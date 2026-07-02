Urlop miał być prostą sprawą: wyjeżdżasz, zamykasz laptopa, wyciszasz powiadomienia i przez kilka dni świat radzi sobie bez Ciebie. W praktyce coraz częściej wygląda to inaczej. Leżak jest, hotel jest, plaża jest, ale telefon i tak leży obok ręcznika, gotowy do sprawdzenia skrzynki. Służbowe maile na wakacjach stały się dla wielu osób czymś normalnym, choć trudno nazwać to prawdziwym odpoczynkiem. Z analizy HRK, której partnerem były Wakacje.pl, wynika, że co czwarty pracownik w Polsce sprawdza służbową pocztę podczas urlopu. Jednocześnie ponad 80 procent ankietowanych mówi, że głównym celem wakacji jest relaks. I właśnie tu zaczyna się problem: chcemy odpoczywać, ale często nie potrafimy naprawdę odłączyć się od pracy.

Służbowe maile na wakacjach. Polacy nie umieją odpuścić.

Służbowe maile na wakacjach to nowa normalność?

W teorii urlop jest od odpoczynku. W praktyce dla wielu pracowników staje się czymś pomiędzy przerwą od biura a dyżurem pod telefonem. Co czwarty pracownik w Polsce sprawdza służbową pocztę podczas wakacji, a 25 procent ankietowanych deklaruje, że będzie kontaktować się z pracodawcą w trakcie urlopu.

To nie zawsze wygląda jak pełna praca z laptopem na kolanach. Częściej zaczyna się niewinnie: szybkie sprawdzenie skrzynki rano, odpowiedź na jedną wiadomość, krótki telefon, zajrzenie do firmowego komunikatora. Tyle że głowa nie odróżnia tak łatwo „tylko chwili” od realnego powrotu do obowiązków.

Służbowe maile na wakacjach potrafią uruchomić całą lawinę myśli. Co się dzieje w projekcie? Czy ktoś dowiózł temat? Czy po powrocie będzie chaos? Czy trzeba odpisać teraz, żeby później nie było problemu? W efekcie ciało jest na urlopie, ale głowa nadal siedzi przy biurku.

Służbowe maile na wakacjach. Polacy nie umieją odpuścić.

Urlop w trybie czuwania męczy bardziej niż się wydaje

Największy problem nie polega na samej wiadomości. Problemem jest to, co dzieje się później. Sprawdzenie maila zajmuje minutę, ale powrót do spokojnego trybu potrafi zająć znacznie dłużej. Wystarczy informacja o konflikcie, opóźnieniu albo pilnej decyzji i cały wakacyjny nastrój zaczyna się sypać.

To dlatego służbowe maile na wakacjach są tak podstępne. Nie musisz pracować przez kilka godzin, żeby urlop przestał działać. Czasem wystarczy jedno powiadomienie, które przebije się przez plażę, kolację, spacer albo rozmowę z rodziną.

Przewlekły brak prawdziwego odpoczynku może prowadzić do zmęczenia, napięcia i wypalenia. Urlop ma sens wtedy, gdy pozwala przekierować uwagę na coś innego. Na miejsce, ludzi, jedzenie, sen, książkę, spacer, sport albo zwykłe nicnierobienie. Jeśli w głowie cały czas zostaje miejsce na firmową skrzynkę, regeneracja jest tylko częściowa.

Służbowe maile na wakacjach. Polacy nie umieją odpuścić.

FOMO działa także na urlopie

Za ciągłym sprawdzaniem telefonu często stoi FOMO, czyli lęk przed tym, że coś nas ominie. Najczęściej kojarzymy je z social mediami, ale w pracy działa podobnie. Boimy się, że ktoś podejmie decyzję bez nas, projekt pójdzie w złą stronę, klient napisze coś ważnego albo po powrocie zaleje nas fala zaległości.

To już nie jest tylko kwestia obowiązkowości. To potrzeba kontroli. Człowiek wie, że ma wolne, ale i tak chce mieć podgląd na sytuację. Służbowe maile na wakacjach stają się wtedy narzędziem uspokajania samego siebie. Problem w tym, że ten spokój jest pozorny.

Zamiast naprawdę odpuścić, pracownik co jakiś czas wraca myślami do biura. Sprawdza, czy coś się nie wydarzyło. A jeśli nic się nie wydarzyło, za kilka godzin sprawdzi znowu. Tak właśnie urlop zamienia się w ciche pilnowanie świata, który przez kilka dni powinien poradzić sobie sam.

Służbowe maile na wakacjach. Polacy nie umieją odpuścić.

