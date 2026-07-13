Promocja Tineco. Drugi odkurzacz kupisz za 1 zł

Promocja Tineco pozwala kupić dwa urządzenia do sprzątania, płacąc za drugie zaledwie symboliczną złotówkę. Warunkiem jest zakup odkurzacza myjącego Floor One S9 Scientist Complete, do którego można dobrać bezprzewodowy model Pure One S30 za 1 zł. Jego rekomendowana cena detaliczna wynosi 999 zł, więc różnica względem standardowej wyceny jest duża. Oferta obowiązuje wyłącznie w wybranych sklepach internetowych i potrwa do 26 lipca 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Zestaw łączy urządzenie do jednoczesnego odkurzania i mycia podłóg z klasycznym odkurzaczem pionowym do dywanów, mebli i trudniej dostępnych miejsc. Promocja Tineco może więc zainteresować osoby, które właśnie planowały zakup bardziej rozbudowanego zestawu do sprzątania całego domu.

Promocja Tineco

Promocja Tineco obejmuje dwa różne odkurzacze

Mechanizm oferty jest prosty. Klient kupujący Floor One S9 Scientist Complete może nabyć Pure One S30 za 1 zł zamiast rekomendowanych 999 zł.

Nie chodzi przy tym o dwa identyczne urządzenia. Floor One S9 Scientist Complete jest odkurzaczem myjącym przeznaczonym głównie do twardych podłóg. Podczas jednego przejazdu zbiera suche zabrudzenia i myje powierzchnię wodą.

Pure One S30 to natomiast bezprzewodowy odkurzacz pionowy. Można używać go na dywanach, wykładzinach, schodach, meblach oraz w zakamarkach, do których nie dotrze większy model myjący.

Takie połączenie pozwala podzielić zadania między dwa urządzenia. S9 może zajmować się regularnym myciem podłóg, a S30 szybkim sprzątaniem rozsypanych okruszków, sierści lub kurzu z różnych powierzchni.

Floor One S9 Scientist Complete myje i odkurza

Głównym urządzeniem objętym akcją jest Floor One S9 Scientist Complete. Model jednocześnie odkurza i myje podłogę, dzięki czemu nie trzeba najpierw zbierać suchych zabrudzeń, a później sięgać po osobny mop.

System iLoop Smart Sensor rozpoznaje poziom zabrudzenia i automatycznie dopasowuje moc ssania oraz ilość wykorzystywanej wody. Urządzenie ma więc zwiększać intensywność działania tam, gdzie na podłodze znajduje się więcej brudu.

Technologia HydroBurst wykorzystuje skoncentrowany strumień wody do usuwania bardziej uporczywych plam. Według deklarowanych wyników urządzenie osiąga skuteczność czyszczenia świeżych zabrudzeń na poziomie co najmniej 99,9 procent.

StreakFree Scraper ma natomiast ograniczać powstawanie smug. Jest to istotne szczególnie na gładkich, ciemnych podłogach, na których ślady po myciu szybko stają się widoczne.

Promocja Tineco – Floor One S9 Scientist Complete

Odkurzacz mieści się pod niskimi meblami

Floor One S9 Scientist Complete może prasować niemal na płasko dzięki konstrukcji 180° Lay-Flat. W tej pozycji jego wysokość wynosi około 11 cm.

Pozwala to wsunąć urządzenie pod łóżko, sofę lub niską szafkę bez konieczności przesuwania mebli. To praktyczne rozwiązanie, ponieważ właśnie w takich miejscach często zbiera się kurz, do którego trudno dotrzeć tradycyjnym odkurzaczem myjącym.

System SmoothDrive ma ułatwiać prowadzenie urządzenia do przodu, do tyłu i podczas skręcania. Przy większym odkurzaczu wypełnionym wodą może to wyraźnie zmniejszać wysiłek potrzebny do sprzątania.

Model czyści też podłogę przy krawędziach z trzech stron. Dzięki temu wałek może zbliżyć się do ścian i listew przypodłogowych, gdzie zwykle pozostaje wąski pas zabrudzeń.

Do 80 minut działania i automatyczne czyszczenie

Deklarowany czas działania Floor One S9 Scientist Complete wynosi do 80 minut na jednym ładowaniu. Rzeczywisty wynik będzie zależał od wybranego trybu, poziomu zabrudzenia i częstotliwości zwiększania mocy.

Po zakończeniu sprzątania system FlashDry Self-Cleaning automatycznie oczyszcza i suszy wałek. Ma to ograniczać konieczność ręcznego płukania elementu roboczego oraz zmniejszać ryzyko powstawania nieprzyjemnego zapachu.

