysięcy złotych jest według mnie mocno przesadzona. Ale jeśli kogoś stać, to czemu nie? Masz sprzęt, który wyręczy z wielu niezbyt przyjemnych etapów przygotowania potrawy. Ciekawie wypada najnowsza wersja, która faktycznie jest „mocniejsza” i bardziej zaawansowana.

Premiera Thermomix TM7 to faktycznie dla kulinarnych gadżeciarzy duże wydarzenie. Interesuje mnie „odpowiedź” rywala, a przecież wszyscy wiemy, że nieoficjalnym konkurentem (tak opisuje go wielu dziennikarzy) jest MC Smart marki SILVERCREST. O tej niepisanej rywalizacji mówi przecież opis urządzenia na stronie Lidl. Termorobot, który gotuje za ciebie. W zależności od danej sytuacji i aktualnie oferowanej promocji, sprzęt ten może być wielokrotnie tańszy od Thermomixa. Może nie będzie to tak duża różnica jak w przypadku garnka z Ikea, jednak nadal mówimy o sprzęcie, który kosztuje kilka tysięcy złotych mniej. Co by jednak nie mówić, produkt marki Worverk ma tak wielu fanów, że nawet tak duża cena ich nie zniechęci do podjęcia decyzji o zakupie.