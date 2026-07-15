Jedziesz do Chorwacji? 2500 eur kary lub areszt za ten błąd

Chorwacja kusi ciepłym morzem, pięknymi trasami i wakacjami, na które z Polski nadal najłatwiej ruszyć własnym samochodem. Kilkanaście godzin za kierownicą może jednak zakończyć się rachunkiem wyższym niż koszt całego urlopu. Tamtejsza policja coraz skuteczniej korzysta z fotoradarów, a mandat potrafi dotrzeć do kierowcy już po powrocie do Polski. Za najpoważniejsze przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym grozi nawet 2650 euro kary. Na tym konsekwencje się nie kończą, bo chorwackie przepisy przewidują również możliwość pozbawienia wolności do 60 dni. Problemem nie są przy tym zapasowe żarówki, którymi straszą internetowe fora, lecz ciężka noga, telefon w dłoni i niezapięte pasy.

Za co dostaniesz mandat w Chorwacji?

Chorwacja to wakacyjny raj. Dla fotoradarów również

Samochodowa podróż do Chorwacji ma swój klimat. Wczesny wyjazd, kawa na stacji, kilometry austriackich i słoweńskich (w zależności z której strony jedziesz) autostrad, a później pierwsze widoki na góry i Adriatyk. W takich warunkach łatwo uwierzyć, że najgorsze, co może spotkać kierowcę, to korek przed tunelem albo kolejka na bramkach.

Statystyki pokazują jednak inną rzeczywistość. W 2025 roku chorwacka policja stwierdziła 864 050 wykroczeń drogowych, czyli o 9,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Ponad jedna trzecia wszystkich przypadków dotyczyła nadmiernej prędkości.

Funkcjonariusze odnotowali dokładnie 320 046 takich wykroczeń, co oznacza wzrost o 9,1 proc. rok do roku. To nie jest więc marginalny problem dotyczący wyłącznie lokalnych kierowców. W sezonie wakacyjnym po chorwackich drogach poruszają się setki tysięcy turystów, w tym Polacy jadący własnymi samochodami, kamperami i motocyklami.

Najgorsze miesiące przypadają właśnie na środek sezonu. W lipcu 2025 roku na chorwackich drogach odnotowano 3559 wypadków. W sierpniu było ich jeszcze więcej — 3636. Większy ruch, zmęczenie po wielogodzinnej trasie i chęć jak najszybszego dotarcia do apartamentu tworzą mieszankę, która sprzyja błędom.

W Chorwacji łatwo się zapomnieć. Konsekwencje mogą być poważne

2650 euro i nawet 60 dni pozbawienia wolności

Najwyższa kara czeka na kierowcę, który w terenie zabudowanym przekroczy dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h. Mandat może wynieść od 1320 do 2650 euro. Przepisy przewidują również możliwość zastosowania kary pozbawienia wolności do 60 dni.

To nie jest sytuacja, w której kierowca jedzie kilka kilometrów na godzinę za szybko. Mówimy o poważnym wykroczeniu. Jeżeli znak w miejscowości pokazuje 50 km/h, próg najwyższej kary zaczyna się przy jeździe szybszej o ponad 50 km/h.

Stawki za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym wyglądają następująco:

do 10 km/h za szybko – 30 euro,

od ponad 10 do 20 km/h – 60 euro,

od ponad 20 do 30 km/h – 130 euro,

od ponad 30 do 50 km/h – od 390 do 920 euro,

ponad 50 km/h – od 1320 do 2650 euro lub nawet do 60 dni pozbawienia wolności.

Poza terenem zabudowanym kary również potrafią być dotkliwe:

od ponad 10 do 30 km/h – 60 euro,

od ponad 30 do 50 km/h – 260 euro,

ponad 50 km/h – od 660 do 1990 euro.

W praktyce kilka minut „zaoszczędzonych” na szybszej jeździe może kosztować więcej niż tygodniowy pobyt rodziny nad Adriatykiem.

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Fotoradar zrobi zdjęcie w Chorwacji. Mandat znajdzie cię w Polsce

Najważniejsza informacja dla polskich kierowców brzmi: brak policyjnego patrolu przy drodze nie oznacza braku kontroli. W 2025 roku urządzenia do automatycznego pomiaru prędkości zarejestrowały w Chorwacji 200 137 wykroczeń. To o 22,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że większość przypadków zbyt szybkiej jazdy nie była wykrywana podczas klasycznej kontroli przez funkcjonariusza.

