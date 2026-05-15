Chery Tiggo 7 HEV. Hybrydowy SUV za 124 900 zł

Rynek rodzinnych SUV-ów robi się coraz ciekawszy, bo do gry wchodzą marki, które nie próbują już tylko kusić ceną. Chery Tiggo 7 HEV pokazuje, że chiński SUV może wejść do Polski z mocnym napędem hybrydowym, dużym wyposażeniem i ceną, która uderza w sam środek popularnego segmentu. Za 124 900 zł dostajesz 224 KM, automat, spalanie WLTP na poziomie 5,7 l/100 km i zasięg do 880 km. To nie jest plug-in, nie trzeba go ładować z gniazdka i nie trzeba zmieniać codziennej rutyny.

Chery Tiggo 7 HEV celuje w kierowców, którzy chcą niższego spalania, komfortu i technologii, ale nie są jeszcze gotowi na pełnego elektryka ani hybrydę plug-in. A przy dwóch wersjach wyposażenia, 7-letniej gwarancji i bagażniku 500 litrów robi się z tego propozycja, której konkurencja nie może już ignorować.

Chery Tiggo 7 HEV wchodzi tam, gdzie klienci liczą pieniądze

Segment C-SUV to dziś pole bitwy. Rodziny, kierowcy flotowi, ludzie przesiadający się z kompaktów i ci, którzy chcą jednego auta do miasta, trasy, wakacji i codziennych obowiązków, patrzą na ten typ nadwozia bardzo konkretnie. Ma być przestrzeń, automat, rozsądne spalanie, bezpieczeństwo, wyposażenie i cena, która nie wymaga sprzedania nerki.

Chery Tiggo 7 HEV jest dokładnie tak ustawiony. Nie próbuje grać w luksus premium, ale wyraźnie chce dać dużo samochodu za pieniądze, które u wielu konkurentów oznaczają dopiero początek konfiguracji. Cena 124 900 zł za wersję Select i 134 900 zł za Premium wygląda agresywnie, szczególnie gdy spojrzy się na wyposażenie standardowe i parametry napędu.

To ważne, bo hybrydy nadal mają bardzo mocny argument w Polsce. Nie każdy ma garaż z wallboxem. Nie każdy chce planować ładowanie. Nie każdy potrzebuje plug-ina. Chery Tiggo 7 HEV ma dać niższe spalanie i płynną jazdę bez dokładania kolejnego obowiązku do życia.

224 KM i automat 1DHT. Hybryda bez gniazdka

Sercem Chery Tiggo 7 HEV jest samoładujący się układ hybrydowy. System generuje 224 KM mocy maksymalnej i 295 Nm momentu obrotowego. Silnik spalinowy to turbodoładowane 1.5 T-GDI o mocy 143 KM, zaprojektowane pod współpracę z napędem elektrycznym. Silnik elektryczny ma 204 KM, a akumulator trakcyjny ma pojemność 1,83 kWh.

To konfiguracja, która ma działać bez udziału kierowcy. System analizuje warunki jazdy w czasie rzeczywistym i przełącza się między trybem elektrycznym, hybrydowym szeregowym, hybrydowym równoległym oraz rekuperacją. Przy niskich prędkościach auto może poruszać się w trybie elektrycznym, w trybie szeregowym silnik spalinowy działa jako generator, a przy mocniejszym przyspieszeniu jednostka spalinowa i elektryczna pracują razem.

Chery Tiggo 7 HEV nie wymaga ładowania z gniazdka. To kluczowe dla kierowców, którzy chcą oszczędności i płynności hybrydy, ale nie chcą przechodzić na plug-in. Średnie spalanie WLTP wynosi 5,7 l/100 km, a maksymalny zasięg w cyklu mieszanym to 880 km.

Osiągi są wystarczające, ale tu ważniejsza jest płynność

Chery Tiggo 7 HEV przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,7 sekundy i rozpędza się do 175 km/h. To nie są dane, które mają budować legendę sportowego SUV-a, ale w rodzinnym aucie tej klasy wyglądają rozsądnie. Ważniejsze jest to, że układ hybrydowy powinien dawać dobrą reakcję w mieście i przy wyprzedzaniu, bo silnik elektryczny potrafi szybko dostarczać moment.

