Wybieramy najlepsze wino z Lidla do 50 zł. Pięć propozycji.

Chyba wiele osób lubi zakupy w Lidlu. Dlaczego? Oczywiście, chodzi o dobre ceny i różnorodność produktów oferowanych przez tę sieć. W dziale win można znaleźć interesujące propozycje dla miłośników tego trunku, nawet jeśli budżet na wino nie przekracza 50 zł. W niniejszym artykule odkryjemy tajemnice półek Lidla i podzielimy się propozycjami, które mogą zaskoczyć pozytywnie nawet najbardziej wybrednych degustatorów. Aby nie przedłużać, sprawdźcie, jakie warto wybrać wino z Lidla do 50 zł.

Wytrawne czerwone wino z Węgier, Merlot, Castillo de Molina.

Jest to wytrawne wino o intensywnej, rubinowej barwie. W aromacie dominują nuty owoców leśnych, takich jak śliwka, wiśnia i truskawka. W smaku jest pełne i harmonijne, z wyczuwalnymi taninami. Wino to doskonale nadaje się do pieczonych mięs i czerwonych serów. Cena – 45,99 zł.

Wytrawne białe wino z RPA, Sauvignon Blanc, Kaiken.

Jest to wytrawne wino o jasnej, słomkowej barwie. W aromacie dominują nuty cytrusów, takich jak limonka, grejpfrut i pomarańcza. W smaku jest świeże i orzeźwiające, z wyczuwalnymi nutami mineralnymi. Wino to doskonale nadaje się do ryb, owoców morza i sałatek. Cena – 49,99 zł.

Półwytrawne białe wino z Włoch Lugana, Corte Allodola.

Jest to półwytrawne wino o jasnej, słomkowej barwie. W aromacie dominują nuty cytrusów, takich jak limonka, grejpfrut i pomarańcza. W smaku jest świeże i orzeźwiające, z wyczuwalnymi nutami owoców tropikalnych. Wino to doskonale nadaje się do lekkich dań, takich jak sałatki, makarony i pizze. Cena – 39,99 zł.

Wytrawne musujące wino z Węgier – Chateau Dereszla Brut

Bąbelki potrafią uderzyć do głowy, prawda? W tym przypadku trunek staje się musujący w butelce, podczas wtórnej fermentacji. Świetny do drobiu, makaronów pizzy czy ryb. Cena – 39,99 zł.

Wino półwytrawne z Hiszpanii – Viajero Valencia

Zestawienie kończymy na półwytrawnym winie białym, które kupicie w Lidlu za 18 zł. Warto? Jeszcze jak! Przede wszystkim zwraca uwagę świetną butelką – wąską i wysoką. To nie koniec zalet. Jasny, złocisty kolor to kolejny pozytywny aspekt wizualny. Jeśli zaś chodzi o smak, jest zrównoważony. Mam na myśli świetną proporcję słodyczy do kwasowości. Bardzo lekkie, przyjemne wino.

Do czego będzie dobre białe wino?

Białe wino jest uniwersalnym trunkiem, który można podawać na wiele okazji. Jest doskonałym uzupełnieniem wielu potraw, a także może być spożywane samodzielnie.

Do jakich potraw pasuje białe wino?

Do białego mięsa, drobiu i ryb. Białe wino jest szczególnie polecane do potraw o delikatnym smaku, takich jak kurczak, indyk, ryby czy krewetki.

Białe wino jest szczególnie polecane do potraw o delikatnym smaku, takich jak kurczak, indyk, ryby czy krewetki. Do sałatek i innych zimnych przekąsek. Białe wino doskonale komponuje się z sałatkami, surówkami, wędlinami i serem.

Białe wino doskonale komponuje się z sałatkami, surówkami, wędlinami i serem. Do deserów. Słodkie białe wina są idealne do deserów, takich jak lody, ciasta czy owoce.

Rodzaje białego wina

Istnieją różne rodzaje białego wina, które różnią się między sobą smakiem, aromatem i zawartością alkoholu. Do najpopularniejszych rodzajów białego wina należą:

Wytrawne białe wina mają lekki, orzeźwiający smak i zawierają niewiele cukru. Są idealne do potraw o wyrazistym smaku, takich jak czerwone mięso, drób czy ryby.

Półwytrawne białe wina mają bardziej wyrazisty smak niż wytrawne, ale nadal zawierają niewiele cukru. Są idealne do potraw o średnim smaku, takich jak kurczak, indyk czy ryby.

Półsłodkie białe wina mają słodki smak i są idealne do potraw o delikatnym smaku, takich jak ryby czy sałatki.

Słodkie białe wina mają bardzo słodki smak i są idealne do deserów.

Jak podawać białe wino?

