Sofitel Warsaw Victoria ma 50 lat i nadal błyszczy

Są miejsca, które po prostu stoją w mieście, i są takie, które przez lata stają się częścią jego pamięci. Sofitel Warsaw Victoria zdecydowanie należy do tej drugiej kategorii. Hotel świętował 50-lecie podczas uroczystego wieczoru w Warszawie, w sali balowej, która sama ma już w sobie ciężar historii.

Jubilesz 50-lecia Sofitel Victoria – Grażyna Torbicka

W wydarzeniu wzięło udział 400 gości ze świata biznesu, kultury, mediów oraz grona wieloletnich partnerów i przyjaciół hotelu. Całość nawiązywała do francuskiego Fête de la Musique, więc zamiast zwykłej jubileuszowej gali powstała opowieść o hotelu, Warszawie, muzyce, ludziach i elegancji, która nie musi krzyczeć. Sofitel Warsaw Victoria przypomniał w ten sposób, że luksus to nie tylko adres, marmur i światło w lobby. To także wspomnienia, nazwiska, wydarzenia, które zostają w głowie, i ludzie, którzy przez dekady tworzą charakter miejsca.

Sofitel Warsaw Victoria świętuje pół wieku w Warszawie

24 czerwca 2026 roku w sali balowej Sofitel Warsaw Victoria odbyła się uroczysta celebracja 50-lecia jednego z najbardziej rozpoznawalnych hoteli w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział 400 gości, wśród nich przedstawiciele świata biznesu, kultury, mediów, partnerzy oraz osoby od lat związane z hotelem.

To ważny jubileusz, bo historia tego miejsca zaczęła się w 1976 roku, gdy hotel działał jeszcze jako Hotel Victoria. Przez kolejne dekady obiekt stał się jednym z adresów, które mocno wpisały się w życie Warszawy. Nie tylko jako miejsce noclegu dla gości z Polski i świata, ale też jako przestrzeń spotkań, wydarzeń, rozmów i miejskich momentów, które z czasem nabierają symbolicznego znaczenia.

Sofitel Warsaw Victoria wykorzystał jubileusz nie po to, żeby wyłącznie policzyć lata. Wieczór został pomyślany jako podróż przez historię hotelu — od dawnej Victorii po współczesny Sofitel, który nadal pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych adresów w Warszawie.

Jubilesz 50-lecia Sofitel Victoria – Maud Bailly, CEO Sofitel, MGallery & Emblems

Fête de la Musique nadało wieczorowi rytm

Motywem przewodnim jubileuszu było Fête de la Musique, czyli francuskie święto muzyki. To wybór, który dobrze pasuje do marki Sofitel. Hotel nie opowiadał o luksusie wyłącznie przez elegancką scenografię i formalny charakter spotkania. Postawił na muzykę, ruch, światło i emocje.

Dzięki temu jubileusz miał bardziej artystyczny niż bankietowy charakter. Uroczystość otworzył taneczny występ zespołu Dansinn by Malitowski, który nadał wydarzeniu dynamiczny ton i od razu przesunął je bliżej sceny niż klasycznej konferencyjnej sali.

Jubilesz 50-lecia Sofitel Victoria – Zespół Dansinn

Ten rytm był ważny, bo Sofitel Warsaw Victoria przez lata funkcjonował jako miejsce eleganckich spotkań, ale też wydarzeń z charakterem. Muzyczna rama pozwoliła opowiedzieć historię hotelu bez muzealnego tonu. Było wspomnienie przeszłości, ale bez zamykania jej w gablocie.

Grażyna Torbicka poprowadziła opowieść o Victorii

Galę poprowadziła Grażyna Torbicka, która wprowadziła gości w historię hotelu od jego otwarcia w 1976 roku aż po współczesność. To był trafiony wybór, bo jubileusz takiego miejsca potrzebuje elegancji, spokoju i właściwego ciężaru, ale bez napuszonego tonu.

W tej opowieści pojawił się również osobisty wątek prowadzącej. Grażyna Torbicka wspomniała wesele, które w 1981 roku odbyło się w tej samej sali balowej. Takie detale robią różnicę, bo pokazują, że mówimy nie tylko o hotelu jako budynku, ale o miejscu, które przechowuje prywatne historie ludzi.

Sofitel Warsaw Victoria przez lata był właśnie takim adresem. Jedni przychodzili tu na oficjalne spotkania. Inni na kolacje, uroczystości, ważne rozmowy albo wydarzenia, które później zostawały w rodzinnych albumach. Jubileusz dobrze przypomniał, że historia tego hotelu składa się także z takich osobistych momentów.

Goście, przemówienia i ludzie tworzący hotel

Oficjalną część wieczoru wypełniły wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrali między innymi Aneta Lewandowska, Dyrektor Generalna Sofitel Warsaw Victoria, Ireneusz Raś, Minister Sportu i Turystyki, Dominik Sołtysik, Dyrektor Operacyjny na Europę Wschodnią w Essendi oraz Prezes Zarządu Essendi Poland SA, a także Maud Bailly, CEO Sofitel, MGallery & Emblems.

Jubilesz 50-lecia Sofitel Victoria – Anna Lewandowska, Dyrektor Generalna Sofitel Warsaw Victoria

Ważne było jednak to, że jubileusz nie zatrzymał się wyłącznie na nazwiskach z pierwszego rzędu. Istotną część wieczoru poświęcono pracownikom hotelu. To oni przez dekady współtworzyli atmosferę miejsca, która dla gości często jest ważniejsza niż sama architektura.

