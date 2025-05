Oto Dreame H15 Pro. To najlepszy odkurzacz jaki testowałem?

Duża ilość odkurzaczy pionowych sprawia, że trudno jest tak naprawdę znaleźć ten jedyny. A może właśnie za sprawą testowanego Dreame H15 Pro odkryłem model wzorowy, który spełnia wszystkie oczekiwania? Wygląda na to, że… tak.

Dreame H15 Pro – odkurzacz pionowy mopujący wet&dry. Fot.: Ernest Dragan.

Każdy z nas lubi porządek w domu, prawda? Tak, to oczywiste. Wiem jednak, że większość z nas jak ognia unika obowiązku związanego z czyszczeniem podłóg. Odkurzanie nie należy do najprzyjemniejszych czynności, jakie wykonujemy. Ale wiesz, że może być inaczej? Sam się o tym przekonałem, kiedy przyjechał do mnie bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dreame H15 Pro. Nagle okazało się, że sprzątanie może być całkiem przyjemne. Dlaczego? Postaram się opisać moje wrażenia z użytkowania tego modelu. Zanim jednak to zrobię, zachęcam do sprawdzenia wybranych danych technicznych tego modelu.

Dreame H15 Pro – odkurzacz pionowy mopujący wet&dry. Fot.: Ernest Dragan.

Specyfikacja i zawartość opakowania Dreame H15 Pro

Mos ssąca: 21000 Pa Moc znamionowa: 400 W Pojemność baterii: 5000 mAh Czas pracy i ładowania: praca z mopem 60 min (około 4h ładowanie) Zbiorniki na wodę: 780 ml na czystą, 700 ml na brudną Waga: 5,8 kg Cena: około 2300 zł

Słów kilka na temat zawartości opakowania. Oczywiście, w zestawie znajdziemy odkurzacz i uchwyt, ale także stację ładującą, w której czyszczona jest rolka do szczotki. Opakowanie skrywa również szczoteczkę do czyszczenia urządzenia, zapasową rolkę i filtr wymienny. Producent dołączył do zestawu także płyn do czyszczenia. Przyznam, że pachnie świetnie, a do tego pomaga w skutecznym pozbywaniu się brudu z podłóg. Nawet plam, które wyschły.

Dreame H15 Pro – odkurzacz pionowy mopujący wet&dry. Fot.: Ernest Dragan.

Właściwości odkurzacza pionowego Dreame H15 Pro

Zanim przejdę do tematu samego urządzenia – mam tu na myśli jego jakość wykonania czy ergonomię poszczególnych elementów, przyjrzyjmy się technologii i rozwiązaniom, jakie zastosował w H15 Pro producent. OK, miałem o tematach wizualnych napisać później, ale to bardzo ważne. Wyróżnikiem i wręcz głównym atutem tego modelu jest specjalny system GapFree AI DescendReach. Na czym ta innowacja polega? Element odkurzający (ten, przy którym znajduje się rolka czyszcząca) został zaprojektowany tak, abyśmy nie musieli ręcznie doczyszczać krawędzie wokół ścian. Tak, nie jest to wcale takie oczywiste, a tu proszę, producent zastosował ramie, które potrafi automatycznie szybko się opuścić, by zebrać zanieczyszczenia przy krawędziach. Mało tego, skrobak zapobiega powstawaniu smug, dzięki czemu nie ma żadnych zacieków, a podłoga w kilka chwil jest sucha.

Dreame H15 Pro – odkurzacz pionowy mopujący wet&dry. Fot.: Ernest Dragan.

Nie sposób nie zauważyć dużej mocy ssącej, która może wynosić aż 21000 Pa. To bardzo duża siła, dzięki której pozbędziemy się nie tylko kurzu czy okruchów ale również nawet tych tłustych zanieczyszczeń, które są w kuchni. Kawa, mleko, a nawet sos z obiadu – H15 Pro w mgnieniu oka czyści podłogę, by ta była perfekcyjnie czysta. Oczywiście, wszystkie te nieczystości trafiają do zbiornika na wodę brudną. Nikt z nas nie lubi zaplątanych włosów wokół szczotki, prawda? O tym możemy zapomnieć dzięki systemowi TangleCut. Wyposażono go w specjalne ostrza, które przecinają włosy i zasysają je do zbiornika.

