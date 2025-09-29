MegaBox od KFC – pięć smaków za dwie dyszki!

KFC znowu robi zamieszanie w menu i wjeżdża z ofertą, której trudno się oprzeć. MegaBox 5 za 20 to propozycja dla wszystkich, którzy kochają chrupiącego kurczaka, ale nie lubią przepłacać. Za jedyne 20 złotych dostajesz zestaw, który spokojnie ogarnie i lunch w pracy i spotkanie ze znajomymi.
MegaBox KFC – sam wybierasz co tam znajdziesz!
Co w środku? To Ty decydujesz! Wybierasz dwie ulubione kanapki – może chrupiący iTwist, aromatyczny Cheeseburger albo legendarny Longer? Do tego wpadają frytki, złociste krążki cebulowe i Wielka Dolewka. Pięć elementów, jedna cena – i to taka, która nie boli portfela.
MegaBox to trochę taki zestaw “na Twoich zasadach”. Masz ochotę na różnorodność? Proszę bardzo. Chcesz postawić na klasyki? Też da się zrobić. Jedno jest pewne – niezależnie od wyboru, ikoniczny kurczak KFC zawsze robi robotę. Oferta jest dostępna w każdej restauracji KFC w Polsce, więc jeśli najdzie Cię ochota na szybkie, sycące i niedrogie jedzonko – wiesz, gdzie się kierować.
