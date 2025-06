Wakacje bez odkurzacza? MOVA robi porządki za Ciebie

No dobrze, kto z nas nie marzył o wakacjach, podczas których dom sprząta się sam? Lato za pasem, a w polskich domach trwa tradycyjny wyścig z kurzem, sierścią i resztkami śniadania na podłodze. Ale są na to sposoby. MOVA postanowiła zrobić prezent wszystkim tym, którzy zamiast myśleć o mopie, wolą planować wypady nad jezioro. Od 13 do 30 czerwca 2025 roku w największych sklepach z elektroniką w Polsce trwa promocja na całą armię urządzeń sprzątających – od robotów odkurzających, przez odkurzacze bezprzewodowe, aż po roboty koszące, które zadbają o trawniki, kiedy Ty będziesz grillować z przyjaciółmi.

Robot koszący MOVA 1000

Nie będziemy tu nikomu wciskać, że robot odkurzający odmieni Twoje życie. Ale na pewno sprawi, że w wakacje będzie mniej „a mógłbyś odkurzyć?”, a więcej „a może wyskoczymy gdzieś na rower?”. MOVA przygotowała całkiem ciekawą paczkę promocji, a niektóre z nich są naprawdę konkretne.

Odkurzacz, który ogarnia, kiedy Ty ogarniasz grill

Zacznijmy od największych zawodników. MOVA P50 Pro Ultra to flagowiec z serii P – robot, który sam się opróżnia, sam myje mopy, sam je suszy gorącym powietrzem, a na dodatek sprząta z siłą 19 000 Pa (dla porównania: typowy odkurzacz ręczny ma zwykle jakieś 5 000-6 000 Pa). Na co dzień kosztuje 4249 zł, ale do końca czerwca jest przecena o 29%. Brzmi dobrze, szczególnie jeśli lubisz wracać z plaży do posprzątanego mieszkania, a nie do kłębka kurzu pod kanapą.

Trochę tańszą opcją jest MOVA P50 Ultra, bez „Pro” w nazwie, ale nadal z porządnym zestawem funkcji. Ma technologię FlexReach™, która pomaga mu sprzątać pod meblami, a mop automatycznie podnosi się na dywanach. Sugerowana cena to 3399 zł, ale dzięki 26% rabatu można go zgarnąć taniej.

Jeśli budżet na wakacje pochłonął już niemal wszystko, to warto rzucić okiem na MOVA E20 Plus. Kosztuje 1299 zł, a po 38% rabacie wychodzi z tego już naprawdę sensowna cena. Działa autonomicznie nawet przez 90 dni — ustawiasz, zapominasz, jedziesz na wakacje. Miło wrócić i nie utknąć od razu z odkurzaczem w ręce.

Jeszcze lepszym wakacyjnym strzałem jest MOVA S10 — sugerowana cena to również 1299 zł, ale rabat wynosi 34%. Dzięki technologii Vormax™ i systemowi VibroTurbo™ sprząta 200 m² bez przerwy. W praktyce oznacza to, że jeden cykl sprzątania ogarnie całe mieszkanie, zanim zdążysz wyciągnąć leżak na taras.

Test MOVA P50 Pro Ultra. Fot.: MenWorld.pl

Szybkie sprzątanie? Też się da

Nie zawsze trzeba wielkiego robota, żeby ogarnąć bałagan. MOVA X4 Pro to opcja dla tych, którzy czasami wolą samodzielnie złapać odkurzacz do ręki. Wet&Dry, czyli sprząta zarówno suche, jak i mokre zabrudzenia, a dodatkowo gorąca woda (80°C) pomaga uporać się z tłustymi plamami. Cena katalogowa to 2199 zł, a teraz jest z 9% rabatem. Czyli raczej dla tych, którzy lubią mieć w domu sprzęt „do zadań specjalnych”.

Dla codziennych porządków jest MOVA K10 Pro – wykrywa zabrudzenia, sam się czyści, a wszystko to za 999 zł (po rabacie 23%). Jak ktoś ma ochotę na coś jeszcze tańszego, to MOVA K10 bez „Pro” kosztuje 869 zł z 20% rabatem. Taki sprzęt idealny, gdy do drzwi dzwonią znajomi, a na podłodze resztki po porannej kawie.

Odkurzanie bez wysiłku, czyli więcej energii na wakacje

Dla tych, którzy nie chcą machać odkurzaczem, MOVA przygotowała też bezprzewodowe odkurzacze pionowe. MOVA J30, z ceną katalogową 749 zł i 27% rabatem, to lekki sprzęt (1,54 kg), który działa do godziny na jednym ładowaniu. W sam raz, żeby przed wyjściem na rower ogarnąć dom i nie padać potem na twarz.

Jest też MOVA S4 Detect z nieco wyższej półki — 999 zł (po 30% rabacie). Co go wyróżnia? OptiInsight — technologia z niebieskim światłem LED, które pokazuje kurz, którego normalnie nie widać. Serio — czasem lepiej nie wiedzieć, ile się tego zbiera pod łóżkiem…

Odkurzacz pionowy MOVA S4 Detect.

Kto kosi trawnik, kiedy Ty leżysz na hamaku?

Nie samym domem człowiek żyje. Latem życie toczy się w ogrodzie, a MOVA ma na to odpowiedź. MOVA 1000 to robot koszący dla ogrodów do 1000 m², bez konieczności rozwijania kabli granicznych. Cena to 5649 zł, ale po 22% rabacie robi się z tego ciekawa opcja dla tych, którzy wolą grill niż spocone plecy po pchaniu kosiarki. A trawa — koszona w eleganckie „U” — sama rośnie jak trzeba.

Do mniejszych ogrodów jest MOVA 600 — cena wyjściowa 4789 zł, rabat 19%, bez przewodów, za to z trybem „friendly for pets”. Zwierzaki mogą hasać, a robot i tak zrobi swoje.

Robot koszący MOVA 1000

Nawet zęby można umyć szybciej

Na koniec jeszcze coś nietypowego, ale pomysłowego. Fresh Pro to szczoteczka soniczna, która według zapewnień producenta czyści zęby w minutę. Bateria trzyma miesiąc. Kosztuje 439 zł, a rabat to 11%. Może i szczoteczki do zębów zwykle nie kojarzą się z wakacyjnymi promocjami, ale umówmy się — lepiej mieć czyste zęby na wakacyjnych spotkaniach niż… no wiadomo.

Gdzie tego szukać?

Cała ta wakacyjna promocja trwa do 30 czerwca 2025 roku albo do wyczerpania zapasów. Można ich szukać w RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro, al.to, na Allegro i na oficjalnej stronie pl.mova.tech. Jeśli planujesz wakacje, które nie będą się zaczynały od wciągania piachu z korytarza — to jest chyba dobry moment, żeby ogarnąć temat.

No to co? Leżak już rozłożony?