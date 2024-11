Wiem jak szybko zamówić Drwala bez kolejek. 3 proste kroki

Pewnie masz chętkę na sezonowego burgera z McDonalds, ale odstraszają Cię kolejki, prawda? Jeśli chcesz sprawnie go zamówić, wystarczy, że skorzystasz z mojej porady. Jak szybko zamówić Drwala bez kolejek? Sprawdź mój poradnik. Uwierz, to skuteczny i sprawdzony sposób!

Wiem jak szybko zamówić Drwala bez kolejek

Skąd fenomen tej kanapki, nie mam pojęcia. Może jest dobra, aczkolwiek chyba wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że można zjeść podobny „twór” w wielu burgerowniach. Cena raczej nie jest niższa w takich miejscach. A ile kosztuje Drwal wyjaśniam w innym artykule. Jeśli masz to gdzieś i koniecznie chcesz zjeść tego burgera w McDonalds, gdyż np. jest to Twoja tradycja, doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że nie jesteś sam. Tak, na ten pomysł wpada wielu innych fanów kanapki z sezonowego menu tej popularnej restauracji fast food.

Wiem jak szybko zamówić Drwala bez kolejek

Jak szybko zamówić Drwala i inne burgery z McDonalds? Jest pewien sposób

Sprawa jest bardzo prosta. Musisz zacząć od pobrania aplikacji McDonalds z AppStore (iOS) lub Google Play (Android). Jeśli już to zrobicie, czas się zarejestrować. Kolejny krok należy… do Was. Musicie przeanalizować czy wolicie go zjeść w samochodzie czy preferujecie udanie się do wnętrza restauracji. W pierwszym przypadku powinieneś znaleźć odpowiednie miejsce na parkingu o nazwie „Parkuj i odbierz”. Jeśli wybierasz drugą opcję, możesz spokojnie zająć miejsce przy wolnym stoliku. Czas kliknąć w restaurację, przy której jesteś. Teraz już większość ma w opcji możliwość zamówienia przez aplikację, więc o to się nie martwię. Z oczywistych przyczyn nie każda pozwala na opcję „Parkuj i odbierz”, gdyż niektóre znajdują się np. w centrach handlowych.

Wiem jak szybko zamówić Drwala bez kolejek Wiem jak szybko zamówić Drwala bez kolejek Wiem jak szybko zamówić Drwala bez kolejek

OK, podstawowe kwestie mamy za sobą. Teraz musisz skomponować zamówienie. W tym celu w zakładce „zamów i odbierz” wybierasz np. „Co nowego?”, aby odnaleźć tam Burger Drwala. Klikasz na niego i masz teraz do wyboru „Dodaj do zamówienia”, a więc decydujesz się na samą kanapkę, bądź „Skomponuj zestaw” aby na przykład dobrać sobie frytki klasyczne, bądź w zestawie powiększonym frytki zakręcone z sosem. Kiedy już wybrałeś interesujące Cię opcje z menu McDonalds, czas złożyć zamówienie. W tym celu klikamy na pomarańczowy pasek „Przejdź do podsumowania”, by następnie sprawdzić czy wszystkie opcje są wybrane poprawnie.

Kolejnym krokiem jest wybranie pomarańczowego pola „Wybierz miejsce odbioru”. Tutaj wybieramy „zamówienie do stolika”, jednak istnieje możliwość, że nasze zamówienie będzie czekało w kolejce. Dlatego najlepszą opcją jest ta z samochodem, gdyż pracownik sprawnie przyniesie nam zamówienie do auta. W tym celu wybieramy „Parkuj i odbierz”. Trzeba wybrać odpowiednie stanowisko – przed autem znajdziesz tabliczki informujące o tym, na którym miejscu stoisz. Przykładowo 1, 2 – zależy od restauracji. Podobnie wygląda to w kwestii zamówienia do stolika. W tym przypadku na krawędzi stołu znajdziesz numerek. Wpisujemy go, płacimy wykorzystując naszą kartę i czekamy grzecznie na swoje zamówienie.

Wiem jak szybko zamówić Drwala bez kolejek Wiem jak szybko zamówić Drwala bez kolejek Wiem jak szybko zamówić Drwala bez kolejek

Sprawnie zamówisz nie tylko burgera Drwala, lecz również inne pozycje z menu McDonalds

Mój pomysł może być skuteczny, ale nie musi. Tak samo zamówisz w ten sposób nie tylko Burgera Drwala ale także inne kanapki i pozostałe rzeczy z oferty McDonalds. Tak czy inaczej, przyznasz chyba, że to znaczne ułatwienie, prawda? Albo przynoszą Ci całość do stolika – prawie jak w restauracji „z prawdziwego zdarzenia”, albo siedzisz sobie w samochodzie i dostajesz jedzenie bez wysiadania (i bez kolejek). Szczególnie ten drugi sposób sprawdzi się, gdy kolejka aut do Drive Thru jest bardzo długa i totalnie nie chcesz tracić pół godziny na to, by zamówić burgera, a kolejne pół oczekiwać w tym korku.

Jeśli masz inne ciekawe pomysły, które ułatwią, a przede wszystkim przyspieszą zamawianie w McDonalds daj znać w komentarzu. Chętnie poznam Twoje sposoby na omijanie często bardzo długich kolejek, chociaż nie ukrywam, w moim mieście dziś po południu kolejki do McDonalds praktycznie nie było, dzięki czemu każdy w spokoju mógł zamówić sobie drwala. Szczerze, byłem w szoku.