Dreame H15 Pro – odkurzacz pionowy mopujący wet&dry. Fot.: Ernest Dragan.

Pozostając jeszcze przy temacie sprzątania, dużym plusem jest konstrukcja urządzenia. Producent tak zaprojektował testowany model, że możemy go ustawić pod kątem 180 stopni. W skrócie: posprzątasz na płasko nawet pod meblami, których wysokość nie przekracza 9,6 cm. Jeśli chcesz posprzątać w głębszych częściach, np. pod sofą, nie widzę żadnego problemu. O ile zmieści się tam korpus, który mierzy 14 cm. Co ciekawe, na obudowie umieszczono kółko, które nie tylko ułatwia manewrowanie, ale także zabezpiecza podłogę przed przypadkowym rysowaniem.

Dreame H15 Pro – odkurzacz pionowy mopujący wet&dry. Fot.: Ernest Dragan.

Testy praktyczne

Wiemy już, że producent zastosował kilka ciekawych rozwiązań mających usprawnić i ułatwić nam sprzątanie podłóg. Należy je jednak sprawdzić, o co oczywiście zadbałem. Zacznijmy od pierwszego użycia. Wyjmujemy odkurzacz z opakowania, a sam montaż jest banalnie prosty. Wpinamy rączkę, nalewamy wodę i około 10 ml detergentu do zbiornika, który jest umieszczony na dolnej części odkurzacza. Dodatkowo sugeruję by pobrać aplikację Dreamehome, która jest dostępna zarówno na iOS, jak i Android. Dzięki niej przeanalizujemy między innymi wszystkie kwestie eksploatacyjne dotyczące robota.

Dreame H15 Pro – odkurzacz pionowy mopujący wet&dry. Fot.: Ernest Dragan.

Aby uruchomić H15 Pro musimy przede wszystkim delikatnie pochylić go w naszym kierunku i włączyć przycisk zasilania ulokowany na rączce. Wtedy też rozpocznie pracę rolka czyszcząca, która rozpędzając się skutecznie pozbywa się wszystkich nieczystości z naszej podłogi. Warto zauważyć, że możemy przełączać pośród kilku dostępnych trybów działania. Jest smart, który samodzielnie dostosowuje moc ssania w zależności od tego, jakie plamy wykryje. Jest też tryb turbo, który jak sama nazwa mówi, będzie pasował do trudnych plam. Tryb ssania odpowiada za aktywację np. pozbywania się wody z podłogi. W tym trybie szczotka obrotowa nie jest nawilżana. Na koniec tryb niestandardowy, który współpracuje z aplikacją. To właśnie za pomocą programu dostosowujemy wszystkie parametry pracy.

Dreame H15 Pro – odkurzacz pionowy mopujący wet&dry. Fot.: Ernest Dragan.

Odkurzacz jest bardzo wygodny w użytkowaniu. Muszę przyznać, że producent świetnie go wyważył, co pozytywnie wpływa na pracę. Docisk do ziemi jest odpowiedni, dzięki czemu faktycznie rolka skutecznie sprząta wszystkie plamy – nawet te, które już dawno zaschły. Co ciekawe, ten system odpowiedzialny za sprzątanie przy krawędziach ścian również spisuje się rewelacyjnie. Byłem pozytywnie zaskoczony tym, że dosłownie nigdzie nie zostawiał plam z wodą, co w niektórych odkurzaczach pionowych wet&dry miało miejsce. A tu proszę, da się wymyśleć coś porządnego? Da się.

Dreame H15 Pro – odkurzacz pionowy mopujący wet&dry. Fot.: Ernest Dragan.

Na słowa uznania zasługuje również to, że odkurzacz działa bardzo cicho. Około 76 Db to odgłos samochodu, telewizora, bądź pracy w biurze. To oznacza, że nie będziemy przeszkadzali innym domownikom podczas sprzątania. Podoba mi się również to, że wysoka moc odkurzacza przekłada się nie tylko na skuteczność pozbywania się wszystkich nieczystości, ale także na to, że woda z płynem, która trafia na podłogę jest zasysana do zbiornika. Finalnie nie zostaje ona na podłodze, dzięki czemu nie ucierpią podczas takiego mokrego sprzątania np. nasze panele. Mam nadzieję, że wiecie co mam na myśli.

