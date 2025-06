Zmiana po 25 latach w Premier League. Niby detal, ale ważny

Coś się kończy, coś zaczyna. Ta zmiana po 25 latach w Premier League zmienia wiele – głównie dla piłkarzy, którzy za jakiś czas rozpoczną nowy, ekscytujący sezon. Przypomnę – w tym roku z tytułu cieszył się Liverpool, chociaż ostatnie cztery mecze nie należały do udanych w wykonaniu The Reds. To już nie ma znaczenia. Czekamy na nowy sezon, podczas którego nowością będą nie tylko drużyny z Championship.

Nowość w Premier League. PUMA Orbita Ultimate PL – oficjalna piłka od sezonu 2025/2026.

Aż sześć klubów z Premier League zobaczymy w nadchodzącej Lidze Mistrzów. Co ciekawe, jedna z nich – Tottenham zajmuje ostatnie miejsce, którego nie obejmuje spadek do niższej ligi – Championship. Wiemy również, że w jednej z najbardziej dynamicznych lig świata pojawi się Leeds, Burnley i Sunderland. Dlaczego o tym wspominam? Cóż, drużyny są w przypadku tego artykułu dodatkiem, bowiem „bohaterem” jest w tym przypadku coś innego. To detal, ale tak ważny, że bez niego żadna drużyna nie rozegrałaby meczu.

Premier League zmienia ją po 25 latach

Zapewne po zdjęciach się domyśliliście. Chodzi oczywiście o piłkę, którą od tego sezonu będzie dostarczać PUMA. To bardzo ciekawe, ponieważ od 25 lat wsparciem technicznym była inna, popularna marka. A jednak, nic nie trwa wiecznie. Oficjalnie, od sezonu 2025/2026, Premier Leauge będzie rozgrywać mecze z wykorzystaniem PUMA Orbita Ultimate PL.

Chcemy pokazać, jak wielką frajdę może dawać sama gra – bez względu na poziom. Średnio zawodowy piłkarz ma piłkę przy nodze tylko przez około 109 sekund w meczu (FIFA, 2022), dlatego każda z tych chwil powinna mieć znaczenie. Jesteśmy dumni, że najlepsi gracze świata tworzą z nami te wyjątkowe momenty, korzystając z nowej piłki. Dla PUMA liczy się jakość i osiągi – i to właśnie widać w naszej współpracy z Premier League. Richard Teyssier, wiceprezes ds. marki i marketingu w PUMA.

Co wiemy o PUMA Orbita Ultimate PL?

Przede wszystkim konstrukcja tego modelu wykorzystuje dwanaście jednakowych modeli. Dzięki temu możemy cieszyć się precyzyjnie rozłożonym ciężarem, a także precyzyjnym wyważeniem. Kolejnym atutem jest technologia łączenia elementów pod wysoką częstotliwością. To gwarancja trwałości. Do tego dodajmy powiększone i pogłębione szwy, których zadaniem jest poprawa aerodynamiki, miękkość kontaktu oraz utrzymanie kształtu piłki. Podobno wszystkie te właściwości będą doświadczane przez piłkarzy bez względu na warunki pogodowe. Jak będzie to wyglądać w praktyce? Zobaczymy już niebawem, a konkretnie 16 sierpnia bieżącego roku.

Warto wspomnieć również o tym, że piłka jest już dostępna w sprzedaży. Możemy ją kupić między innymi za pośrednictwem strony PUMA.com. Ile kosztuje? To zależy od wersji, jaką wybierzemy. Orbita w wersji małej wyceniona została na kwotę 69 zł. Z kolei podstawowa piłka to wydatek rzędu 109 zł (dostępne trzy rozmiary – 3, 4, 5). Jeśli chcemy uzyskać jakość FIFA, trzeba zapłacić 279 zł. Topowy wariant, który cechuje się profesjonalną jakością FIFA kosztuje 599 zł. Kolejna sprawa – z okazji nawiązania współpracy PUMA z Premier League pod kątem piłek, możecie także kupić męską koszulkę za 159 zł (nawiązuje do ligi angielskiej) oraz szorty wycenione na kwotę 129 zł.

Premier League Series w USA

Na koniec informacja związana z obecnością PUMA na Premier League Summer Series w USA, które odbywać się będzie w lipcu bieżącego roku. Fani piłki nożnej będą mogli doświadczyć sześciu spotkań na trzech stadionach. Do tego dochodzą zajęcia trenerskie w każdej z tych lokalizacji, które mają wspierać rozwój oraz dostępność futbolu wśród lokalnych społeczności. Co ciekawe, to właśnie wtedy będzie miała swoją premierę na boiskach piłka Orbita Ultimate PL. Dopiero później trafi na murawy w Anglii.

