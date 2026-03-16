Targi Polskich Win i Winnic WINO 2026 w tym tygodniu! Zobacz

Miłośnicy dobrego wina powinni zapisać w kalendarzu daty 19–21 marca 2026 roku. Właśnie wtedy na terenie odbędą się Targi Polskich Win i Winnic WINO 2026, które co roku przyciąga producentów, ekspertów i wszystkich ciekawych tego, jak rozwija się polskie winiarstwo.
Tegoroczna odsłona zapowiada się naprawdę imponująco. Organizatorzy zapowiadają obecność blisko 140 wystawców reprezentujących najważniejsze regiony winiarskie w Polsce. Na ponad 4000 m² przestrzeni wystawienniczej powstanie miejsce, w którym będzie można poznać zarówno młode, dynamiczne winnice, jak i producentów z wieloletnim doświadczeniem.
Targi Polskich Win i Winnic WINO 2026, czyli degustacje w ciemno i winiarskie wyzwania
Jedną z atrakcji wydarzenia będą degustacje w ciemno, które sprawdzą wiedzę i zmysł smaku uczestników. Zadanie jest proste – spróbować wina i spróbować odgadnąć, które z nich pochodzi z Polski. Ci, którym się to uda, mogą liczyć na nagrody.
Na odwiedzających czeka również konkurs „Znam WinnicaLidla.pl”, który odbędzie się w sobotę. Uczestnicy zmierzą się z pytaniami dotyczącymi platformy rezerwacyjnej z winami. Najlepsi otrzymają możliwość udziału w specjalnych warsztatach typu Masterclass, które poprowadzą znani eksperci świata wina – Iwo Świerblewski oraz Tomasz Miler.
Sabrage, czyli otwieranie wina… szablą
Nie zabraknie też widowiskowych pokazów. Na stoisku zaplanowano sabrage, czyli efektowne otwieranie butelki wina musującego przy pomocy szabli. Ten zwyczaj wywodzi się z czasów i do dziś robi ogromne wrażenie podczas wydarzeń winiarskich. Jedno precyzyjne uderzenie wystarczy, by szyjka butelki odpadła wraz z korkiem.
Poznaj platformę WinnicaLidla.pl
Targi będą także okazją do poznania bliżej serwisu WinnicaLidla.pl (portal tylko dla dorosłych). Na miejscu będzie można dowiedzieć się m.in.:
- jak działa wyszukiwarka win,
- jak zarezerwować wybrane butelki,
- na co zwracać uwagę przy wyborze wina.
Dla odwiedzających przygotowano również kody rabatowe, które będzie można wykorzystać podczas zakupów w serwisie.
Podróż przez polskie winnice
To wydarzenie jest skierowane zarówno do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z polskim winem, jak i do tych, którzy chcą pogłębić wiedzę i odkrywać nowe smaki. W jednym miejscu będzie można spróbować trunków z wielu regionów kraju i porozmawiać bezpośrednio z ich twórcami.
Jeśli więc ktoś chce przekonać się, jak dynamicznie rozwija się polskie winiarstwo, Poznań w marcu stanie się idealnym kierunkiem na winiarską podróż. Szczegóły wydarzenia można znaleźć na stronie organizatorów targów
Sprawdź nasz poradnik: które wina do 50 zł z Lidla są najlepsze.