Automatyczna skrzynia 1DHT ma odpowiadać za płynność i brak szarpnięć. W hybrydzie to szczególnie ważne, bo źle zestrojony układ potrafi zepsuć cały efekt. Kierowca nie chce zastanawiać się, który silnik aktualnie pracuje. Chce ruszać płynnie, jechać cicho przy niskich prędkościach i mieć zapas mocy, kiedy trzeba szybciej włączyć się do ruchu.

Chery Tiggo 7 HEV jest więc bardziej autem do codziennego tempa niż do udowadniania czegokolwiek pod światłami. I dobrze, bo w rodzinnym SUV-ie liczy się spokój, nie teatralne napięcie.

Wymiary i przestrzeń. Rodzinny SUV bez udawania

Chery Tiggo 7 HEV ma 4553 mm długości, 1862 mm szerokości, 1696 mm wysokości i 2670 mm rozstawu osi. To klasyczne wymiary kompaktowego SUV-a, który ma być wygodny w mieście, ale nie ma męczyć w trasie. Prześwit w danych technicznych wynosi 176 mm, masa własna 1617 kg, a pojemność zbiornika paliwa 51 litrów.

Bagażnik ma 500 litrów według normy VDA, a po złożeniu tylnej kanapy rośnie do 1305 litrów. To bardzo ważny parametr, bo SUV rodzinny nie może kończyć się na wygodnej pozycji za kierownicą. Musi przyjąć wózek, walizki, zakupy, sprzęt sportowy i cały ten chaos, który normalnie pojawia się w rodzinie przy wyjeździe na weekend.

Wersja Premium dokłada elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika. To jedna z tych funkcji, które na papierze wyglądają jak dodatek, ale po kilku tygodniach użytkowania trudno z nich zrezygnować.

Wersja Select już ma długą listę wyposażenia

Chery Tiggo 7 HEV Select kosztuje 124 900 zł i już w tej wersji oferuje 24 systemy bezpieczeństwa ADAS, 7 poduszek powietrznych, 18-calowe obręcze, reflektory LED, kamerę cofania, tylne czujniki parkowania, dwustrefową klimatyzację automatyczną, system bezkluczykowy, podgrzewane przednie fotele i podgrzewaną kierownicę.

Do tego dochodzi 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego, 12,3-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, system audio z 6 głośnikami, elektrycznie sterowane szyby, elektrycznie sterowane lusterka oraz asystent głosowy Hello Chery w języku polskim.

To mocny zestaw, bo nie wygląda jak klasyczna wersja „od”, w której trzeba dopłacać do wszystkiego, co realnie chcesz mieć w aucie. Chery Tiggo 7 HEV Select ma być pełnoprawną wersją, a nie tylko cenowym wabikiem do reklamy.

Premium za 10 tysięcy złotych więcej

Wersja Premium kosztuje 134 900 zł, czyli dokładnie 10 000 zł więcej niż Select. Za tę dopłatę Chery Tiggo 7 HEV dostaje tapicerkę ze skóry ekologicznej, elektrycznie regulowane przednie fotele, pamięć ustawień fotela kierowcy, wentylowane przednie fotele, przednie czujniki parkowania, system kamer 540 stopni, audio Sony z 8 głośnikami i ładowarkę indukcyjną 50 W.

Do tego dochodzi ambientowe oświetlenie wnętrza, elektrycznie składane lusterka, elektryczna klapa bagażnika, panoramiczny dach otwierany z elektryczną roletą oraz przyciemniane tylne szyby. W praktyce Premium jest wersją, która robi z Tiggo 7 HEV bardziej komfortowego SUV-a na dłuższe trasy i codzienne używanie bez poczucia oszczędzania na detalach.

Moim zdaniem to właśnie Premium może być najciekawszą konfiguracją, bo dopłata 10 tys. zł przy tej liczbie funkcji wygląda rozsądnie. Wentylowane fotele, kamery 540 stopni, lepsze audio, dach panoramiczny i elektryczna klapa to elementy, które naprawdę wpływają na odbiór auta.

