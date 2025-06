Kärcher FCV 4 to nowy mop elektryczny. Czym się wyróżnia?

Kto chociaż raz próbował ogarnąć rozlaną kawę, zaschnięte ślady po kocie i kurz pod stołem, ten wie, że sprzątanie potrafi zamienić się w mały tor przeszkód. Kärcher za sprawą modelu FCV 4 postanowił trochę uprościć tę codzienną dyscyplinę. Jakiś czas temu dorzucił do swojej oferty wspomniany, nowy model mopujący z funkcją odkurzania. Brzmi jak kombajn? Trochę tak, ale bardziej jak sprytne połączenie dwóch dobrze znanych sprzętów w jednym.

Kärcher FCV 4 – mop elektryczny.

FCV 4 to elektryczny mop, który podczas jednego przejazdu nie tylko mopuje podłogę, ale także je odkurza. Technologia 3 w 1 pozwala załatwić kurz, brud, zaschnięte plamy, a nawet rozlane płyny za jednym podejściem. W praktyce oznacza to mniej biegania po mieszkaniu z mopem i odkurzaczem na zmianę. Producent chwali się, że dzięki temu można zaoszczędzić nawet 50% czasu w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

Czym wyróżnia się mop Kärcher FCV 4?

Nowością jest tryb pracy na sucho. Do tej pory elektryczne mopy Kärchera głównie mopowały na mokro, teraz można także klasycznie odkurzać. A jak coś się rozleje, to bez paniki — FCV 4 wciągnie też płyny, zanim jeszcze zdążą zostawić nieestetyczny ślad.

Sprzęt poradzi sobie na wszystkich twardych powierzchniach — parkietach, panelach, płytkach. Dla alergików też znajdzie się coś dobrego: urządzenie dostało dwustopniowy system filtracji, który zatrzymuje pył i oczyszcza powietrze. Składa się z filtra płaskiego fałdowanego i filtra gąbkowego — taki zestaw ma zadbać, żeby to, co wciągamy z podłogi, nie wracało do mieszkania w formie pyłu unoszącego się w powietrzu.

Kärcher FCV 4 – mop elektryczny.

Na plus wypada też obsługa. Na pokładzie znalazł się LED-owy wyświetlacz — widać na nim aktualny tryb pracy, poziom baterii i inne przydatne informacje. A skoro o baterii mowa — urządzenie działa na akumulatorze, który można wymienić podczas serwisowania. Kärcher już teraz dostosowuje się do unijnych przepisów o naprawialności produktów, które dopiero wchodzą w życie. Plus za podejście „nie wyrzucaj, naprawiaj”.

Po zakończonym sprzątaniu nie trzeba się bawić w rozkręcanie i mycie szczotek — mop sam przepłukuje kanały ssące, głowicę i wałek. Użytkownikowi zostaje tylko opróżnić zbiornik z brudną wodą i gotowe. Okej, a ile to kosztuje? Dziś ten model wyceniany jest na kwotę 1799 zł (sprawdź najniższą cenę na Ceneo). Czy to dużo? Cóż, to zależy. W pewnym sensie płacimy również za markę. Nie wiemy jak spisuje się w praktyce. Jeśli zdobędziemy model testowy, przekonamy się, co oferuje.

Kärcher FCV 4 – mop elektryczny.

Premiera FCV 4 zbiegła się z 90-leciem firmy Kärcher. Marka, która zaczynała od małego warsztatu w Stuttgarcie, dziś działa globalnie, oferując ponad 3 000 różnych produktów do sprzątania. A nowe urządzenia, jak widać, próbują pogodzić wygodę z myśleniem o środowisku. Sprzątanie jak sprzątanie, ale jak można zaoszczędzić czas i trochę mniej śmiecić przy okazji — czemu nie?

