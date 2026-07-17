Dreame Brand Month. Rozlane? Posprzątane

Dreame Brand Month obejmuje kolejną grupę urządzeń przecenionych w ramach letniej akcji. Tym razem na pierwszy plan wysuwają się odkurzacze Wet&Dry, które jednocześnie zbierają suche zabrudzenia i myją podłogę. W ofercie znalazły się modele z serii H15, konstrukcje modułowe H14 Dual i H12 Dual, a także tańszy G10 Pro. Osobną część zestawienia tworzą urządzenia do czyszczenia parą oraz punktowego prania tapicerki. Ceny zaczynają się od 439 zł, a największa różnica względem sugerowanej ceny katalogowej wynosi 500 zł. Promocja ma obowiązywać do końca lipca 2026 roku.

Dreame Brand Month

Dreame H15 Pro myje i sam czyści wałek

Dreame H15 Pro ma być najbardziej zaawansowanym modelem w tej części oferty. Oferuje siłę ssania 21 tys. Pa, może pracować do 60 minut i pozwala sprzątać pod niskimi meblami po rozłożeniu konstrukcji na płasko.

Jednym z najważniejszych rozwiązań jest system GapFree. Przy dojeżdżaniu do ściany lub cofaniu robotyczne ramię opuszcza listwę zbierającą nadmiar wody. Ma to ograniczać pozostawianie niewyczyszczonego pasa przy krawędziach oraz zmniejszać ilość wilgoci pozostającej na podłodze.

Po zakończeniu sprzątania urządzenie uruchamia proces samoczyszczenia. Wałek jest płukany wodą o temperaturze do 100 stopni Celsjusza, a następnie odwirowywany i suszony gorącym powietrzem. Tryb ekspresowy ma trwać około pięciu minut. Model kosztuje 1299 zł zamiast sugerowanych 1599 zł.

Dreame Brand Month

H15 Mix do podłóg, dywanów i tapicerki

Dreame H15 Mix jest droższą, ale bardziej uniwersalną propozycją. Modułowa budowa umożliwia przekształcenie urządzenia Wet&Dry w klasyczny odkurzacz pionowy lub sprzęt do czyszczenia dywanów i tapicerki.

Akumulator przekłada się do wybranego modułu, dzięki czemu jeden zestaw może obsłużyć kilka rodzajów powierzchni. Cena H15 Mix wynosi 2299 zł, czyli o 500 zł mniej od kwoty katalogowej. To największa obniżka wśród opisanych modeli.

H15s kosztuje natomiast 1099 zł zamiast 1399 zł. Zachowuje siłę ssania 21 tys. Pa, system pracy przy krawędziach oraz zabezpieczenie przed plątaniem włosów. Samoczyszczenie odbywa się wodą o temperaturze 90 stopni Celsjusza, a suszenie korzysta ze standardowego cyklu.

Dreame Brand Month

Modułowe Dreame H14 Dual i H12 Dual

Dreame H14 Dual i H12 Dual są skierowane do osób, które chcą połączyć mycie podłóg z tradycyjnym odkurzaniem. W obu przypadkach część silnikową z akumulatorem można przełożyć do modułu odkurzacza pionowego.

H14 Dual może pracować na sucho do 75 minut i rozkłada się do pozycji płaskiej podczas mycia. Po pracy uruchamia płukanie wodą o temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz suszenie. Cena spadła z 1699 do 1449 zł.

H12 Dual sam rozpoznaje stopień zabrudzenia i odpowiednio dobiera siłę ssania. Stacja dokująca automatycznie płucze wałki i suszy je gorącym powietrzem. Ten model kosztuje 999 zł zamiast 1399 zł.

Dreame Brand Month

Dreame G10 Pro za 599 zł

Najtańszym odkurzaczem do podłóg w tej grupie jest Dreame G10 Pro. Urządzenie oferuje siłę ssania 16 tys. Pa, waży 4,8 kg i ma szczotkę sięgającą do krawędzi z obu stron.

Deklarowany poziom hałasu wynosi 75 dB. Model ma sprawdzić się podczas szybkiego usuwania rozlanych płynów, śladów pozostawionych przez zwierzęta i codziennych zabrudzeń. Cena została obniżona z 799 do 599 zł.

Nie jest to konstrukcja tak rozbudowana jak urządzenia z serii H15, ale niższa cena może zainteresować osoby szukające prostszego sprzętu do regularnego mycia twardych podłóg.

Dreame Brand Month

Para i punktowe pranie tapicerki

Dreame Brand Month obejmuje również dwa urządzenia przeznaczone do bardziej wyspecjalizowanych zadań. N20 Steam wykorzystuje parę o temperaturze 100 stopni Celsjusza i ma cztery tryby pracy.

Producent deklaruje usuwanie 99,9 procent bakterii oraz roztoczy. Silnik zapewnia siłę ssania 17 tys. Pa, dzięki czemu urządzenie odsysa rozpuszczone zabrudzenia bez nadmiernego moczenia czyszczonego materiału. Model kosztuje 519 zł zamiast 599 zł.

Dreame N10 służy do punktowego prania tapicerki, wykładzin i schodów. Wtłacza wodę o temperaturze do 60 stopni Celsjusza, a następnie odsysa zabrudzenia z mocą 12 tys. Pa. Waży 4,3 kg i kosztuje 439 zł zamiast 479 zł.

Dreame Brand Month

Który model Wet&Dry wybrać?

H15 Pro może zainteresować osoby, które oczekują zaawansowanego samoczyszczenia i skutecznego sprzątania przy ścianach. H15 Mix będzie lepszym wyborem dla użytkowników potrzebujących jednego zestawu do podłóg, dywanów i tapicerki.

Dreame H15 Pro w Media Expert.

Dreame H15 Mix w Media Expert.

H14 Dual oraz H12 Dual łączą funkcje Wet&Dry z klasycznym odkurzaniem, natomiast G10 Pro jest prostszą i tańszą propozycją do codziennych zabrudzeń. N20 Steam oraz N10 mają bardziej wyspecjalizowane zastosowania i nie zastąpią typowego odkurzacza do całego mieszkania.

Dreame Brand Month

Przed zakupem warto sprawdzić nie tylko maksymalną moc ssania. Znaczenie mają też masa urządzenia, czas pracy, pojemność zbiorników i sposób czyszczenia wałka. W modelach z funkcją samoczyszczenia nadal trzeba opróżniać zbiornik z brudną wodą i uzupełniać czystą, ale płukanie oraz suszenie szczotki może ograniczyć zakres ręcznej konserwacji.

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