Plates for Change to globalna kampania Russell Hobbs realizowana we współpracy z organizacją Action Against Hunger. Do projektu zaproszono artystów z kilku krajów, w tym z Polski, którzy przygotowują unikatowe talerze mające zwrócić uwagę na problem głodu i niedożywienia. Polskę reprezentuje Anna Rudak, ilustratorka i artystka wizualna, która stworzyła projekt „Pełny talerz”. Jej praca trafi na aukcję charytatywną, a wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na programy bezpieczeństwa żywnościowego Action Against Hunger.

Plates for Change

Kampania Plates for Change pokazuje, że talerz może być czymś więcej niż przedmiotem codziennego użytku. W projekcie Russell Hobbs i Action Against Hunger staje się symbolem wspólnego posiłku, rozmowy, bliskości i jednocześnie przypomnieniem, że dla milionów ludzi dostęp do jedzenia nadal nie jest oczywistością.

Do kampanii zaproszono artystów z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski i Niemiec. Każdy z nich przygotowuje unikatowy talerz, który ma inspirować do rozmowy o głodzie i niedożywieniu, a następnie wesprzeć zbiórkę środków na działania pomocowe.

Polską odsłonę projektu przygotowała Anna Rudak.

Anna Rudak stworzyła „Pełny talerz”

Anna Rudak jest ilustratorką i artystką wizualną, która łączy techniki tradycyjne z cyfrowymi. W swojej twórczości stawia na dekoracyjność, kolor i pozytywne emocje budowane obrazem. Od ponad 12 lat rozwija własny język wizualny, a jej społeczność liczy ponad 40 tys. obserwujących.

Projekt przygotowany dla Russell Hobbs nosi tytuł „Pełny talerz”. Ilustracja pokazuje wspólny posiłek jako coś więcej niż jedzenie. To metafora relacji, uważności i wspólnoty.

Praca odwołuje się do ciepła domowej atmosfery, wdzięczności za obecność drugiego człowieka i prostej przyjemności dzielenia się chwilą przy stole.

Talerz trafi na aukcję charytatywną

Gotowy talerz Anny Rudak zostanie wystawiony na aukcję internetową w czerwcu 2026 roku. Aukcja odbędzie się za pośrednictwem platformy Zeffy, a wszystkie zebrane środki zostaną przekazane bezpośrednio na programy bezpieczeństwa żywnościowego Action Against Hunger.

W licytacji można wziąć udział na stronie aukcji: Anna Rudak – Russell Hobbs „Talerze, które zmieniają świat”.

Artystka zaprasza odbiorców do śledzenia procesu twórczego w mediach społecznościowych i udziału w licytacji jedynego w swoim rodzaju talerza.

To ważny element kampanii, bo Plates for Change nie kończy się na symbolicznym geście. Projekt ma realnie wspierać organizację, która działa na rzecz osób dotkniętych głodem i niedożywieniem.

Action Against Hunger działa w 56 krajach

Action Against Hunger to globalna organizacja humanitarna, która działa na rzecz eliminacji głodu zagrażającego życiu. Według informacji z materiału, organizacja została założona w 1979 roku, działa dziś w 56 krajach, a w 2024 roku wsparła 26,5 mln osób.

Jej praca obejmuje zarówno natychmiastową pomoc humanitarną, jak i długofalowe programy zapobiegania oraz leczenia niedożywienia. Organizacja zapewnia dzieciom i dorosłym dostęp do odpowiedniego żywienia, działa w sytuacjach kryzysowych i współpracuje z lokalnymi partnerami.

W 2024 roku Action Against Hunger odpowiedziała na 64 kryzysy humanitarne w 30 krajach, m.in. w strefach konfliktów i po katastrofach naturalnych.

Plates for Change

Russell Hobbs wspiera walkę z głodem

Russell Hobbs podkreśla, że codzienne chwile spędzane w domu mogą być siłą napędową dobra. Kampania Plates for Change ma inspirować społeczności do działania i zwracać uwagę na globalny problem głodu.

Marka zapowiada, że w latach 2025–2028 będzie wspierać Action Against Hunger w walce z globalnym niedożywieniem. Jako producent sprzętów domowych chce angażować się w edukację społeczną dotyczącą głodu i jego skutków.

W tym kontekście talerz staje się mocnym symbolem. To przedmiot związany z domem, kuchnią i posiłkiem, a jednocześnie punkt wyjścia do rozmowy o ludziach, którzy każdego dnia nie mają pewności, czy będą mieli co zjeść.

Plates for Change

Sztuka może uruchomić rozmowę, której nie da się odkładać

Największą siłą kampanii Plates for Change jest połączenie prostego symbolu z ważnym tematem. Talerz kojarzy się z codziennością, rodziną i wspólnym stołem. W projekcie Anny Rudak staje się też przypomnieniem o wdzięczności i o tym, że posiłek może budować relacje.

Jednocześnie kampania kieruje uwagę na problem, którego skala pozostaje ogromna. Jak podkreśla Action Against Hunger, dziś co jedenasta osoba na świecie kładzie się spać głodna.

Dlatego projekt nie jest tylko artystyczną ciekawostką. To zaproszenie do udziału w aukcji, wsparcia działań humanitarnych i rozmowy o tym, co dla wielu osób pozostaje podstawową potrzebą: pełnym talerzu.

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