Workation to nie to samo co urlop

Warto rozdzielić dwie rzeczy: urlop wypoczynkowy i workation. Praca zdalna z ładnego miejsca może być atrakcyjna, ale nadal jest pracą. Można mieć widok na morze, kawę na tarasie i spotkanie online w kalendarzu, ale to nie jest pełny odpoczynek.

Workation ma własne zasady. Pracujesz w konkretnych godzinach, a później korzystasz z miejsca, w którym jesteś. Taki model może pomagać w zmianie otoczenia, kreatywności i integracji zespołu. Z danych przywołanych przez Wakacje.pl wynika, że popularność takich wyjazdów wzrosła o ponad 30 procent w porównaniu 2024 i 2025 roku.

Problem zaczyna się wtedy, gdy tradycyjny urlop wypoczynkowy zaczyna udawać workation. Nie ma ustalonych godzin pracy, nie ma jasnych granic, nie ma planu. Jest tylko telefon, mail i gotowość do reagowania. A to najgorszy układ, bo człowiek ani naprawdę nie pracuje, ani naprawdę nie odpoczywa.

Służbowe maile na wakacjach. Polacy nie umieją odpuścić.

Zorganizowane wakacje mogą pomóc odłączyć głowę

Ciekawy wątek dotyczy wakacji zorganizowanych. W świecie, w którym na co dzień podejmujemy dziesiątki decyzji, sama logistyka urlopu potrafi męczyć. Lot, hotel, transfer, atrakcje, ubezpieczenie, bagaż, parking, dokumenty, lokalne zasady — wszystko wymaga uwagi.

Gotowy pakiet zdejmuje część tego ciężaru. Nie chodzi tylko o wygodę, ale też o zmniejszenie liczby decyzji. Im mniej trzeba kontrolować na miejscu, tym łatwiej wejść w tryb odpoczynku. A jeśli plan jest ogarnięty, łatwiej odłożyć telefon i nie szukać w nim kolejnego zadania.

Służbowe maile na wakacjach często są przedłużeniem codziennego trybu gotowości. Jeśli przez cały rok żyjemy w rytmie powiadomień, terminów i pilnych spraw, trudno nagle z dnia na dzień całkowicie wyłączyć głowę. Dlatego wakacje, które nie wymagają ciągłego zarządzania, mogą być prostszą drogą do prawdziwego resetu.

Służbowe maile na wakacjach. Polacy nie umieją odpuścić.

Wyjazd to za mało, jeśli głowa zostaje w biurze

Ponad 80 procent ankietowanych uznaje relaks za główny cel urlopu. To brzmi dobrze, ale sam wyjazd nie gwarantuje odpoczynku. Można być w pięknym miejscu i nadal mentalnie siedzieć w pracy. Można leżeć przy basenie i sprawdzać komunikator. Można iść na kolację i myśleć o tym, czy po powrocie skrzynka eksploduje.

Dlatego odłączenie od pracy wymaga decyzji. Nie zawsze wygodnej, nie zawsze łatwej, ale potrzebnej. Wyłączenie powiadomień, ustawienie autorespondera, przekazanie tematów przed wyjazdem, jasna informacja dla zespołu i zasada, że telefon służbowy zostaje poza zasięgiem ręki — to nie są fanaberie. To podstawowe warunki odpoczynku.

Służbowe maile na wakacjach są problemem właśnie dlatego, że zabierają uwagę. A uwaga jest dziś jednym z najcenniejszych zasobów. Jeśli oddajesz ją pracy nawet na urlopie, trudno oczekiwać, że wrócisz naprawdę zregenerowany.

Służbowe maile na wakacjach. Polacy nie umieją odpuścić.

Jak nie zabrać pracy na urlop?

Najprostsza zasada brzmi: przygotuj wyjazd jeszcze przed wyjazdem. Zamknij najważniejsze sprawy, przekaż obowiązki, ustaw autoresponder i powiedz jasno, kto zastępuje cię w pilnych tematach. Jeśli firma działa tylko wtedy, gdy sprawdzasz skrzynkę z hotelu, problem nie leży w urlopie, tylko w organizacji pracy.

Druga rzecz to odcięcie bodźców. Nie chodzi o wyrzucenie telefonu do morza. Chodzi o zdjęcie firmowych powiadomień z ekranu, wylogowanie się z komunikatora albo schowanie aplikacji pocztowej głębiej. Im mniej przypadkowych impulsów, tym mniejsza pokusa, żeby „tylko sprawdzić”.

Trzecia sprawa to zgoda na niedoskonałość. Po powrocie zawsze coś będzie czekało. Kilka maili, kilka decyzji, kilka zaległych tematów. To normalne. Urlop nie jest od tego, żeby utrzymywać idealny porządek w firmie. Jest od tego, żeby człowiek po powrocie miał siłę ten porządek znowu ogarniać.

Źródło zdjęć: Depositphotos.

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