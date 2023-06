Który piłkarz zawalczy na Clout MMA? Peszko ma wielkie nazwisko!

Informacja o tym, że Sławomir Peszko oraz Lexy Chaplin otwierają kolejną federację MMA spadła jak grom z jasnego nieba. Były reprezentant Polski i twórczyni internetowa stali się twarzami nowej gali – Clout MMA. Teraz były piłkarz zdradził, który z jego kolegów po fachu wkrótce może stoczyć walkę!

Peszko zdradza, jakich piłkarzy widziałby na gali Clout MMA

Clout MMA to nowość wśród kilku gali MMA, które działają w naszym kraju. Freak-fighty przyjęły się u nas niesamowicie dobrze i są prawdziwą maszynką do zarabiania pieniędzy. Nie ma się co dziwić, że coraz większe nazwiska wchodzą w świat mieszanych sztuk walki.

Sławomir Peszko i Lexy Chaplin zostali ambasadorami nowej federacji freak-fightowej w Polsce. Fot. CloutMMA

Sławomir Peszko oficjalnie skończył swoją karierę nieudanym sezonem w Wieczystej Kraków, której nie udało się awansować z trzeciej ligi. Reprezentant Polski nie będzie się jednak nudził, ponieważ wraz z Lexy Chaplin został twarzą CloutMMA, nowej gali MMA w Polsce. Od razu zdradził, który z jego byłych kolegów jest “w treningu” i kogo widziałby w oktagonie.

Boruc, Wasilewski czy Glik. Oni zawalczą w oktagonie?

Były reprezentant Polski w rozmowie z WP SportoweFakty zdradził, że sam planuje wejść do oktagonu. Skrzydłowy wyznał, że miał walczyć w organizacji, która “właśnie się zamknęła”. Teraz gdy został ambasadorem nowej gali, były piłkarz powiedział, że zrealizuje swój plan dopiero w przyszłym roku.

Który piłkarz zawalczy na nowej gali MMA? Były Piłkarz ma wielkie nazwisko! Fot. CloutMMA

Były piłkarz wyznał także, że jest po pierwszych rozmowach z innym byłym reprezentantem, który może wkrótce wejść oktagonu! Jest to Artur Boruc, legendarny polski bramkarz, który według Peszki trenuje cały czas! Były piłkarz Lecha Poznań czy FC Koeln zdradził, że w klatce widziałby także m.in. Marcina Wasilewskiego, Kamila Glika czy nawet Lukasa Podolskiego.

