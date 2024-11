Ile kosztuje Drwal w 2024? Z jego ceną jest jak z Apple.

Jest tyle fajnych burgerów, a jednak emocje wzbudza sezonowa kanapka z McDonalds. Wiemy już ile kosztuje Drwal w 2024 roku. Dlaczego twierdzę, że z jego ceną jest jak z produktami Apple? Mam tu na myśli smartfony iPhone. Już wyjaśniam.

Ile kosztuje Drwal w 2024?

Odliczanie trwa. Burger Drwala w McDonalds pojawi się już jutro, 20 listopada. To oznacza, że przecieki się potwierdziły. Jutro otrzymamy wersję klasyczną, natomiast siedem dni później do oferty trafią pozostałe warianty. Jakie?

Drwal z Kurczakiem

Drwal z Żurawiną

Drwal z Chrzanem

Drwal z Kurkami (nowość)

Oczywiście, oprócz wymienionych produktów zimowa oferta to także McFlurry Bounty, a także Zakręcone Frytki z sosem. Te ostatnie również będą dostępne w ofercie McDonalds od jutra, 20 listopada. Warto również zauważyć, że według przecieków w tym roku nie zjemy Drwala na Ostro, który był dostępny w ubiegłym roku.

Dlaczego nawiązałem do Apple? To proste. Tegoroczne smartfony, takie jak iPhone 16 czy iPhone 16 Pro były tańsze niż ubiegłoroczne modele – mam tu na myśli iPhone 15 czy iPhone 15 Pro. Fakt, może w przypadku McDonalds nie jest dokładnie tak samo, jednak wiele osób przewidywało, że Drwal będzie kosztował około 28 złotych. W praktyce jest zupełnie inaczej. Według materiału wideo, który pojawił się na platformie TikTok (zachęcamy od obserwowania profilu MenWorld.pl na TikToku) tegoroczny Burger Drwala w McDonalds będzie kosztował 24,90 zł. Dla przypomnienia, w tamtym roku kosztował 23,90 zł, a więc mamy tylko złotówkę różnicy. Jest to więc kwota o wiele niższa od tej, którą wymienia się w komentarzach. Nie wiadomo natomiast ile będą kosztować pozostałe warianty.

Ile kcal ma Burger Drwala w McDonalds?

Sugeruję by traktować sezonowego burgera Drwala jako obiad, gdyż ilość kalorii, które przyjmujemy jedząc go jest gigantyczna. Mało tego, podobno pełne strawienie kanapki trwa ponad trzy dni! Zresztą, sami zobaczcie wartości odżywcze Burgera Drwala z McDonalds: