Sprawdziłem, które wino z Lidla do 40 zł warto wybrać!

Od razu informuję, ten tekst jest przeznaczony tylko dla osób dorosłych (18+) , dlatego jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, wyjdź z tej strony. Mamy wiele innych ciekawych treści, które możesz przeczytać. Być może zainteresują Cię nasze testy samochodów, a może treści związane z nowymi technologiami. Jeśli mamy wyjaśnione kwestie prawne, przejdźmy do głównego tematu tego artykułu. W skrócie: dzięki trzydniowemu winiarskiemu bootcampowi edukacyjnemu, na który zaprosiła mnie popularna sieć sklepów, mogę Wam powiedzieć, które wino z Lidla do 40 zł warto wybrać. Oczywiście, trzeba mieć na uwadze to, że jest to moja opinia i nie do końca możecie się z nią zgadzać. Tak czy inaczej, czytając dalej ten tekst sprawdzisz polecane wina z Lidla do 40 zł. To co? Zaczynamy!

Które wino z Lidla do 40 zł warto wybrać? Nasze propozycje

Które wino z Lidla do 40 zł warto wybrać? Oferta jest spora, a i napojów godnych uwagi Lidl ma wiele. Wybrałem jednak te, które uważam za najlepsze

Ciężko mi zliczyć ile win przetestowałem podczas winiarskiego bootcampu edukacyjnego, który odbył się hotelu Niemcza Wino&SPA w dniach 21 – 23 kwietnia. Jeśli dobrze analizuję, było ich ponad 60 – białe, czerwone, wytrawne, słodkie, musujące, tanie, drogie. Dodatkowo miałem okazję sprawdzić wielu interesujących alkoholi mocnych, które można kupić za pośrednictwem Winnicy Lidla. To właśnie tam wybierzecie i zamówicie odpowiedni dla siebie trunek, który odbierzecie w wybranym przez siebie sklepie Lidl. Wiem, że majówka “za pasem” i została Wam tak naprawdę niedziela, 30.04 aby zrobić zapasy, aczkolwiek bierzcie również pod uwagę to, że zaprezentowane w tym artykule wina będą dostępne także później, po urlopie majowym.

Zeller Schwarze Katz Riesling Mosel za 19,99 zł w Lidlu.

Polecane wina z Lidla do 20 zł

Tak naprawdę oferta Lidla jeśli chodzi o tanie, ale przede wszystkim dobre wina jest naprawdę bogata. Można w tej cenie “dostać” zarówno kwaskowe – wytrawne wino białe, jak i przyjemne w smaku wino czerwone. Wybór jest bardzo duży, aczkolwiek oczywiście stwierdziłem, że zawężę wybór i przedstawię swoje “odczucia” z testów każdego z tych win. Pamiętajcie – jestem w tych sprawach amatorem, dlatego nie zdziwię się, jak ktoś z Was będzie mocno zdziwiony, że dane wino jest przeze mnie polecane, a wcale do takich najlepszych nie należy.

Flowmingo Rose Feinherb – 17,99 zł

Dobra, bo przedłużam, a powinienem już zaprezentować polecane wina z Lidla do 20 zł. Dodam jeszcze, że będzie krótko i treściwie, bo jeśli będziecie chcieli znaleźć szczegóły, to odwiedzicie sobie Winnicę Lidla i sprawdzicie co do powiedzenia na temat konkretnego wina mają eksperci.

riesling feinherb brauneberger kurfürstlay mosel 2021 – 21,99 zł

Najlepsze wina z Lidla do 20 zł

Zeller Schwarze Katz Riesling Mosel – 19,99 zł. Białe wino kwaśne, ale lekkie. Jest to bardzo fajna propozycja w ciepłe dni.

Flowmingo Rose Feinherb – 17,99 zł. Wino różowe, mocno kwaśne. Wyczuwalne owoce. Według mnie takie “imprezowe”.

Riesling Feinherb Brauneberger Kurfürstlay Mosel 2021 – 21,99 zł. Tak, wiem, lekko naciągnąłem cenę, ale zdecydowanie warto dopłacić te dwa złote do tego trunku. Zrównoważony smak, orzeźwiający, pasuje według mnie dosłownie do wszystkiego.

Bacchus Rivaner Rheinhessen – 17,99 zł. Możecie się śmiać, ale ja w tym winie wyczuwałem… ser pleśniowy. Tak czy inaczej, według mnie to białe wytrawne wino z Lidla jest godne polecenia podczas np. popołudniowego pikniku w ciepły dzień.

Bacchus Rivaner Rheinhessen – 17,99 zł.

Dobre wino z Lidla do 30 zł

Mając do wydania 30 zł możemy lekko zaszaleć, bowiem idąc do Lidla z takim zasobem pieniężnym otwieramy sobie drogę do wielu różnych propozycji, które widzimy na półkach. Może zacznę od totalnego hitu cenowego, który zaskoczył mnie tak pozytywnie, że w tej cenie raczej nie znajdziecie nic innego, jeśli szukacie oczywiście wina musującego, a konkretnie np. prosecco. Aby nie przedłużać, przejdźmy do propozycji w budżecie do 30 zł.