Zaprezentowany materiał filmowy i archiwalne fotografie były symbolicznym podziękowaniem za zaangażowanie, pasję i lojalność zespołu. W hotelarstwie to szczególnie ważne. Luksus można zaprojektować, ale gościnności nie da się udawać przez pięć dekad. Ona wychodzi z ludzi.

Napis Victoria jako symbol Warszawy

Jednym z mocniejszych elementów jubileuszowej narracji była historia przestrzennego napisu „Victoria”. Przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków hotelu i Warszawy. Zniknął z fasady budynku w 2011 roku, ale nie zniknął z miejskiej pamięci.

Dziś funkcjonuje jako część artystycznego projektu „Inscription”. To ciekawy wątek, bo pokazuje, że historia hotelu nie kończy się na archiwalnych zdjęciach i wspomnieniach. Pewne znaki przechodzą dalej, zmieniają kontekst, ale nadal opowiadają o miejscu.

Dla wielu warszawiaków Victoria była czymś więcej niż nazwą hotelu. Była punktem orientacyjnym, symbolem pewnej epoki i elementem krajobrazu miasta. Sofitel Warsaw Victoria przypomniał podczas jubileuszu, że ta historia nadal ma znaczenie.

Adam Sztaba Anna Karwan i jubileuszowy tort

Kulminacyjnym momentem wieczoru była część artystyczna. Program obejmował koncert Orkiestry Adama Sztaby, przygotowany specjalnie na tę okazję jako muzyczna celebracja jubileuszu. Występ Anny Karwan dopełnił muzyczną oprawę wieczoru i nadał jej bardziej koncertowy charakter.

Jubilesz 50-lecia Sofitel Victoria – Występ Anny Karwan i Adama Sztaby

Ważnym symbolem był też jubileuszowy tort w kształcie bryły hotelu. To detal prosty, ale bardzo czytelny. Jeśli obchodzi się 50-lecie miejsca tak mocno związanego z architekturą miasta, tort w formie budynku nie jest tylko dekoracją. Jest znakiem, że świętowany jest konkretny adres, konkretny obiekt i konkretna historia.

Symbolicznego krojenia tortu dokonali Aneta Lewandowska, Maud Bailly oraz Dominik Sołtysik przy akompaniamencie Orkiestry. W ten sposób muzyczna oprawa wydarzenia została połączona z jednym z najbardziej klasycznych elementów jubileuszowej celebracji.

Kulinarna podróż przez pięć dekad

Po części artystycznej goście zostali zaproszeni w kulinarną podróż przez pięć dekad. Menu przygotował Executive Chef Paweł Kałuski wraz z zespołem. Pomysł był prosty: jedzenie miało nawiązywać do historii hotelu i zmieniających się trendów gastronomicznych.

Wśród dań pojawiły się między innymi polędwica wołowa czarnolas z borowikami, antar patagoński, tatar z konfitowanego pomidora, ostrygi i owoce morza. To zestaw, który dobrze pokazuje hotelowe podejście do jubileuszu. Z jednej strony ukłon w stronę klasyki, z drugiej współczesna forma i produkt, który ma bronić się na talerzu.

W przypadku Sofitel Warsaw Victoria kuchnia nie była dodatkiem do wieczoru. Była częścią opowieści. Przez pół wieku hotel gościł ludzi przy stołach, bankietach, śniadaniach, kolacjach i ważnych wydarzeniach, więc jubileuszowe menu stało się naturalnym elementem tej celebracji.

Sofitel Warsaw Victoria nie żyje tylko wspomnieniami

Łatwo byłoby zrobić z 50-lecia wyłącznie podróż sentymentalną. Kilka zdjęć, kilka wspomnień, dużo archiwum i koniec. Jubileusz miał jednak szerszy sens. Sofitel Warsaw Victoria pokazał, że historia jest fundamentem, ale nie zamyka hotelu w przeszłości.

To nadal miejsce spotkań, wydarzeń i eleganckiej gościnności w centrum Warszawy. Jubileusz przypomniał, że pewne adresy w mieście mają znaczenie dlatego, że przez lata zachowują ciągłość. Zmieniają się goście, czasy, style podróżowania i oczekiwania wobec luksusu, ale marka i miejsce muszą utrzymać charakter.

Partnerami wydarzenia byli Maison Pommery, Balmain, Visau, Body Branding oraz Dansinn by Malitowski. Ich obecność dobrze pasowała do tonu wieczoru: francuska inspiracja, moda, muzyka, elegancja i celebracja detalu.

50 lat później Victoria nadal znaczy coś więcej

Sofitel Warsaw Victoria ma dziś 50 lat historii, ale najciekawsze jest to, że ta historia nadal pracuje na jego pozycję. W Warszawie nie brakuje nowych hoteli, efektownych wnętrz i miejsc, które chcą przyciągać uwagę. Victoria ma jednak coś, czego nie da się zbudować w trzy sezony: pamięć.

Jubileuszowy wieczór pokazał, że hotel nie musi udowadniać swojej legendy na siłę. Wystarczyło zestawić archiwalne fotografie, ludzi, muzykę, wspomnienia i współczesną elegancję. Efekt był jasny: Sofitel Warsaw Victoria pozostaje jednym z tych miejsc, które nie tylko obsługują gości, ale też współtworzą historię miasta.

Po pięciu dekadach to nadal adres z klasą. I co najważniejsze — nie wygląda na miejsce, które zamierza żyć wyłącznie tym, co było.

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