PUMA wraca z kolejną odsłoną swojej najbardziej „niegrzecznej” serii. Najnowsze PUMA FUTURE 9 Unleashed to korki stworzone z myślą o piłkarzach, którzy nie boją się robić rzeczy nieszablonowych. Dla tych, którzy lubią wyjść poza schemat – i przeciwnika – jednym dotknięciem piłki.

PUMA FUTURE 9 Unleashed.

Kolorów nie da się nie zauważyć, technologii jest tu pełno, a na boiskach nowe FUTURE grają już m.in. Neymar Jr., Jack Grealish, Morgan Rogers, Sandy Baltimore i Alex Greenwood. Teraz buty trafiają oficjalnie do sprzedaży na całym świecie, więc każdy może wejść w styl i flow największych kreatorów.

FUZIONFIT: cholewka, która klei się do stopy jak druga skóra

Sercem PUMA FUTURE 9 Unleashed jest totalnie przeprojektowana cholewka FUZIONFIT. PUMA dorzuciła tu miękką wyściółkę, specjalny wieloteksturowy materiał, wzmocnienia PWRTAPE i tak zwane Fuzionpody. Brzmi kosmicznie, ale w praktyce chodzi o jedno: stabilna stopa + pełna swoboda, gdy bawisz się piłką.

Do tego producent dorzucił strefy 3D z GripControl Pro, które poprawiają czucie i kontrolę nad futbolówką – czy dryblujesz, czy tniesz linię podaniem, czy oddajesz strzały z dystansu.

PUMA FUTURE 9 Unleashed.

Pełna zwinność? Tu robi ją podeszwa FLEXGILITY

Nowa podeszwa FLEXGILITY działa jak turbo dla zmian kierunku. Konfiguracja kołków jest zaprojektowana pod ruch 360°, więc jeżeli Twoją supermocą jest zaskakiwanie przeciwnika – te korki będą Ci w tym pomagać, a nie przeszkadzać.

PUMA przygotowała też wersję FUTURE 9 dopasowaną do anatomii kobiecej stopy, żeby zawodniczki mogły liczyć na jeszcze lepszy komfort i pewniejsze trzymanie.

„But, który porusza się razem z wyobraźnią gracza”

Tak opisuje nowy model Viktor Fitler z PUMA Teamsport. I faktycznie – FUTURE 9 wygląda jak sprzęt idealny dla piłkarzy, którzy chcą podejmować ryzyko, grać instynktownie i wyrażać własny styl zamiast zamykać się w schematach.

PUMA FUTURE 9 Unleashed.

Flow House, czyli dom kreatywności

Cała kampania FUTURE 9 kręci się wokół konceptu Flow House – miejsca stworzonego jako azyl dla piłkarskiej kreatywności. W filmie promocyjnym Neymar Jr., Morgan Rogers, Sandy Baltimore i Kai Havertz prowadzą młodych graczy przez drogę do odnalezienia własnego flow. Wisienką na torcie będzie otwarte 27 listopada wydarzenie FUTURE Flow House w Manchesterze.

Kiedy i gdzie kupić PUMA FUTURE 9 Unleashed?

FUTURE 9 Unleashed debiutuje razem z modelami ULTRA 6 i KING 20 w pakiecie Unleashed. Wszystkie dostępne są zarówno w wersji unisex, jak i w kroju damskim.

Przedsprzedaż ruszyła 24 listopada

ruszyła 24 listopada Dostępność: sklepy PUMA, PUMA.com i wybrani specjaliści

i wybrani specjaliści Globalna premiera: 4 grudnia

Jeśli lubisz grać tak, jak czujesz – te korki mogą być Twoim nowym ulubionym narzędziem do robienia chaosu na boisku. Przy okazji zobacz inne modele: PUMA Untamed Pack: Ultra 6, Future i King.