Kabina: 24,6 cala ekranów i fizyczne przyciski tam, gdzie trzeba

Wnętrze Chery Tiggo 7 HEV opiera się na podwójnie zakrzywionym panelu ekranów o łącznej przekątnej 24,6 cala. Łączy cyfrowe zegary i ekran multimedialny. System obsługuje Apple CarPlay oraz Android Auto bezprzewodowo, a w wersji Premium pojawia się także bezprzewodowa ładowarka 50 W.

Ciekawy jest detal dotyczący panelu sterowania wentylacją. Zamiast przenieść wszystko do ekranu, zastosowano fizyczne przyciski. To dobra decyzja. W samochodzie rodzinnym ergonomia jest ważniejsza niż cyfrowa moda. Kierowca nie powinien przekopywać się przez menu tylko po to, żeby zmienić temperaturę albo nawiew.

System działa na procesorze Qualcomm 8155, uruchamia się w 2 sekundy i rozpoznaje ponad 20 komend głosowych w 30 sekund. Hello Chery w języku polskim może być mocnym argumentem, jeśli działa naturalnie i bez irytujących pomyłek.

Bezpieczeństwo: 24 systemy ADAS i 7 poduszek

Chery Tiggo 7 HEV ma w standardzie 24 systemy wspomagania kierowcy ADAS. Lista obejmuje między innymi adaptacyjny tempomat, system hamowania awaryjnego AEB z wykrywaniem pojazdów, pieszych i rowerzystów, monitorowanie martwego pola, ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z tyłu z funkcją hamowania, asystenta jazdy w korku, system utrzymania pasa, ostrzeganie przed otwarciem drzwi i monitorowanie uwagi kierowcy.

Auto ma też 7 poduszek powietrznych, w tym centralną poduszkę przednią. Konstrukcja nadwozia wykorzystuje ponad 60 procent stali o wysokiej wytrzymałości, a w cenniku podkreślono stal ultrawytrzymałą 1500 MPa stosowaną w elementach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Warto zaznaczyć, że Tiggo 7 w odmianie PHEV uzyskał 5-gwiazdkowy wynik Euro NCAP w 2025 roku. Chery Tiggo 7 HEV korzysta z tej samej rodzinnej filozofii bezpieczeństwa, ale oczywiście zawsze warto patrzeć na homologację konkretnej wersji napędowej.

System kamer 540 stopni i transparentne podwozie

Jednym z ciekawszych elementów wyposażenia wersji Premium jest system kamer 540 stopni. Łączy obraz panoramiczny 360 stopni z widokiem 180 stopni pod pojazdem, czyli tak zwanym transparentnym podwoziem. W aucie rodzinnym i miejskim to bardzo praktyczne rozwiązanie.

Parkingi pod marketami, ciasne garaże, wysokie krawężniki, manewry przy szkole albo pod blokiem — to są miejsca, gdzie dobry system kamer robi realną różnicę. Nie chodzi tylko o wygodę. Chodzi o mniej stresu, mniej ryzyka obtarć i większą kontrolę nad dużym SUV-em.

Chery Tiggo 7 HEV Premium dorzuca do tego przednie czujniki parkowania, których w Select nie ma. To kolejny argument za dopłatą do wyższej wersji, szczególnie jeśli samochód będzie użytkowany głównie w mieście.

Kolory bez dopłaty i 7-letnia gwarancja

Chery Tiggo 7 HEV dostępny jest w ośmiu kolorach nadwozia: Pearl White, Black Pearl, Harmony Grey, Platinum Silver, Emerald Blue, Cool Grey, Pearl White z czarnym dachem oraz Rich Red z czarnym dachem. Za lakier nie trzeba dopłacać, co w świecie nowych samochodów jest coraz rzadszym zjawiskiem.

