Ninja Luxe Café – kawa od baristy, bez wychodzenia z domu

Ekspres do kawy to dziś coś więcej niż urządzenie – to styl życia, rytuał, bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie poranka. Marka Ninja, kojarzona z kuchennymi sprzętami z segmentu „smart”, właśnie wypuściła serię ekspresów Ninja Luxe Café, które mają trafić do serc (i kubków) miłośników kawy w całej Polsce. Choć sama nazwa brzmi trochę jak tytuł ekskluzywnego serialu o baristach z Nowego Jorku, w rzeczywistości to całkiem konkretne propozycje dla tych, którzy chcą trochę więcej od porannego espresso.

Ninja Luxe Café – nowa seria ekspresów do kawy.

Kawa, która zna cię lepiej niż ty sam

Modele z serii Ninja Luxe Café wyposażone są w system, który z czasem uczy się naszych preferencji. Nie trzeba więc codziennie ustawiać od nowa poziomu mocy kawy czy rodzaju pianki – ekspres zapamięta to za nas. Technologia Barista Assist podpowiada optymalne ustawienia parzenia, eliminując ryzyko zalania fusów wrzątkiem i uzyskania smaku przypominającego wodę po ziemniakach.

Dla fanów kawowej różnorodności – od klasycznego espresso, przez Cold Brew, aż po modne pistacjowe latte – to oznacza jedno: domowe eksperymenty bez porażek i bałaganu. W dodatku urządzenia oferują różne poziomy zaawansowania, co daje możliwość wyboru czegoś dla siebie – niezależnie od stopnia kawowego wtajemniczenia.

Ninja Luxe Café – nowa seria ekspresów do kawy.

Trzy modele Ninja Luxe Café, trzy poziomy kawowego wtajemniczenia

Ninja Luxe Café Essential (ES501EU) to najprostszy z trójki. Obsługuje dwa tryby: espresso i kawę filtrowaną. Wbudowany młynek (tak, świeżo mielona kawa to standard) i Barista Assist mają zadbać o to, by każda filiżanka była co najmniej przyzwoita, a najlepiej bardzo dobra. Nie znajdziemy tu funkcji Cold Brew czy bardziej zaawansowanych systemów spieniania mleka – to raczej opcja dla tych, którzy wolą espresso i nie chcą się bawić w mleczne dodatki. Cena? Około 1.499 zł – czyli sporo jak na podstawowy model, ale z automatycznym młynkiem i funkcją personalizacji.

Ninja Luxe Café Premier (ES601EU) to krok wyżej. Model 3 w 1: espresso, kawa filtrowana i Cold Brew. Do tego rozbudowany młynek z 25 stopniami mielenia i system Dual Froth – czyli spieniacz mleka, który działa zarówno z krowim, jak i roślinnym mlekiem. Idealne cappuccino? W teorii tak. W praktyce – zależnie od jakości mleka i poziomu umiejętności, choć urządzenie robi, co może, żeby pomóc. Cena tego modelu to około 2.199 zł.

Najbardziej zaawansowany z całej trójki to Ninja Luxe Café Pro (ES701EU). Oprócz funkcji poprzednich modeli, dorzuca jeszcze ponad 29 ustawień napojów, co daje pole do popisu dla tych, którzy lubią kombinować z proporcjami, temperaturami, rodzajami pianki i tak dalej. Młynek jest ten sam co w modelu Premier, ale Pro dorzuca jeszcze zintegrowany ubijak (tamper) i dzbanek XL. Taki sprzęt to już nie tylko codzienna kawa, ale właściwie mała stacja kawowa do zadań specjalnych. Cena? Około 2.699 zł.

Ninja Luxe Café – nowa seria ekspresów do kawy.

Kawa modna jak Pinterest

Co ciekawe, wszystkie modele są zaprojektowane z myślą o najnowszych trendach. Masz ochotę na Teddy Graham Iced Coffee? Proszę bardzo. Dalgona? Jasne. Cold Brew z tonikiem i twistem z limonki? Jeśli masz składniki – ekspres sobie poradzi. To urządzenia, które mają sprostać nie tylko klasykom, ale też kawowej modzie z TikToka i Pinteresta. Czy to coś złego? Niekoniecznie – bo czemu domowe latte nie miałoby wyglądać jak z hipsterskiej kawiarni w Kopenhadze?

Dostępność Ninja Luxe Café

Ekspresy z serii Ninja Luxe Café dostępne są w popularnych sieciach, takich jak Media Expert czy RTV Euro AGD. Można je też znaleźć w oficjalnych sklepach internetowych marki, w tym na Allegro. Nie ma więc problemu z dostępnością – bardziej z decyzją, który model wybrać i… gdzie postawić nowy ekspres w kuchni.

Sprawdź te ekspresy do kawy w Media Expert

Dla kogo to wszystko?

Ninja Luxe Café to sprzęty raczej z wyższej półki – zarówno jeśli chodzi o możliwości, jak i ceny. Nie są to ekspresy z marketowej półki obok tostera. Ale dla tych, którzy naprawdę kochają kawę i chcą mieć coś więcej niż zwykły ekspres przelewowy – to ciekawe opcje do rozważenia. Szczególnie że możliwość zaprogramowania wszystkiego raz i zapomnienia o tym brzmi bardzo kusząco w porannym chaosie.

I choć sam ekspres nie zastąpi kawiarni z wygodnymi fotelami i jazzem w tle, to z pewnością sprawi, że domowa kawa będzie smakować trochę bardziej jak ta „na mieście”.

Sprawdź również trzy nowe airfryery marki Ninja.