Kierowca może nawet nie zauważyć momentu wykonania zdjęcia. Wraca do Polski, rozpakowuje walizki, publikuje zdjęcia z wakacji i uznaje temat wyjazdu za zamknięty. Dopiero później pojawia się korespondencja dotycząca wykroczenia.

Współpraca między krajami Unii Europejskiej pozwala na ustalanie właścicieli samochodów zarejestrowanych w innych państwach. Liczenie na to, że zagraniczna tablica rejestracyjna ochroni przed konsekwencjami, jest więc coraz bardziej ryzykowne.

Najrozsądniejszą metodą nie jest wypatrywanie charakterystycznych obudów kamer ani nerwowe hamowanie przed każdym podejrzanym słupem. Wystarczy przestrzegać ograniczeń, szczególnie w miejscowościach, przy skrzyżowaniach i na drogach prowadzących przez popularne kurorty.

Nie trudno o mandat w Chorwacji. Kwoty są bardzo wysokie

Nie tylko prędkość. Pasy i telefon też robią statystykę

Nadmierna prędkość zdecydowanie prowadzi w chorwackim rankingu wykroczeń, ale nie jest jedynym przewinieniem często popełnianym przez kierowców.

Drugie miejsce zajmuje jazda bez zapiętych pasów. W 2025 roku odnotowano około 85 tys. takich przypadków, czyli o 11,5 proc. więcej niż rok wcześniej. To szczególnie ważne w czasie rodzinnej podróży, gdy pasażerowie na tylnej kanapie zaczynają traktować samochód jak salon, zdejmują pasy, obracają się do dzieci albo próbują wygodniej zasnąć.

Ponad 60 tys. wykroczeń dotyczyło nieprzestrzegania znaków drogowych. Kolejnych niemal 47 tys. kierowców przyłapano na korzystaniu z telefonu podczas jazdy. Liczba takich przypadków wzrosła aż o 15,6 proc.

Telefon trzymany w ręce może wydawać się niewinnym narzędziem do szybkiego sprawdzenia nawigacji, zmiany utworu albo odpisania na wiadomość od właściciela apartamentu. Dla policjanta będzie jednak wykroczeniem, a dla kierowcy dodatkowym kosztem.

W Chorwacji telefonu można używać podczas prowadzenia wyłącznie za pośrednictwem odpowiedniego zestawu głośnomówiącego. Najlepiej ustawić trasę jeszcze przed ruszeniem, podłączyć urządzenie do Android Auto lub Apple CarPlay i nie próbować obsługiwać go w dłoni.

Zamiast fajnych wakacji w Chorwacji, będziesz pamiętał o mandacie

Internet straszy kamizelką. Statystyki mówią coś innego

Przed wakacjami internetowe grupy dla kierowców regularnie wypełniają się ostrzeżeniami dotyczącymi obowiązkowego wyposażenia samochodu. Pojawiają się informacje o karach za brak zapasowych żarówek, apteczki, dodatkowej kamizelki albo konkretnego rodzaju trójkąta.

Warto przygotować samochód rozsądnie i zabrać rzeczy, które mogą przydać się w sytuacji awaryjnej. Kamizelka odblaskowa, trójkąt, apteczka i zestaw naprawczy do opon zajmują niewiele miejsca. Nie one są jednak główną przyczyną mandatów nakładanych w Chorwacji.

W przypadku samochodu zarejestrowanego w Polsce istotne znaczenie ma Konwencja Wiedeńska o ruchu drogowym. Zgodnie z zasadą przytoczoną w informacji prasowej wyposażenie pojazdu powinno odpowiadać wymaganiom państwa jego rejestracji. Chorwacka policja nie powinna więc karać polskiego kierowcy za brak elementu, który jest obowiązkowy lokalnie, lecz nie jest wymagany przy samochodzie zarejestrowanym w Polsce.

Nie oznacza to jednak, że warto jechać nieprzygotowanym autem. Żarówka, kamizelka czy apteczka kosztują niewiele. Awaria na poboczu autostrady w obcym kraju może pokazać, że były potrzebne bardziej niż kolejna para butów wrzucona do bagażnika.

Statystycznie znacznie większym zagrożeniem dla portfela pozostają prędkość, pasy, telefon i ignorowanie znaków.

OC wystarczy formalnie. Assistance może uratować urlop w Chorwacji

Polskie obowiązkowe ubezpieczenie OC jest ważne w Chorwacji. Kierowca nie potrzebuje Zielonej Karty, aby legalnie poruszać się po tamtejszych drogach. Samo spełnienie formalnego minimum nie oznacza jednak, że jesteśmy dobrze zabezpieczeni.