Automatyczne czyszczenie nie zwalnia całkowicie z konserwacji urządzenia. Nadal trzeba opróżniać zbiorniki, usuwać większe zabrudzenia i okresowo sprawdzać stan wałka. Może jednak uprościć codzienną obsługę po każdym sprzątaniu.

Pure One S30 kosztuje w promocji 1 zł

Drugim urządzeniem w zestawie jest Tineco Pure One S30. Jego rekomendowana cena detaliczna wynosi 999 zł, ale w ramach promocji Tineco można kupić go za złotówkę.

Model oferuje moc ssania do 150 AW. Jest przeznaczony do zbierania kurzu, piasku, okruchów, włosów i sierści z twardych podłóg, dywanów oraz tapicerowanych powierzchni.

Technologia PureCyclone oddziela kurz od powietrza, aby ograniczyć spadki mocy w miarę zapełniania pojemnika. Odkurzacz korzysta z systemu bezworkowego, więc zabrudzenia trafiają bezpośrednio do zbiornika.

Konstrukcja ZeroTangle ma zmniejszać plątanie włosów i sierści wokół wałka. To szczególnie przydatne w domu ze zwierzętami lub osobami o długich włosach, ponieważ ogranicza konieczność ręcznego wycinania splątanych pasm.

Promocja Tineco – Pure One S30

Sześć stopni filtracji i wymienne końcówki

Pure One S30 ma sześciostopniowy system filtracji. Według wyników laboratoryjnych deklarowana skuteczność zatrzymywania mikrodrobin kurzu wynosi 99,99 procent.

W zestawie znajdują się wymienne końcówki, w tym dwufunkcyjna szczotka szczelinowa. Pozwala ona sprzątać przy listwach, pomiędzy meblami, na tapicerce oraz w innych wąskich miejscach.

Odkurzacz może pracować do 65 minut w trybie Eco podczas korzystania ze szczotki szczelinowej. Przy wyższej mocy i głównej elektroszczotce czas działania będzie krótszy.

Do urządzenia dołączono stację montowaną na ścianie. Służy ona jednocześnie do przechowywania oraz ładowania odkurzacza, dzięki czemu Pure One S30 może pozostawać gotowy do szybkiego użycia.

Gdzie obowiązuje promocja Tineco?

Promocja Tineco trwa do 26 lipca 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Oznacza to, że dostępność zestawu może różnić się pomiędzy sklepami i zmieniać przed oficjalnym zakończeniem akcji. Oferta dotyczy zakupów internetowych w sieciach: x-kom, Neonet, Max Elektro, Komputronik.

Przed złożeniem zamówienia warto sprawdzić, czy dany sklep automatycznie dodaje Pure One S30 do koszyka za 1 zł, czy wymaga wyboru specjalnego zestawu. Należy też zwrócić uwagę na regulamin, dostępność oraz sposób realizacji oferty.

Dwa urządzenia do różnych zadań

Floor One S9 Scientist Complete i Pure One S30 nie konkurują ze sobą, lecz pełnią różne funkcje. Pierwszy model jest przeznaczony do regularnego mycia twardych podłóg i jednoczesnego zbierania zabrudzeń.

Pure One S30 sprawdzi się przy szybszym, punktowym sprzątaniu. Można zabrać go na schody, odkurzyć kanapę, dywan, materac albo wnętrze samochodu.

Dla osoby, która potrzebuje tylko jednego prostego odkurzacza, zakup droższego modelu myjącego wyłącznie ze względu na dodatek nie będzie najlepszą decyzją. Promocja Tineco jest najciekawsza dla klientów, którzy rzeczywiście szukają obu rodzajów sprzętu.

Promocja Tineco – Pure One S30

Czy promocja Tineco jest atrakcyjna?

Największym argumentem oferty jest możliwość kupienia Pure One S30 za 1 zł zamiast rekomendowanych 999 zł. Trzeba jednak oceniać cały zestaw, a nie wyłącznie wysokość obniżki na drugim urządzeniu.

Podstawą pozostaje cena Floor One S9 Scientist Complete w danym sklepie. Warto porównać ją pomiędzy partnerami i sprawdzić, czy oferta zestawowa nie jest powiązana z innymi warunkami.

Jeżeli ktoś i tak planował zakup zaawansowanego odkurzacza myjącego, dodatkowy model pionowy za złotówkę może być dużym uzupełnieniem. Pozwala obsłużyć więcej powierzchni bez konieczności kupowania kolejnego urządzenia za pełną cenę.

Promocja Tineco kończy się 26 lipca lub wcześniej po wyczerpaniu dostępnych zestawów. Najlepiej więc najpierw porównać ceny głównego modelu, a dopiero później zdecydować, czy cały pakiet odpowiada potrzebom domu.

Przy okazji zobacz naszą relację z premiery marki Tineco w Polsce.