Macie to swoje pokolenie patostreamerów, freak fightów i innych tego typu szerzących patologię wydarzeń. W miejscowości Debrzno nastolatek dotkliwie pobił dziewczynę. Nagranie wylądowało w sieci. I dobrze. Przynajmniej szybko prawo “dopadnie” napastnika. Czas się leczyć proszę pana, bo bicie słabszych i młodszych to patologia.

Trudno wyłapać kontekst z krótkiego materiału wideo, który pojawił się na Twitterze. Słyszymy na nim najpierw, że dziewczynka ostrzega napastnika. Informuje go, że pójdzie po swojego ojca. Następnie nastolatek zaczyna ją szarpać, uderzać po głowie po czym bardzo mocnym uderzeniem powala dziewczynę na ziemię. Najgorsze jest to, że inna osoba pochwala zachowanie tego nastolatka. Patologiczne zachowanie musi być piętnowane!

Miejscowość Debrzno. Nastolatek dotkliwie pobił dziewczynę w lesie!

Jestem zażenowany postawą tego nastolatka. Bije ewidentnie słabszą i młodszą od siebie osobę. Oczywiście, nie mogę trzymać strony dziewczyny. Z tego filmu tak naprawdę nie wiemy dlaczego znalazła się w takim środowisku. Nie wiemy również dlaczego nastolatek kazał jej opuścić tą lokalizację (delikatnie mówiąc). Nie oszukujmy się – w takiej sytuacji zagrożenia powinna natychmiast udać się np. do rodziców – przecież o tym też wspomina na filmie. Tak czy inaczej, zachowanie nastolatka jest karygodne i na szczęście toczy się już postępowanie w tej sprawie.

Zaraz pojawi się zapewne pod filmem wiele komentarzy w stylu “sama się prosiła”, “mówili by sobie poszła”. Pamiętajmy – to nie usprawiedliwia tego, że nastolatek dotkliwie pobił dziewczynę. Użycie siły w takiej sytuacji i to jeszcze tak dużej siły nie powinno mieć miejsca. Niestety, nie wiemy ile takich zdarzeń nie zostało nagranych. Nie wspominam już nawet o latach 90-tych, gdzie “podwórkowe egzekucje” były na porządku dziennym. Nastolatek zasługuje na karę. Bez dwóch zdań. Mam jednak nadzieję, że i dziewczyna z nagrania wyciągnie wnioski i nie będzie spotykała się z towarzystwem, które może zrobić jej krzywdę.

Więcej freak fightów i patostreamerów.

Coraz większa liczba federacji typu freak fight, na których pojawia się masa wyzwisk tylko uczy młode pokolenie, że tak naprawdę patologia to coś normalnego. Najbardziej irytujące jest to, że osoby znane, które mogą uczyć młodzież odpowiedniego zachowania uczestniczą w tego typu wydarzeniach. Daleko szukać? Przecież były polski reprezentant z jedną z topowych influencerek założył federację freak fight. A co tam znajdziemy? Rzecz jasna, brak szacunku pomiędzy zawodnikami, wyzwiska na konferencjach i szeroko pojętą patologię. Nie mówię tylko o jednej federacji. Jest ich więcej, ale nie tylko one szkodzą i negatywnie wpływają na psychikę młodzieży.

Wystarczy również sprawdzić jak zachowują się niektórzy patostreamerzy na swoich kanałach na YouTube. Alkohol, przemoc, przekleństwa – to coś, co często pojawia się w sieci. Mało tego, ludzie przelewają takim twórcom pieniądze, by ci nadal rozwijali swoje kanały. Efekt? Oczywiście takie sytuacje jak opisywana. Młodzież nie ma szacunku do siebie, pojawiają się wyzwiska i przemoc.

Osiedlowy “damski bokser” na pewno poniesie konsekwencje swojego zachowania. Tym bardziej, że ta sytuacja została nagrana i opublikowana w sieci. Warto jednak zauważyć, że dziewczyna może mieć “swoje na sumieniu”. Dlaczego znalazła się w takim środowisku? Powstaje tylko czekać na rozwój tej sprawy.