Największym problemem podczas zagranicznej awarii może okazać się limit holowania w polisie Assistance. Niektóre pakiety gwarantują transport samochodu tylko na dystansie 100 lub 200 km. Jeżeli auto odmówi współpracy tysiąc kilometrów od domu, pozostałą część rachunku będzie musiał pokryć właściciel.

Transport niesprawnego samochodu z Chorwacji do Polski może kosztować kilka tysięcy złotych. Przed wyjazdem warto więc sprawdzić, czy pakiet obejmuje naprawę na miejscu, dłuższe holowanie, nocleg, samochód zastępczy i ewentualny transport pasażerów.

Dobrą praktyką jest zapisanie numeru alarmowego ubezpieczyciela bezpośrednio w telefonie. W stresie, na poboczu obcej drogi i przy słabym internecie szukanie dokumentów ubezpieczeniowych może być ostatnią rzeczą, na którą kierowca ma ochotę.

Autocasco również może okazać się przydatne. Wąskie parkingi, ciasne uliczki nadmorskich miejscowości i intensywny wakacyjny ruch zwiększają ryzyko uszkodzenia auta, nawet gdy jego właściciel nie popełnił żadnego wykroczenia.

Przed wyjazdem warto upewnić się, że zakres posiadanego ubezpieczenia jest wystarczający. Jeśli naprawa na miejscu jest niemożliwa w krótkim czasie, pozostaje transport do kraju. Kluczowy jest wtedy limit kilometrów holowania w Assistance. Niektóre polisy oferują zaledwie 100 lub 200 km, co przy awarii 1000 km od domu oznacza wydatek rzędu kilku tysięcy złotych za transport auta. Na dalekie trasy warto więc szukać ofert gwarantujących znacznie większy dystans, sięgający nawet do 1500 km. Dlatego wielu kierowców przed wakacjami decyduje się rozszerzyć ochronę. Taka polisa oprócz naprawy samochodu na miejscu, holowania, organizacji auta zastępczego i noclegu ułatwia wyjście z trudnych sytuacji, które mogą przydarzyć się niespodziewanie podczas urlopu. Jacek Mieczkowski – Główny Underwritter, Trasti.

Jak nie przywieźć mandatu z Chorwacji?

Najważniejsza zasada jest banalna: nie próbuj nadrabiać czasu prędkością. Jeżeli nawigacja pokazuje, że do celu zostały trzy godziny, agresywna jazda zazwyczaj nie skróci podróży w sposób, który wynagrodzi ryzyko. Korek, bramki, tankowanie i postoje szybko zabiorą kilka minut zdobytych na prostym odcinku.

Przed wyjazdem warto również:

zaktualizować mapy i ostrzeżenia nawigacji,

zaplanować postoje co dwie lub trzy godziny,

nie trzymać telefonu w ręce podczas jazdy,

pilnować pasów wszystkich pasażerów,

zwalniać przed miejscowościami i skrzyżowaniami,

sprawdzić zakres OC, AC oraz Assistance,

zapisać numer kontaktowy do ubezpieczyciela,

przygotować podstawowe wyposażenie awaryjne.

To nie są rady dla początkującego kierowcy. To rozsądne minimum dla człowieka, który chce pojechać na wakacje, odpocząć i wrócić bez kosztownej pamiątki od chorwackiej policji.

Wakacje w Chorwacji – baw się, ale uważaj

Chorwacja nie stała się nagle krajem polującym na polskich turystów. Problem jest prostszy: ruch rośnie, kontroli przybywa, a fotoradary są coraz skuteczniejsze. Kierowcy, którzy traktują zagraniczną trasę jak autostradowy wyścig, muszą liczyć się z realnymi konsekwencjami.

Najwyższa kara wynosząca 2650 euro brzmi jak clickbait, ale wynika z obowiązujących stawek przytoczonych w informacji prasowej. Dotyczy skrajnego przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym, a więc zachowania, które trudno tłumaczyć nieuwagą. Do tego może dojść nawet kara pozbawienia wolności.

Większość kierowców nie zbliży się oczywiście do tego poziomu. Łatwo jednak stracić 30, 60 czy 130 euro, szczególnie po kilkunastu godzinach jazdy, gdy koncentracja spada, a prawa noga zaczyna żyć własnym życiem.

Jedziesz do Chorwacji? Sprawdź auto, ubezpieczenie i trasę. A potem zdejmij nogę z gazu. Adriatyk nie zniknie, jeśli przyjedziesz pół godziny później. Mandat może natomiast zostać z tobą znacznie dłużej niż wakacyjna opalenizna.

Źródło zdjęć: depositphotos.