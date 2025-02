Kupić Thermomix TM7 gdy mam Thermomix TM6? Porównanie

14 lutego, tak, w walentynki, Vorwerk zaprezentował nowy sprzęt wspierający nas w kuchni. Wiele osób zastanawia się: czy warto kupić Thermomix TM7, kiedy masz w domu Thermomix TM6? To wcale nie jest takie oczywiste. Sprawdźmy różnice obu robotów.

Thermomix TM7. Fot.: Vorwerk.

Co by nie mówić, Thermomix wśród robotów kuchennych jest jak iPhone wśród smartfonów. Obiekt pożądania, wzbudza skrajne emocje ale większość osób – nawet ci nastawieni negatywnie, chcieliby chociaż przez chwilę go używać, by sprawdzić, co potrafi. Zgadzasz się? Jasne, że tak. Gdyby było inaczej, nie kliknąłbyś w tytuł tego tekstu, by sprawdzić jego zawartość. Z racji tego, że pojawił się nowy model, przygotuję krótkie, ale treściwe (mam nadzieję) porównanie. Sprawdźmy więc czy warto kupić Thermomix TM7 gdy masz w domu Thermomix TM6. Już teraz wydaje się, że sens jest znikomy, aczkolwiek, kto wie? Szczególnie, że widać „wysyp” ogłoszeń sprzedażowych modelu TM6. Najwidoczniej wiele osób ma już chęć na TM7, co wcale mnie nie dziwi.

Różnice pomiędzy Thermomix TM6 a Thermomix TM7

Na początek przedstawię wszystkie informacje, by w dalszej części przygotować tabelkę porównującą TM6 z TM7. Oczywiście, już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z o wiele bardziej nowoczesnym urządzeniem. Wizualnie jest to totalnie inny sprzęt. Zamiast małego, 6,8-calowego ekranu do obsługi, TM7 ma ogromny, 10-calowy wyświetlacz. Zmieniła się również kolorystyka. Przeważa czerń, ale pojawiają się też aluminiowe dodatki. Za ekranem umieszczono diodę LED, która informuje o stanie pracy Thermomixa. Producent chwali się również tym, że nowy model jest znacznie cichszy od poprzednika. Wszystko za sprawą wprowadzenia izolowanej misy. Nie zmieniła się jej pojemność. Dalej wynosi 2,2 litra. Kolejną zmianą jest moc urządzenia. TM7 został wyposażony w silnik 2000 W, kiedy to poprzednik miał 1500 W.

Thermomix TM7. Fot.: Vorwerk.

Przyjrzyjmy się teraz wymiarom obu modeli. Zacznijmy od TM6. Waży 7,7 kg, a jego wymiary z misą to: 34,1 x 32,6 x 32,6 cm. Z kolei nowy model, TM7 waży 7,6 kg, a jego wymiary to 25,3 x 40,5 x 33,6 cm. Teraz czas na przystawkę Varoma, która jest jednym z najważniejszych akcesoriów Thermomixa. Pozwala między innymi na gotowanie na parze. W modelu TM6 pojemność wynosiła 3,3 litra, z kolei w nowym modelu została powiększona o 45 procent, co oznacza, że powinna mieć około 4,78 litra. Ciekawie wygląda również kwestia rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją. Przykładowo, w TM6 musieliśmy ręcznie potwierdzać dodanie każdego składnika, natomiast Thermomix TM7 podobno będzie potrafił automatycznie rozpoznawać dodawane produkty, co znacznie ułatwi pracę z urządzeniem.

Ile kosztuje Thermomix TM7?

Możesz już kupić w przedsprzedaży najnowszy model Thermomixa. Jego cena wynosi 6669 zł. Warto zauważyć, że nie ma jeszcze dodatków, które znamy z TM6. Sama przedsprzedaż potrwa do 7 kwietnia bieżącego roku. Jak go kupić? Oczywiście, to nie jest tak, że pójdziemy do sklepu czy zamówimy go online. Musimy wypełnić formularz na stronie, następnie poczekać na kontakt przedstawiciela handlowego, by finalnie opłacić zamówienie i czekać na sprzęt. Wysyłka rozpocznie się w drugiej połowie kwietnia. Dodam także, że obecnie przedstawiciele firmy Vorwerk oferują model TM6 w cenie wynoszącej 6455 zł, a w tym mamy pakiet dodatków o wartości 2700 zł. Możliwe są także raty 0 %. Czy istnieje możliwość zakupu ratalnego modelu TM7? Sugeruję zapytać przedstawiciela.

Sprawdźmy jeszcze, co otrzymujemy w zestawie z TM7. Oczywiście, w opakowaniu jest baza urządzenia, naczynie miksujące, przystawka Varoma, kopystka, motylek, koszyczek i nóż miksujący. Kupując ten model mamy również trzy miesiące bezpłatnego abonamentu Cookidoo.

Thermomix TM7. Fot.: Vorwerk.

Thermomix TM6 vs Thermomix TM7 – porównanie

Thermomix TM6 Thermomix TM7 Ekran: 6,8 cali 10 cali Moc: 1500 W 2000 W Misa: 2,2 litra 2,2 litra (izolowana) Waga: 7,7 kg 7,6 kg Wymiary: 34,1 x 32,6 x 32,6 cm 25,3 x 40,5 x 33,6 cm Varoma: 3,3 l 4,8 l Cena: 6455 zł 6669 zł

