Tottenham – Borussia za darmo! Wiem gdzie obejrzeć mecz!

Tottenham Hotspur zmierzy się z Borussią Dortmund w 7. kolejce Ligi Mistrzów UEFA 2025/26. To jedno z najciekawszych spotkań kolejki, a transmisja będzie dostępna za darmo na YouTube CANAL+ SPORT oraz w serwisie Canal+, bez logowania czy konta. To świetna okazja dla kibiców, by obejrzeć hit Ligi Mistrzów bez opłat.
Autor:Natalia Bajek
20/01/2026
1. Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund. Stawka? Awans
2. Gdzie obejrzeć mecz Ligi Mistrzów za darmo?
3. Liga Mistrzów bez abonamentu? To rzadkość
4. Najważniejsze informacje w skrócie
5. Idealny plan na wtorkowy wieczór

Kibice futbolu — uwaga! Jedno z najciekawszych spotkań 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA 2025/26 będzie można obejrzeć kompletnie za darmo, bez logowania, konta czy abonamentu! Mecz Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund w Lidze Mistrzów będzie dostępny za darmo w Polsce. Transmisja pojawi się na YouTube i w serwisie Canal+ bez logowania.

Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund. Stawka? Awans

We wtorek, 20 stycznia o godz. 21:00 czasu polskiego, Tottenham Hotspur zmierzy się z Borussią Dortmund w starciu, które może mieć ogromne znaczenie w walce o miejsca w ósemce dającej awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Obie drużyny mają obecnie po 11 punktów, więc zapowiada się naprawdę emocjonujące widowisko. Taki mecz zwykle oznacza pełne trybuny, szybkie tempo i walkę do ostatniego gwizdka.

Gdzie obejrzeć mecz Ligi Mistrzów za darmo?

I tu najlepsza wiadomość dla kibiców.
Transmisja spotkania zostanie udostępniona całkowicie za darmo na:

  •  oficjalnym kanale YouTube CANAL+ SPORT
  •  platformie streamingowej CANAL+

Bez zakładania konta, bez logowania i bez podawania danych karty. Wystarczy odpalić transmisję o właściwej porze i gotowe.

Liga Mistrzów bez abonamentu? To rzadkość

Na co dzień mecze Ligi Mistrzów są dostępne wyłącznie w płatnych pakietach sportowych lub serwisach streamingowych. Dlatego taka otwarta transmisja to prawdziwa gratka — zarówno dla zagorzałych fanów piłki, jak i dla tych, którzy zwykle nie mają dostępu do LM.

Najważniejsze informacje w skrócie

  • Data: wtorek, 20 stycznia 2026
  • Godzina: 21:00
  • Mecz: Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund
  • Transmisja: YouTube CANAL+ SPORT oraz serwis CANAL+
  • Cena: 0 zł, bez logowania i subskrypcji
Idealny plan na wtorkowy wieczór

Jeśli nie masz jeszcze planów na wtorkowy wieczór — właśnie się znalazły
Wielka piłka, topowe europejskie kluby i legalna transmisja za darmo — brzmi jak idealny zestaw. Pozostaje tylko liczyć na gole, emocje i piłkarskie show na najwyższym poziomie.