Gwarancja również wygląda mocno. Chery daje 7 lat lub 150 000 km gwarancji mechanicznej, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej, albo 3 lata bez limitu kilometrów. Na akumulator, silnik i elektronikę układu hybrydowego przewidziano 8 lat lub 160 000 km. Do tego dochodzi 3-letnia gwarancja na lakier, 12 lat na perforację nadwozia i 2 lata na części zamienne bez limitu kilometrów.

Dla nowej marki w Polsce gwarancja ma duże znaczenie. Klient może lubić wyposażenie i cenę, ale przy zakupie auta za ponad 120 tys. zł chce też mieć poczucie zabezpieczenia. Tutaj Chery gra długim okresem ochrony.

Finansowanie i ubezpieczenie za 1 zł

Chery Tiggo 7 HEV ma być dostępny z finansowaniem Chery Flex Pay od 0 procent, pożyczką 3×33 procent oraz leasingiem Chery Lease 100 procent. W cenniku pojawia się też promocja na ubezpieczenie OC/AC/NNW za 1 zł na pierwszy rok użytkowania, obowiązująca do 30 czerwca 2026 roku.

Dla wersji Select przy cenie 124 900 zł przykładowe finansowanie Flex Pay zakłada wkład własny 37 470 zł i 24 miesiące umowy, z RRSO 0 procent. W pożyczce 3×33 procent wkład własny wynosi 41 716,60 zł, a oprocentowanie 1,99 procent. Leasing operacyjny przewiduje między innymi opłatę wstępną od 0 procent i okres finansowania 24–60 miesięcy.

To istotne, bo wielu klientów będzie patrzeć nie tylko na cenę katalogową, ale też na miesięczny koszt. A tu Chery wyraźnie chce ułatwić wejście w markę.

Dla kogo jest Chery Tiggo 7 HEV?

Chery Tiggo 7 HEV jest dla kierowcy, który chce rodzinnego SUV-a z automatem, dobrym wyposażeniem i hybrydą, ale nie chce płacić premium za znaczek. To auto dla ludzi, którzy jeżdżą dużo po mieście, ale regularnie robią też trasy. Dla rodzin, które potrzebują bagażnika, przestrzeni, bezpieczeństwa i komfortu. Dla kierowców, którzy nie są jeszcze gotowi na plug-ina, ale chcą niższego spalania i cichszej jazdy.

Najbardziej przekonuje stosunek ceny do wyposażenia. Chery Tiggo 7 HEV Select za 124 900 zł wygląda mocno, ale Premium za 134 900 zł może być rozsądniejszym wyborem dla tych, którzy chcą wykorzystać cały potencjał auta. Dopłata jest relatywnie niewielka, a różnice w komforcie codziennym są konkretne.

Największe pytanie będzie dotyczyć zaufania do marki i sieci serwisowej. Chery zapowiada dostępność w blisko 40 salonach dealerskich w Polsce, co powinno pomóc, ale dla części klientów chińska marka nadal będzie wymagała przełamania psychologicznej bariery.

Chery Tiggo 7 HEV może namieszać w klasie SUV

Chery Tiggo 7 HEV nie próbuje wygrać jedną spektakularną liczbą. On składa się z kilku mocnych argumentów naraz: 224 KM, spalanie 5,7 l/100 km, zasięg do 880 km, bogate wyposażenie, 24 systemy ADAS, 7 poduszek, duże ekrany, bagażnik 500 litrów, 7-letnia gwarancja i cena od 124 900 zł.

To zestaw, który może mocno działać na klientów liczących wartość zakupu. Nie każdy chce hybrydę plug-in. Nie każdy chce dopłacać do marek, które każą płacić osobno za rzeczy, które tutaj są już w standardzie. Chery Tiggo 7 HEV trafia w bardzo racjonalny punkt rynku: ma być oszczędny, przestronny, dobrze wyposażony i wystarczająco mocny.

Czy zmieni układ sił w Polsce? To zależy od jakości obsługi, realnego spalania, dostępności aut i tego, jak szybko klienci przekonają się do logo na masce. Ale jedno jest pewne: przy tej cenie i specyfikacji Chery Tiggo 7 HEV nie jest już ciekawostką. To pełnoprawny gracz w segmencie rodzinnych SUV-ów.

