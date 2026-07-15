Szalony Konkurs LOT. Zgadnij kierunek i wygraj bilety

Szalony Konkurs LOT powraca w trzeciej edycji i ponownie będzie towarzyszył cotygodniowej promocji Szalona Środa. Tym razem uczestnicy mogą wygrać vouchery na zakup biletów z siatki połączeń narodowego przewoźnika. W każdym tygodniu przewidziano jedną nagrodę główną o wartości 3000 zł oraz dwa wyróżnienia po 1000 zł. Aby dołączyć do zabawy, trzeba zapisać się do newslettera LOT i odpowiedzieć na pytanie konkursowe przesyłane w poniedziałek. Zadaniem będzie odgadnięcie kierunku, który pojawi się w najbliższej Szalonej Środzie, oraz kreatywne uzasadnienie swojego wyboru. Szalony Konkurs LOT potrwa od 20 lipca do 7 sierpnia 2026 roku.

Szalony Konkurs LOT

Jak działa Szalony Konkurs LOT?

Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się do newslettera PLL LOT. Co poniedziałek subskrybenci otrzymają wiadomość zawierającą formularz konkursowy.

W formularzu trzeba odgadnąć kierunek, który znajdzie się w ofercie najbliższej Szalonej Środy. Do odpowiedzi należy dołączyć kreatywne wyjaśnienie, dlaczego warto wybrać się właśnie do wskazanego miasta.

Szalony Konkurs LOT rozpocznie się 20 lipca i zakończy 7 sierpnia 2026 roku. Ponieważ nowe zadanie będzie pojawiało się co tydzień, niepowodzenie w jednej rundzie nie zamyka drogi do udziału w kolejnej.

Liczy się nie tylko prawidłowa odpowiedź

O wyniku nie zdecyduje wyłącznie trafne wskazanie miasta. Organizatorzy będą oceniać również sposób uzasadnienia wyboru, dlatego warto postawić na konkretny i osobisty pomysł.

Nie trzeba przy tym tworzyć długiego przewodnika turystycznego. Lepszy może okazać się konkretny pomysł, osobista historia albo nietypowe spojrzenie na dane miasto. Uzasadnienie może dotyczyć lokalnej kuchni, kultury, architektury, rodzinnych planów lub marzenia odkładanego od wielu lat.

Szalony Konkurs LOT łączy więc wiedzę o środowych promocjach z pomysłowością. Regularne sprawdzanie wcześniejszych ofert może pomóc w typowaniu kierunku, ale ostatecznie znaczenie będzie miało również przedstawienie go w interesujący sposób.

Szalony Konkurs LOT

Do wygrania trzy vouchery tygodniowo

W każdej rundzie przewidziano jedną nagrodę główną w postaci vouchera o wartości 3000 zł. Dodatkowo przyznane zostaną dwa wyróżnienia po 1000 zł.

Vouchery będzie można wykorzystać na dowolnie wybrany rejs z siatki połączeń PLL LOT. Oznacza to, że zwycięzca nie musi przeznaczać nagrody na kierunek wskazany w swojej odpowiedzi konkursowej.

Szalony Konkurs LOT nie jest więc wyłącznie zabawą związaną z konkretną środową promocją. Nagroda może posłużyć do zaplanowania zupełnie innego wyjazdu dostępnego w ofercie przewoźnika.

Rzym, Bolonia, Tokio czy Chicago?

Kierunki dostępne w Szalonej Środzie pokazują, że promocja nie ogranicza się do krótkich europejskich wyjazdów. Rzym i Bolonia mogą być propozycją dla osób zainteresowanych włoską kuchnią, zabytkami i miejskimi spacerami. W Rzymie można połączyć najbardziej znane atrakcje z wizytą na Zatybrzu lub wycieczką do ogrodów w Tivoli. Bolonia przyciąga natomiast lokalnymi potrawami, historycznymi podcieniami oraz atmosferą miasta uniwersyteckiego.

Tokio i Chicago oznaczają już znacznie dalszą podróż. Stolica Japonii łączy nowoczesną architekturę i technologie ze świątyniami oraz tradycyjnymi dzielnicami. Chicago wyróżnia się panoramą wieżowców, architekturą, muzeami, sceną muzyczną i położeniem nad jeziorem Michigan. Tak różne propozycje mogą podpowiadać uczestnikom, że w kolejnych rundach warto brać pod uwagę zarówno europejskie miasta, jak i trasy dalekodystansowe.

Szalony Konkurs LOT

Kilka szans na zdobycie vouchera

Konkurs składa się z kilku rund, dlatego brak sukcesu w jednym tygodniu nie zamyka drogi do dalszego udziału. Każdy poniedziałkowy formularz dotyczy nowej odsłony Szalonej Środy i wymaga przygotowania osobnej odpowiedzi.

Uczestnik może więc analizować wcześniejsze promocje, porównywać pojawiające się kierunki i spróbować ponownie w kolejnym tygodniu. Taka formuła zwiększa liczbę okazji do zdobycia vouchera i sprawia, że nie trzeba polegać na jednym zgłoszeniu.

Każdą odpowiedź warto przygotować od nowa i dopasować ją do wskazanego miasta. Powtarzanie tego samego uzasadnienia przy różnych kierunkach może wypaść mniej przekonująco niż krótki, ale konkretny pomysł.

Jak nie przegapić zgłoszenia?

Najprościej zapisać się do newslettera przed rozpoczęciem konkursu i regularnie sprawdzać również folder ze spamem lub ofertami. Formularz ma trafiać do subskrybentów w poniedziałki, dlatego przygotowania odpowiedzi nie warto zostawiać na ostatnią chwilę.

Po wskazaniu kierunku trzeba dopisać krótkie uzasadnienie. Można oprzeć je na lokalnej kuchni, architekturze, ciekawym wydarzeniu, osobistym wspomnieniu albo konkretnym planie podróży. Odpowiedź powinna być zwięzła, ale na tyle charakterystyczna, aby wyróżnić się spośród pozostałych zgłoszeń.

Samo obserwowanie środowej promocji nie wystarczy, ponieważ udział odbywa się przez formularz przesłany uczestnikom konkursu. Wcześniejszy zakup biletu nie jest wymagany.

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