Białe wino należy podawać schłodzone do temperatury 10-12°C. Można je podawać w kieliszku o szerokiej czaszy, który pozwoli uwydatnić jego aromat.

Białe wino to doskonały trunek, który można podawać na wiele okazji. Świetnie pasuje do wielu potraw, a także może być spożywane samodzielnie.

Kupiłeś czerwone wino? Sprawdź, do czego będzie pasować najlepiej

Czerwone wino jest również uniwersalnym trunkiem, który można podawać na wiele okazji. Jest doskonałym uzupełnieniem wielu potraw, a także może być spożywane samodzielnie.

Do jakich potraw pasuje czerwone wino?

Do czerwonego mięsa, dziczyzny i wędlin. Czerwone wino jest szczególnie polecane do potraw o wyrazistym smaku, takich jak wołowina, wieprzowina, jagnięcina, dziczyzna czy wędliny.

Czerwone wino jest szczególnie polecane do potraw o wyrazistym smaku, takich jak wołowina, wieprzowina, jagnięcina, dziczyzna czy wędliny. Do grzybów i innych potraw pikantnych. Czerwone wino doskonale komponuje się z grzybami, a także z potrawami pikantnymi, takimi jak curry czy chilli.

Czerwone wino doskonale komponuje się z grzybami, a także z potrawami pikantnymi, takimi jak curry czy chilli. Do serów. Czerwone wino jest idealne do serów o wyrazistym smaku, takich jak cheddar, parmezan czy gorgonzola.

Rodzaje czerwonego wina

Istnieją różne rodzaje czerwonego wina, które różnią się między sobą smakiem, aromatem i zawartością alkoholu. Do najpopularniejszych rodzajów czerwonego wina należą:

Wytrawne czerwone wina mają lekki, orzeźwiający smak i zawierają niewiele cukru. Są idealne do potraw o wyrazistym smaku, takich jak czerwone mięso, drób czy ryby.

Półwytrawne czerwone wina mają bardziej wyrazisty smak niż wytrawne, ale nadal zawierają niewiele cukru. Są idealne do potraw o średnim smaku, takich jak kurczak, indyk czy ryby.

Półsłodkie czerwone wina mają słodki smak i są idealne do potraw o delikatnym smaku, takich jak ryby czy sałatki.

Słodkie czerwone wina mają bardzo słodki smak i są idealne do deserów.

Jak podawać czerwone wino?

Czerwone wino należy podawać w temperaturze pokojowej lub lekko schłodzone do 16-18°C. Można je podawać w kieliszku o wąskiej czaszy, który pozwoli uwydatnić jego aromat.

Czerwone wino to doskonały trunek, który można podawać na wiele okazji. Świetnie pasuje do wielu potraw, a także może być spożywane samodzielnie.

Oto kilka konkretnych przykładów, jak można dobierać wino do potraw:

Do steku z wołowiny najlepiej pasuje wytrawne czerwone wino z mocnymi taninami, takie jak cabernet sauvignon, syrah czy merlot.

najlepiej pasuje wytrawne czerwone wino z mocnymi taninami, takie jak cabernet sauvignon, syrah czy merlot. Do kurczaka z grilla można podawać półwytrawne lub wytrawne czerwone wino, takie jak pinot noir czy sangiovese.

można podawać półwytrawne lub wytrawne czerwone wino, takie jak pinot noir czy sangiovese. Do ryby najlepiej pasuje lekkie, wytrawne białe wino, takie jak sauvignon blanc czy pinot grigio.

najlepiej pasuje lekkie, wytrawne białe wino, takie jak sauvignon blanc czy pinot grigio. Do pizzy można podawać zarówno czerwone, jak i białe wino. Czerwone wino podkreśli smak sosu pomidorowego, a białe wino będzie łagodniejsze i bardziej orzeźwiające.

Oczywiście, to tylko ogólne wskazówki. Najlepszym sposobem na znalezienie idealnego połączenia wina i potraw jest eksperymentowanie.

Które wino z Lidla do 50 zł?

Oczywiście, gusty są kwestią subiektywną, dlatego warto eksperymentować i próbować różnych win, zanim znajdziesz swój ulubiony trunek. Oferta wina w Lidlu jest zawsze zmieniająca się, dlatego również warto śledzić nowości na półkach. Bez względu jednak na to, czy preferujesz czerwone, białe czy musujące, w Lidlu znajdziesz coś, co zadowoli Twoje kubki smakowe, nie obciążając zbytnio portfela. Dodam tylko, że prezentowane wina znajdziesz na półkach sklepowych. Możesz również przeanalizować ofertę Winnicy Lidla. Jeśli uznasz, że 50 zł to za dużo, możesz sprawdzić, które wino z Lidla do 40 zł warto wybrać.