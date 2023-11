Nie rozumiem jego fenomenu ale jedno jest pewne – McDonald’s zbija na nim kokosy. Burger Drwala od dziś jest dostępny w popularnej sieci restauracji fastfood. Jesteś ciekawy ile ich kupisz za średnią krajową? Będzie to więcej kanapek niż np. w 2012, kiedy to Burger Drwala pojawił się w ofercie po raz pierwszy?

Burger Drwala od dziś. Ile ich kupisz za średnią krajową w 2023?

Popularna sieć restauracji zaskoczyła wszystkich. Wiele osób myślało, że Burger Drwala pojawi się w drugiej połowie listopada bieżącego roku. A jednak, wersja “klasyczna” jest dostępna od dziś, 08.11.2023. Pozostałe warianty dołączą do oferty 15 listopada, a więc za kilka dni. Próbowałem Drwala i stwierdzam, że nie jest to do końca mój styl jeśli chodzi o tego typu fastfood. Oczywiście, to tylko moja prywatna opinia i doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak dużą popularnością cieszy się ten burger. Wystarczy zobaczyć jak długie są kolejki przy restauracjach tej sieci. Co ciekawe, wiele osób spekulowało, że będzie on bardzo drogi. A jednak, cena wzrosła, to fakt, ale nieznacznie. Przy okazji, zachęcam do sprawdzenia tabeli wartości odżywczych w McDonald’s.

Burger drwala od dziś w McDonald’s. Jest tańszy niż w ubiegłym roku!

Kilka lat temu, a konkretnie w 2012 roku, Burger Drwala kosztował 11,90 zł. Dziesięć lat później była to kwota dwukrotnie wyższa, bowiem w ubiegłym roku za kanapkę bez zestawu musieliśmy zapłacić 24,90 zł. Największym skokiem było porównanie 2021 do 2022. Wtedy wariant klasyczny kosztował 17,40 zł. To bardzo duża kwota patrząc na to, że mówimy o sieci restauracji typu fastfood, która przecież powinna oferować tanie jedzenie. No właśnie, powinna, gdyż polityka firmy chyba jest zupełnie inna. Dziś McDonald’s zaskoczył, ponieważ sam burger kosztuje 23,90 zł. W zestawie natomiast 31,40 zł. Nie sądziłem, że sieć zdecyduje się… obniżyć jego cenę.

Burger Drwala od dziś w McDonald’s. Możesz go zamówić przez aplikację aby uniknąć kolejek.

Ile Burgerów Drwala kupisz za średnią krajową w 2023 roku?

Przypomnijmy, że w 2023 roku średnia krajowa wynosi 5350 zł netto. Mowa konkretnie o sierpniu bieżącego roku. Zakładając więc, że jeden Burger Drwala w 2023 roku kosztuje 23,90 zł, będziecie mogli kupić za średnią krajową 223 burgery. Konkretnie mowa o 223,84 sztukach sezonowej kanapki z McDonald’s. A co na przykład z minimalną krajową, która w 2023 roku wynosi 2 783,86 zł netto? Jak nie trudno policzyć, osoba, która zarabia minimalną, będzie mogła kupić 116 kanapek.

W roku 2012 średnie wynagrodzenie wynosiło 3521,67 złotych. Zakładając, że wtedy Burger Drwala kosztował 11,90 zł, wtedy mogliście kupić 295 kanapek za wspomniane przeciętne wynagrodzenie. Jak widać, była to o wiele wyższa liczba burgerów.