Promocje Dreame lipiec 2025 sprzątanie i pielęgnacja. Zobacz

Wakacje w pełni, upał daje w kość, a w domu… jakby brudniej niż zwykle? Zobacz promocje Dreame lipiec 2025. Marka technologiczna, która ma ambicję sprawić, że nasze życie będzie czystsze, prostsze i bardziej zautomatyzowane przygotowała szereg obniżek. Brzmi jak slogan z reklamy? Może i tak, ale to nie my go wymyśliliśmy. Za to my przyjrzymy się, co tak naprawdę oferuje Dreame Brand Month, który właśnie ruszył w Polsce i potrwa do końca lipca 2025 r.

Bez zbędnych zachęt i lukru – sprawdzamy Promocje Dreame lipiec 2025 – co, za ile i dla kogo.

Robota nie trzeba kochać – wystarczy, że dobrze sprząta

Na początek coś dla fanów sprzątania bez udziału człowieka. Głównym bohaterem akcji promocyjnej jest robot sprzątający Dreame X50 Ultra, czyli sprzęt, który – przynajmniej według producenta – potrafi wszystko oprócz zaparzenia kawy.

Cena katalogowa? 5.999 zł. Aktualnie można go znaleźć nawet za 4.199 zł. Sporo? Na pewno. Ale trzeba mu oddać, że pokonuje progi do 6 cm, a to w świecie robotów-sprzątaczy jest jak zdobycie Mount Everestu w klapkach.

Do tego:

Siła ssania: 20.000 Pa – poradzi sobie z kocią sierścią, piaskiem i (teoretycznie) rozsypanym popcornem z weekendowego seansu.

System VersaLift Navigation pozwala mu wjechać pod niskie meble – laserowa wieżyczka chowa się jak żółw do skorupy, żeby nie zawadzić o półkę.

Stacja PowerDock™ – czyli sam się czyści, ładuje i jeszcze wie, kiedy dolać wodę.

Promocje Dreame lipiec 2025. Roboty sprzątające Dreame. Na zdjęciu Dreame X50 Ultra.

A jeśli ten cały high-tech jest trochę ponad budżet, alternatywa to Dreame L10s Ultra Gen 2. Zamiast 2.599 zł, teraz w promocji 1.899 zł.

Nadal ma:

niezłą siłę ssania (10.000 Pa),

funkcję mopowania,

automatyczne opróżnianie zbiornika,

i całą resztę bajerów, które mają sprawić, że zapomnisz, gdzie leży miotła.

Nie ma takiej finezji jak X50 Ultra, ale w swojej klasie to bardzo solidna opcja.

Promocje Dreame lipiec 2025.

Promocje Dreame lipiec 2025. Odkurzacze pionowe – dla tych, co lubią jednak coś zrobić samemu

Nie wszyscy mają zaufanie do robota kręcącego się samotnie po mieszkaniu. Dla tych, co wolą mieć kontrolę (albo po prostu chcą się poruszać po domu z czymś, co przypomina kosmiczną broń), Dreame oferuje odkurzacze pionowe Wet&Dry.

Topowym zawodnikiem jest Dreame H15 Pro (sprawdź nasz test tego modelu) – z ceną promocyjną 2.099 zł (standardowo 2.999 zł). Co potrafi?

Ssanie: 21.000 Pa, czyli standard w wyższej półce.

Technologia GapFree™ AI DescendReach – brzmi jak coś z laboratorium NASA, ale chodzi o to, że ramie urządzenia samo „schodzi” i lepiej czyści przy krawędziach.

Do tego 60 minut pracy na jednym ładowaniu i samooczyszczanie – czyli mopa nie trzeba wyżymać ręcznie.

Jeśli marzysz o czymś jeszcze mocniejszym (i masz trochę więcej budżetu), możesz rzucić okiem na Dreame Z30 Aquacycle za 2.299 zł.

