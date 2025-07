PUMA Untamed Pack: Ultra 6, Future i King. Które wybierasz?

Nowe korki? PUMA właśnie wrzuciła szósty bieg i prezentuje świeżutką kolekcję Untamed Pack. Na czele – ULTRA 6, czyli model stworzony dla tych, którzy żyją szybko i grają jeszcze szybciej. Udoskonalona cholewka z technicznej siateczki idealnie dopasowuje się do stopy, a system PWRTAPE daje stabilizację bez tłumienia ruchów. Dodajmy do tego podeszwę SPEEDSYSTEM i korki FastTrax – i mamy buty, które aż rwą się do sprintu. ULTRA 6 to nie tylko prędkość, ale też precyzja – szczególnie przy strzałach.

PUMA: Ultra 6, Future i King

PUMA Untamed Pack. Nowości w ofercie marki

Ale to nie koniec nowości – FUTURE i KING również wracają w nowych wersjach kolorystycznych. FUTURE dostał białą bazę z dynamicznymi akcentami czerwieni i błękitu, a klasyczny KING – odważne czerwone detale. Dla każdej stopy coś dobrego, bo PUMA oferuje też krój Women’s Fit 2.0 – z węższym przodem, niższym podbiciem i lepszym wsparciem łuku stopy. To ukłon w stronę zawodniczek, które oczekują dopasowania i komfortu na najwyższym poziomie.

PUMA Untamed Pack: Ultra 6, Future i King

Jak mówi Viktor Fitler z PUMA: „ULTRA to maszyna do gry bez ograniczeń. Chcemy, żeby zawodnicy ufali instynktowi i wykorzystywali każdą sekundę na boisku.” No i właśnie – Untamed Pack jest już dostępny w przedsprzedaży na PUMA.com, w sklepach PUMA i u wybranych sprzedawców. Oficjalna premiera ruszyła 17 lipca – czas uwolnić swoją szybkość i dać się ponieść grze!

PUMA Ultra 6, Future i King

