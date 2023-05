Trwa promocja Lecha. Browar rozdaje koszulki i głośniki

Od początku tego miesiąca trwa promocja Lecha. Poznański browar uruchomił loterię, w której można wygrać jedną z pięćdziesięciu tysięcy koszulek oraz dwóch tysięcy głośników przenośnych marki Sony.

Sprawa wygląda tak. Kupujesz dowolne piwo marki Lech – oczywiście musi to być butelka, na której widnieje informacja o trwającej promocji. Następnym krokiem jest rejestracja kodu z kapsla lub zawleczki na stronie loterialech.pl. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie, czy wygraliście nagrodę. Promocja Lecha trwa do 31.08 bieżącego roku. Jest to już kolejna edycja takiej loterii. W ubiegłym roku browar zarejestrował aż 3,5 miliona kodów.

We wspomnianej loterii możecie zdobyć bardzo fajne koszulki z fragmentami tekstów takich artystów jak OKI, Kaliber 44, Ten Typ Mes czy Natalia Szroeder. Rzecz jasna, muzyków, którzy “udostępnili” swoje teksty jest o wiele więcej. Mało tego, pojawiają się również t-shirty dedykowane dla Lech Polish Hip-Hop Festival oraz Pol’and’Rock Festival. Przy okazji, jeśli chodzi o to ostatnie wydarzenie, na półkach sklepowych pojawiły się już puszki piwa Lech Premium, które nawiązują właśnie do festiwalu. Ich projektem zajął się Jurek Owsiak!

Jeśli masz większą “chętkę” na głośnik, a nie koszulkę, przeanalizowałem, co to za model, który można zdobyć w loterii. Jest to SONY SRS-XB13 wyposażony w baterię, która ma zapewnić działanie do szesnastu godzin. Dodatkowo, warto wspomnieć, że głośnik ten posiada certyfikat IP67, a to oznacza, że nie straszne są mu zachlapania. Co jeszcze? Ma on wbudowany mikrofon, dzięki czemu możemy prowadzić rozmowy, o ile oczywiście podłączymy nasz smartfon za pomocą bluetooth. Co ciekawe, SONY SRS-XB13 można łączyć w pary, by uzyskać dźwięk stereo. Wystarczy podłączyć dwa takie same głośniki wykorzystując do tego bluetooth. W promocyjnej loterii można zdobyć głośnik w jednej z pięciu wersji kolorystycznych: czarny, jasnoniebieski, cytrynowy, koralowy czy szarobłękitny.

