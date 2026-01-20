Tottenham – Borussia za darmo! Wiem gdzie obejrzeć mecz!

Kibice futbolu — uwaga! Jedno z najciekawszych spotkań 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA 2025/26 będzie można obejrzeć kompletnie za darmo, bez logowania, konta czy abonamentu! Mecz Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund w Lidze Mistrzów będzie dostępny za darmo w Polsce. Transmisja pojawi się na YouTube i w serwisie Canal+ bez logowania.

Tottenham – Borussia za darmo

Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund. Stawka? Awans

We wtorek, 20 stycznia o godz. 21:00 czasu polskiego, Tottenham Hotspur zmierzy się z Borussią Dortmund w starciu, które może mieć ogromne znaczenie w walce o miejsca w ósemce dającej awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Obie drużyny mają obecnie po 11 punktów, więc zapowiada się naprawdę emocjonujące widowisko. Taki mecz zwykle oznacza pełne trybuny, szybkie tempo i walkę do ostatniego gwizdka.

Gdzie obejrzeć mecz Ligi Mistrzów za darmo?

I tu najlepsza wiadomość dla kibiców.

Transmisja spotkania zostanie udostępniona całkowicie za darmo na:

oficjalnym kanale YouTube CANAL+ SPORT

platformie streamingowej CANAL+

Bez zakładania konta, bez logowania i bez podawania danych karty. Wystarczy odpalić transmisję o właściwej porze i gotowe.

Liga Mistrzów bez abonamentu? To rzadkość

Na co dzień mecze Ligi Mistrzów są dostępne wyłącznie w płatnych pakietach sportowych lub serwisach streamingowych. Dlatego taka otwarta transmisja to prawdziwa gratka — zarówno dla zagorzałych fanów piłki, jak i dla tych, którzy zwykle nie mają dostępu do LM.

Najważniejsze informacje w skrócie

Data: wtorek, 20 stycznia 2026

wtorek, 20 stycznia 2026 Godzina: 21:00

21:00 Mecz: Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund

Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund Transmisja: YouTube CANAL+ SPORT oraz serwis CANAL+

oraz serwis CANAL+ Cena: 0 zł, bez logowania i subskrypcji

Idealny plan na wtorkowy wieczór

Jeśli nie masz jeszcze planów na wtorkowy wieczór — właśnie się znalazły

Wielka piłka, topowe europejskie kluby i legalna transmisja za darmo — brzmi jak idealny zestaw. Pozostaje tylko liczyć na gole, emocje i piłkarskie show na najwyższym poziomie.