GRANDE CONTE Prosecco Extra Dry DOC – 29,99 zł.

Polecane wina z Lidla do 30 zł

GRANDE CONTE Prosecco Extra Dry DOC – 29,99 zł. Wino musujące, wytrawne, ale tak przyjemne w piciu, że będziecie chcieli więcej i więcej. To znaczy, w miarę rozsądku, bo przecież alkohol trzeba pić odpowiedzialnie ! Klikając tutaj , możecie poczytać o nim więcej.

! Klikając , możecie poczytać o nim więcej. Beyond Belief Sauvignon Blanc – 24,99 zł. Bardzo dobry wybór w tej cenie. Pochodzi z RPA. Wino, w którym można wyczuć, uwaga, gumę balonową. A przynajmniej takie miałem odczucia. Fakt, było kiedyś tańsze, ale patrząc na dzisiejszy rynek, oferta bardzo atrakcyjna. Polecam.

Pinot Grigio “Shine” – 32,99 zł. Znów musicie mi wybaczyć, że przekraczam założony budżet, ale po testach nowości w portfolio Lidla stwierdzam, że to jedno z najlepszych win, jakie próbowałem. Bardzo delikatne w smaku, włoskie wino wytrawne, które pasuje do dosłownie wszystkiego. Niezależnie, czy będziecie jedli owoce morza, pizzę, makaron czy sałatkę, jego orzeźwiający smak podbije każde danie. Szczegóły na temat tego wina znajdują się na stronie Winnicy Lidla. Wiem, że tu chodzi smaki i tak dalej, ale uwierzcie – w okolicach 30 zł jest to numer jeden. Przynajmniej dla mnie.

Pinot Grigio “Shine” – 32,99 zł

Które wino z Lidla do 40 zł wybrać?

Przechodzimy nieco wyżej, bowiem wybieramy wino z Lidla do 40 zł. Tu już nie ma żartów, zaczyna się degustacja i wyczuwanie coraz większej ilości smaków i zapachów. Tak czy inaczej, mam kilka propozycji w tej cenie, które znajdziecie zarówno na półkach w sklepie, jak i za pośrednictwem Winnicy Lidla. Przy okazji zauważcie, że jeśli chodzi o wino z Lidla do 40 zł, zazwyczaj są to propozycje “białe” i wytrawne. Wydaje mi się, że po prostu smakują lepiej, aczkolwiek to moja prywatna opinia. Te czerwone wina są trochę zbyt cierpkie.

Pinotage Signature Collection, Spier – 39,99 zł

Najlepsze wino z Lidla do 40 zł – propozycje, które warto znać

Pinotage Signature Collection, Spier – 39,99 zł. Tak, wiem, pisałem, że jeśli chodzi o najlepsze wino z Lidla do 40 zł, najczęściej wybierałem białe, a tu proszę, na przekór – zaczynam od czerwonego. I zdecydowanie polecam, bo nie jest ono aż tak wybitnie cierpkie, jak w przypadku nawet droższych win czerwonych. Mocno wyczuwałem tu winogrono. Jest to wino z RPA, oczywiście wytrawne. Sprawdzi się przy wieprzowinie, wołowinie czy serach. Poczytacie o nim klikając tutaj .

. Kapistran, Iločki Podrumi – 34,99 zł. Jeśli nie wiecie jakie wino z Lidla do 40 zł wybrać, myślę, że ten wariant będzie dobry. Chorwackie, czerwone wino wytrawne o całkiem fajnym smaku, a przede wszystkim bardzo intensywnym zapachu. Czy mnie urzekło? Tego nie mogę napisać. Czy warto? Myślę, że tak, ale musicie sprawdzić sami.

Viognier “Suluq”, Cantina Chitarra – 44,99 zł. Tak, znów przekroczyłem budżet, ale uwierzcie, warto dorzucić “piątaka” do tego włoskiego, białego wina wytrawnego. Bardzo dobre, można tam wyczuć w smaku… kiwi. W zapachu bardzo kwiatowe, delikatne, pasuje do makaronów, owoców morza, serów i drobiu. Szczegóły opisane przez sommelierów znajdziecie klikając tutaj.

Viognier “Suluq”, Cantina Chitarra – 44,99 zł. Tak, wiem. Jakie to wino z Lidla do 40 zł. Uwierz – warto dopłacić te 5 zł.

Najlepsze wino z Lidla do 40 zł. Wnioski i podsumowanie

Przedstawiłem dziesięć różnych propozycji, jeśli chodzi o wino z Lidla do 40 zł. Są te tańsze, poniżej 20 zł, a są też w “rankingu” te, które delikatnie przekroczyły budżet. Tak czy inaczej, po trzech dniach spędzonych w Winnicy Niemczańskiej stwierdzam, że zaprezentowane tutaj wino z Lidla do 40 zł – niezależnie czy będzie to tanie, białe wytrawne, musujące czy czerwone – każde z nich reprezentuje wysoki poziom.