Tottenham – Borussia za darmo! Wiem gdzie obejrzeć mecz!

Kibice futbolu — uwaga! Jedno z najciekawszych spotkań 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA 2025/26 będzie można obejrzeć kompletnie za darmo, bez logowania, konta czy abonamentu! Mecz Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund w Lidze Mistrzów będzie dostępny za darmo w Polsce. Transmisja pojawi się na YouTube i w serwisie Canal+ bez logowania.
Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund. Stawka? Awans
We wtorek, 20 stycznia o godz. 21:00 czasu polskiego, Tottenham Hotspur zmierzy się z Borussią Dortmund w starciu, które może mieć ogromne znaczenie w walce o miejsca w ósemce dającej awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów.
Obie drużyny mają obecnie po 11 punktów, więc zapowiada się naprawdę emocjonujące widowisko. Taki mecz zwykle oznacza pełne trybuny, szybkie tempo i walkę do ostatniego gwizdka.
Gdzie obejrzeć mecz Ligi Mistrzów za darmo?
I tu najlepsza wiadomość dla kibiców.
Transmisja spotkania zostanie udostępniona całkowicie za darmo na:
- oficjalnym kanale YouTube CANAL+ SPORT
- platformie streamingowej CANAL+
Bez zakładania konta, bez logowania i bez podawania danych karty. Wystarczy odpalić transmisję o właściwej porze i gotowe.
Liga Mistrzów bez abonamentu? To rzadkość
Na co dzień mecze Ligi Mistrzów są dostępne wyłącznie w płatnych pakietach sportowych lub serwisach streamingowych. Dlatego taka otwarta transmisja to prawdziwa gratka — zarówno dla zagorzałych fanów piłki, jak i dla tych, którzy zwykle nie mają dostępu do LM.
Najważniejsze informacje w skrócie
- Data: wtorek, 20 stycznia 2026
- Godzina: 21:00
- Mecz: Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund
- Transmisja: YouTube CANAL+ SPORT oraz serwis CANAL+
- Cena: 0 zł, bez logowania i subskrypcji
Idealny plan na wtorkowy wieczór
Jeśli nie masz jeszcze planów na wtorkowy wieczór — właśnie się znalazły
Wielka piłka, topowe europejskie kluby i legalna transmisja za darmo — brzmi jak idealny zestaw. Pozostaje tylko liczyć na gole, emocje i piłkarskie show na najwyższym poziomie.