28.000 Pa siły ssania, filtr HEPA H14 (czyli taki, który zatrzyma kurz, bakterie i… wszystko oprócz twoich problemów),

możliwość sprzątania na mokro z wymienną głowicą AquaCycle™,

LEDowy wyświetlacz z informacjami o pracy – bo jak już sprzątasz, to chcesz wiedzieć, że to robisz dobrze.

Promocje Dreame lipiec 2025. Dreame H15 Pro – odkurzacz pionowy mopujący wet&dry. Fot.: Ernest Dragan.

A jeśli opcja mopowania cię nie kręci – jest jeszcze Dreame Z20. Bez zbędnych dodatków, ale nadal porządny:

25.000 Pa, filtr HEPA H14,

90 minut pracy,

i promocyjna cena 1.429 zł (zamiast 1.949 zł).

Małe, ale robi różnicę – czyli suszarka do włosów i wielka cena wakacyjna

Nie samym sprzątaniem człowiek żyje. Czasem trzeba wysuszyć włosy – i niekoniecznie spalić przy tym końcówki.

W tym roku Dreame wrzuca do puli coś z działu beauty: suszkę Glory Pocket, czyli kompaktową, składaną suszarkę do włosów.

Aktualna cena? 359 zł. Czy to dużo za suszarkę? Zależy, czego oczekujesz:

bezszczotkowy silnik – szybkie suszenie bez dźwięku silnika odrzutowego,

5 trybów pracy – dostosujesz temperaturę do swoich włosów, a nie odwrotnie,

technologia jonizująca – włosy się nie puszą, tylko lśnią.

Brzmi jak sprzęt do walizki na wakacje – lekki, składany, cichy.

Promocje Dreame lipiec 2025. Suszarka Dreame Glory Pocket.

I coś dla ogrodu – robot, który nie boi się trawy (ani krawężników)

Dreame postanowiło też zawalczyć o trawniki i wypuściło robota koszącego A2.

Cena? Uwaga – 9.399 zł w promocji (normalnie 11.799 zł). To już nie są żarty. Ale też:

nadaje się do ogrodów do 3000 m²,

używa technologii OmniSense™ 2.0 i kamery AI – czyli wie, gdzie jest trawa, a gdzie nie,

przy krawężnikach wjeżdża nożami do samego brzegu, dzięki EdgeMaster™,

działa nawet po zmroku i na wyboistym terenie.

To już raczej temat dla kogoś, kto traktuje ogród serio, nie tylko jako miejsce do opalania.

Promocje Dreame lipiec 2025. Robot koszący Dreame Roboticmower A1.

Gdzie znaleźć promocje Dreame lipiec 2025 i jak długo potrwa ta akcja?

Dreame Brand Month trwa od 3 do 31 lipca 2025. Promocyjne ceny obowiązują:

w największych sieciach z elektroniką użytkową w Polsce (czyli np. Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt – wiadomo),

na oficjalnej stronie Dreame.

Co ważne, podczas akcji można liczyć też na rozszerzone opcje finansowania, normalne gwarancje producenta i dostęp do wsparcia technicznego – jakby coś jednak nie poszło po twojej myśli.

Podsumowując – czy warto sprawdzić promocje Dreame lipiec 2025?

Jeśli rozważałeś zakup robota sprzątającego, pionowego odkurzacza albo ogarniasz włosy codziennie rano – to teraz jest dobry moment, żeby chociaż sprawdzić ceny. Dreame nie wymyśliło odkurzacza na nowo, ale w kilku miejscach rzeczywiście podniosło poprzeczkę (albo chociaż siłę ssania).

Promocje są konkretne – w niektórych przypadkach oszczędzasz ponad 1500 zł – ale nadal mówimy o sprzętach z wyższej półki, więc to raczej „luksus codzienności” niż zakupy z pierwszej potrzeby.

Ale jeśli masz dość ciągłego sprzątania, hałaśliwych suszarek i nierównej trawy przy ogrodzeniu – to… może warto dać Dreame szansę.

Albo przynajmniej zajrzeć na stronę i porównać, zanim skończy się lipiec.