Letnie promocje Huawei! Tańsze słuchawki i MatePad 11.5

Lato? Upały? Promocje Huawei to świetna okazja by zdobyć ciekawy sprzęt w bardzo dobrej cenie. Właśnie wystartowała wakacyjna akcja promocyjna, w której można upolować najnowsze słuchawki i tablet tej marki w mocno obniżonych cenach. No i jest w czym wybierać!

Letnie promocje Huawei! HUAWEI MatePad.

Na liście znajdziesz aż 6 bestsellerowych serii słuchawek bezprzewodowych oraz hit wśród tabletów — HUAWEI MatePad 11.5” S z ekranem PaperMatte. A najlepsze jest to, że promocje sięgają nawet kilkuset złotych zniżki. Brzmi nieźle? No to lecimy z przeglądem najlepszych okazji.

Letnie promocje Huawei

Słuchawki? Huawei ma wszystko — od budżetowych po premium

Na początek coś dla tych, którzy szukają najlepszego dźwięku bez kompromisów. HUAWEI FreeBuds Pro 4 to prawdziwy majstersztyk — świetna jakość dźwięku Hi-Res, inteligentne funkcje, no i wygląd, który przyciąga spojrzenia. Teraz zgarniesz je za 599 zł, czyli o 250 zł taniej niż zwykle. Do wyboru masz trzy kolory: biały, czarny oraz genialnie prezentujący się zielony.

Jeśli lubisz, jak technologia spotyka się z modą, sprawdź HUAWEI FreeClip. To nietypowe słuchawki z otwartą konstrukcją, dzięki której słyszysz muzykę i otoczenie jednocześnie. Świetna sprawa na rower czy spacery po mieście. Do tego cztery kolory, w tym różowe złoto dostępne tylko na huawei.pl. Cena? 649 zł zamiast 799 zł.

Letnie promocje Huawei! Słuchawki sportowe Huawei FreeClip

Coś dla fanów dobrego brzmienia w rozsądnej cenie? HUAWEI FreeBuds 6i. Technologia Hi-Res Audio Wireless robi robotę, a muzyka brzmi tak, jak powinna. Promocyjna cena to 329 zł (wcześniej 399 zł). Masz też wybór kolorów: biały, czarny lub fiolet.

Jeżeli liczy się dla ciebie świetny stosunek jakości do ceny, rzuć okiem na HUAWEI FreeBuds 5i. Redukcja szumów, certyfikat Hi-Res Audio Wireless i nawet 28 godzin słuchania muzyki – za 219 zł zamiast 299 zł. W sam raz na długie trasy.

A jeśli szukasz po prostu wygodnych, lekkich i wytrzymałych słuchawek, wybierz HUAWEI FreeBuds SE 3 lub SE 2. Pierwsze oferują aż 42 godziny działania na jednym ładowaniu, kosztują 179 zł (zamiast 199 zł) i dostępne są w czarnym lub beżowym kolorze. Drugi model, czyli SE 2, to najtańsza opcja — 129 zł (zamiast 149 zł), trzy kolory do wyboru i zaskakująco dobra jakość jak na tę cenę.

Letnie promocje Huawei! Słuchawki sportowe Huawei FreeClip

MatePad 11.5” S — ekran PaperMatte, na którym piszesz jak na papierze

Ale słuchawki to nie wszystko. Huawei dorzuca jeszcze MatePad 11.5” S z ekranem PaperMatte, który powinien zainteresować wszystkich fanów tabletów. Co tu znajdziesz? Świetny, matowy wyświetlacz 2,8K z odświeżaniem do 144 Hz i jasnością do 500 nitów. Koniec z odbijającym się światłem, nawet w pełnym słońcu. Do tego pisanie rysikiem na tym ekranie jest jak pisanie po papierze. Serio.

W zestawie dostajesz od razu klawiaturę HUAWEI Smart Keyboard i rysik M-Pencil 3. generacji — idealne połączenie do pracy, notatek i rysowania. A cena? Huawei zaszalał, bo ten komplet zgarniesz za 1699 zł zamiast 2199 zł. Do wyboru masz wersję szarą lub fioletową.

Letnie promocje Huawei! Na zdjęciu słuchawki FreeClip

Letnie promocje Huawei. Gdzie to wszystko kupić?

Promocja trwa do 27 lipca 2025 r. (lub do wyczerpania zapasów) na większość modeli słuchawek. Na FreeBuds 5i masz trochę więcej czasu — aż do 10 sierpnia 2025 r. albo do zniknięcia ze sklepowych półek.

Gdzie polować na te okazje? U Partnerów Biznesowych Huawei, czyli m.in. w Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet, Komputronik oraz oczywiście na huawei.pl. W oficjalnym sklepie Huawei możesz jeszcze zgarnąć dodatkowy rabat 50 zł za zapisanie się do newslettera i kupić sprzęt w ratach 0%. Brzmi dobrze? No to kto pierwszy, ten lepszy. Wakacje trwają, a dobra okazja nie będzie czekać wiecznie!

Przy okazji sprawdź jak wygląda najnowszy tablet Huawei MatePad Pro 12,2 na rok 2025. Został dziś zaprezentowany.