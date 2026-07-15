Philips Pasta Maker. Makaron w 10 minut bez bałaganu

Philips Pasta Maker ma skrócić przygotowanie świeżego makaronu do mniej niż 10 minut. Urządzenie samodzielnie miesza składniki, wyrabia ciasto i nadaje mu wybrany kształt, dzięki czemu nie trzeba sięgać po wałek ani ręcznie zagniatać masy. Model HR2665/96 wyposażono w dziesięć tarcz pozwalających przygotować między innymi spaghetti, penne, tagliatelle, lasagne i muszelki. Wbudowana waga oblicza potrzebną ilość płynu, a cyfrowy ekran prowadzi użytkownika przez kolejne etapy. Podczas jednego cyklu można otrzymać nawet osiem porcji makaronu. Philips Pasta Maker może też pomagać przy wyrabianiu ciasta na pizzę, chleb i domowe wypieki.

Philips Pasta Maker

Philips Pasta Maker wyrabia i formuje ciasto

Model Philips HR2665/96 automatyzuje trzy główne etapy przygotowania makaronu: mieszanie składników, wyrabianie ciasta oraz jego formowanie. Za cały proces odpowiada technologia ProExtrude, wykorzystująca silnik, metalowe mieszadło i wzmocniony panel przedni.

Producent deklaruje, że przygotowanie 250 g makaronu, czyli około dwóch lub trzech porcji, może potrwać mniej niż 10 minut. Czas ten dotyczy pracy urządzenia i nie obejmuje późniejszego gotowania makaronu w wodzie ani przygotowania sosu.

Philips Pasta Maker

Wbudowana waga pomaga dobrać ilość płynu do użytej mąki. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które dopiero zaczynają przygotowywać makaron i nie potrafią jeszcze ocenić właściwej konsystencji ciasta. Kolejne czynności są pokazywane na cyfrowym ekranie.

Philips Pasta Maker

Dziesięć kształtów bez osobnych maszynek

W zestawie z Philips Pasta Maker znajduje się dziesięć tarcz formujących. Pozwalają one przygotować między innymi spaghetti, penne, fettuccine, tagliatelle, pappardelle, płaty do lasagne oraz muszelki.

Zmiana kształtu nie wymaga kupowania osobnej maszynki ani ręcznego cięcia rozwałkowanego ciasta. Wystarczy założyć odpowiednią tarczę, a przygotowana masa zostanie przez nią przeciśnięta.

Urządzenie może przygotować do 800 g makaronu podczas jednego cyklu. Producent przelicza taką ilość na maksymalnie osiem porcji, choć ich rzeczywista liczba będzie oczywiście zależała od apetytu i rodzaju przygotowanego dania.

Philips Pasta Maker

Nie tylko klasyczny makaron pszenny

Samodzielne przygotowanie makaronu pozwala zmieniać składniki i dopasowywać przepis do własnych preferencji. Do ciasta można dodawać zioła, nasiona chia lub sok z buraka, uzyskując inny kolor i smak.

Philips wskazuje także możliwość przygotowania wariantów bezglutenowych oraz makaronów z mąki z łubinu, soczewicy lub białej fasoli. Według przedstawionego porównania odpowiednio dobrana mąka może pozwolić zmniejszyć zawartość węglowodanów nawet o 80 procent względem makaronu przygotowanego z takiej samej ilości mąki pszennej. Wynik będzie jednak zależał od konkretnego przepisu i zastosowanych składników.

Przepisy przeznaczone do urządzenia można znaleźć w bezpłatnej aplikacji HomeID. Oprócz klasycznych propozycji dostępne są tam dania wegańskie i bezglutenowe oraz bardziej nietypowe pomysły, takie jak buraczane spaghetti z oliwkami, kaparami i burratą.

Philips Pasta Maker

Philips Pasta Maker pomoże także przy wypiekach

Funkcja mieszania nie została ograniczona wyłącznie do makaronu. Urządzenie może pomagać przy wyrabianiu ciasta na pizzę, chleb, ciasteczka i inne domowe wypieki.

Nie zastąpi piekarnika ani wszystkich urządzeń kuchennych, ale może ograniczyć ręczne zagniatanie. To ważne szczególnie przy cięższych ciastach, które wymagają dłuższej pracy i zostawiają sporo zabrudzeń na blacie.

Najwięcej korzyści odczują prawdopodobnie osoby regularnie przygotowujące makaron lub pieczywo. Przy sporadycznym użyciu trzeba natomiast uwzględnić miejsce potrzebne do przechowywania całego urządzenia i dołączonych akcesoriów.

Philips Pasta Maker

Mniej sprzątania po przygotowaniu makaronu

Po zakończeniu pracy elementy przystosowane do mycia w zmywarce można wyjąć i umyć razem z pozostałymi naczyniami. Zastosowano również nieprzywierającą powłokę, która ma ułatwiać usuwanie pozostałości ciasta.

W obudowie przewidziano miejsce do przechowywania tarcz formujących. Dzięki temu niewielkie akcesoria nie muszą zajmować osobnej szuflady i trudniej będzie je zgubić.

Philips Pasta Maker nie sprawi, że przygotowanie obiadu odbędzie się całkowicie bez naczyń. Nadal trzeba odmierzyć składniki, ugotować gotowy makaron i przygotować dodatki. Urządzenie może jednak wyeliminować wałkowanie, ręczne cięcie oraz większą część bałaganu związanego z wyrabianiem ciasta.

Philips Pasta Maker

Dla kogo jest Philips Pasta Maker?

Urządzenie może zainteresować osoby, które często jedzą makaron i chcą mieć większą kontrolę nad jego składem. Przyda się również rodzinom przygotowującym większe porcje oraz użytkownikom eksperymentującym z różnymi rodzajami mąki.

Największym atutem jest automatyzacja całego procesu. Zamiast kupować osobno maszynkę do wałkowania i wykrawania, użytkownik otrzymuje urządzenie, które miesza, wyrabia i formuje ciasto.

Philips Pasta Maker w Media Expert.

Philips Pasta Maker nie będzie jednak niezbędny w każdej kuchni. Osoba przygotowująca świeży makaron raz na kilka miesięcy może nie wykorzystać jego możliwości. Dla miłośników domowego gotowania urządzenie może natomiast zmienić makaron z czasochłonnego projektu w szybki pomysł na posiłek.

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