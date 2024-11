Burger Drwala w 2024 roku. Są poszlaki. Jutro się dowiemy!

Nie wiem dlaczego ale wszyscy interesują się tym, kiedy pojawi się Burger Drwala w 2024 roku. W sieci opublikowano pewne informacje. Jeśli jedna z nich potwierdzi się jutro, 13 listopada 2024, powinniśmy być wręcz pewni, kiedy Burger Drwala zostanie dodany do oferty McDonalds.

Trochę mnie śmieszy ten temat związany z Drwalem w McDonald’s. Wszyscy się nim interesują. W dniu wprowadzenia do oferty kolejki przypominają te z czasów komuny. Finalnie wszyscy doskonale wiemy, że „burgerownie” często oferują o wiele lepsze kanapki, a już napewno smaczniejsze. OK, kwestia gustu, jednak nie oszukujmy się, w większości przypadków tak właśnie jest. Wróćmy jednak do sławnego w naszym kraju Burgera Drwala. W sieci krążą pewne przecieki, które sugerują, kiedy kanapka trafi do oferty. Analizując stronę internetową McDonald’s Polska oraz wspomniane przecieki można wysunąć pewne wnioski. Jakie?

Zerknijmy na zdjęcie, które sugeruje kiedy pojawią się sezonowe pozycje w menu McDonald’s. Przede wszystkim już jutro, 13 listopada w sieci fast food powinna pojawić się oferta dotycząca lodów. Mam na myśli zimowe McFlurry Bounty. Co ciekawe, jest to całkiem realne, bowiem obecnie obowiązuje promocja na kawę McCafe za 6 zł, która kończy się właśnie dziś. Czy to oznacza, że od jutra zamówimy wspomniane lody? Fakt, co ma kawa do lodów ale cóż, szukam jakichkolwiek poszlak, które mogą potwierdzić wycinek informujący o planowanych nowościach w ofercie McDonald’s. Jeśli jutro, 13 listopada pojawi się oferta z zimowymi McFlurry Bounty, wszystko będzie wskazywać na to, że niebawem będziemy mogli zamówić Drwala.

Według przecieków, Burger Drwala klasyczny oraz Zakręcone Frytki pojawią się w ofercie sieci McDonalds 20 listopada 2024. Dodam tylko, że w ubiegłym roku Drwal trafił do oferty McDonalds już 8 listopada. Wtedy też sama kanapka kosztowała 23,90 zł, a zestaw 31,40 zł. Ile może kosztować Drwal? Wydaje mi się, że mogą to być podobne kwoty do tych, które trzeba zapłacić za burgery Maestro. Mam na myśli około 28 zł za samą kanapkę, lub 36 zł za zestaw. Czy tak będzie? Zobaczymy już niebawem. Podobno.

Warto jeszcze dodać, że 27 listopada, a więc siedem dni po premierze Burgera Drwala klasycznego, ma zostać opublikowana tak zwana stała oferta. Wtedy też pojawią się cztery pozostałe warianty. Mowa o Drwalu z kurczakiem, żurawiną, chrzanem i – tutaj nowość – z kurkami. Podobno zabraknie tym razem burgera na ostro.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Czy faktycznie możemy liczyć na to, że Burger Drwala w 2024 pojawi się tak, jak sugerują przecieki, a więc 20 listopada w wersji klasycznej, a 27 listopada w pełnej „okazałości”? Mocno bym się nad tym zastanawiał z prostej przyczyny. Skoro już wszyscy poznali prawdopodobne daty „premier” kanapek, może McDonalds będzie chciał zaskoczyć fanów sieci i zmieni planowane terminy wprowadzenia burgerów do oferty? Wcale bym się nie zdziwił, gdyby faktycznie tak było. Ba, nie zdziwiłbym się również, gdyby informacja, która krąży w sieci okazała się być zwykłym żartem.