Dreame H15 Pro – odkurzacz pionowy mopujący wet&dry. Fot.: Ernest Dragan.

Po skończonej pracy czas zregenerować baterie. Nie wiem jak lubicie „ładować” swoje, wiem natomiast jak robi to Dreame. Oczywiście, H15 Pro trafia do stacji dokującej, gdzie nie tylko aktywujemy ładowanie akumulatora, ale również czyścimy rolkę. W tym celu należy nacisnąć widoczny wyżej przycisk, który aktywuje funkcję samoczyszczenia urządzenia. Tu musimy na chwilę się zatrzymać, bowiem należy pochwalić producenta za zastosowanie systemu ThermoTub. Nikt chyba nie lubi brzydkich zapachów oraz zatrzymywania się na szczotce myjącej bakterii, prawda? Jak się ich pozbyć skutecznie ale przy okazji tak, by zbytnio się nie wysilać? Właśnie w tym celu powstało rozwiązanie o którym wspominam.

Dreame H15 Pro – odkurzacz pionowy mopujący wet&dry. Fot.: Ernest Dragan.

W skrócie wygląda to tak, że jeśli ustawimy odkurzacz w stacji dokującej i aktywujemy samoczyszczenie, sprzęt podgrzeje wodę, którą będzie wykorzystywał aż do 100 stopni Celsjusza. Dzięki temu nie musimy martwić się o bakterie, nieprzyjemne zapachy czy zabrudzenia, które zostały po pracy. Mało tego! Odkurzacz po skończonym myciu uruchamia tryb suszenia. W tym celu „pomaga sobie” powietrzem w temperaturze 90 stopni Celsjusza. Dzięki temu suszenie trwa krótko, bowiem mówimy o zaledwie czasie wynoszącym około pięć minut, a do tego możemy cieszyć się brakiem pleśni. Dodam tylko, że w zależności od stopnia zabrudzenia możemy aktywować jeden z trzech trybów czyszczenia: standard, deep-clean oraz auto-adjust.

Dreame H15 Pro – odkurzacz pionowy mopujący wet&dry. Fot.: Ernest Dragan.

Czy warto kupić odkurzacz pionowy Dreame H15 Pro?

Po lekturze tego tekstu raczej nie trudno wywnioskować, że sprzęt przypadł mi do gustu. Jest bardzo dobrze wykonany, świetnie wyważony, co przekłada się na wygodę użytkowania i, co najważniejsze, skuteczny w pracy za sprawą siły ssania na poziomie 21000 Pa. Świetnie sprawdza się tryb automatycznego wykrywania trudnych zabrudzeń, sprzątanie ułatwia możliwość nachylenia odkurzacza do 180 stopni, a czas pracy wynoszący nawet godzinę pozwala na posprzątanie praktycznie całego mieszkania o powierzchni około 80 metrów kwadratowych. Przynajmniej mi się to udało. Później wystarczy postawić go w stacji dokującej, a po około czterech godzinach możemy wrócić do sprzątania.

Mało tego, system TangleCut, który przecina długie włosy za sprawą specjalnych ostrzy ze szwajcarskiego PPA, ułatwia późniejszą eksploatację urządzenia. Nie ma chyba dla mnie niczego gorszego, niż długie splątane w szczotkę włosy. W przypadku tego modelu, problem za sprawą TangleCut tak po prostu znika. O czymś zapomniałem? Chyba nie. W skrócie, Dreame H15 Pro to świetny sprzęt, który obecnie jest oferowany za pośrednictwem oficjalnego sklepu Dreame Polska w bardzo dobrej cenie. Mam na myśli kwotę wynoszącą 2299 zł, co przy takiej technologii jest wręcz ofertą bardzo promocyjną. Możesz też zerknąć do porównywarki Ceneo, by znaleźć najlepszą ofertę dla Dreame H15 Pro.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca

odkurzacz pionowy mopujący Dreame H15 Pro!

Materiał powstał we współpracy z marką Dreame.

