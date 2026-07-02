Segway Navimow H210 w moim ogrodzie. Sprawdził się? Zobacz

Segway Navimow H210 odpowiada: nie, nie musisz. I robi to bardzo przekonująco. To robot koszący z drugiej generacji serii H, który nie wymaga zakopywania przewodu ograniczającego ani stawiania dodatkowej anteny RTK. W praktyce oznacza to mniej nerwów na starcie, mniej kombinowania z instalacją i znacznie szybsze przejście do tego, co najważniejsze: regularnego, równego koszenia trawnika. Stawiasz, konfigurujesz, robisz mapę w aplikacji i pozwalasz mu pracować.

Robot koszący Segway Navimow H210.

Segway Navimow H210 to robot koszący przeznaczony do ogrodów o powierzchni do 1000 m². W teorii brzmi jak kolejny inteligentny sprzęt ogrodowy z aplikacją. W praktyce największe wrażenie robi prostota. Stworzenie mapy ogrodu jest banalne, obsługa nie wymaga doktoratu z automatyki, a sam robot po poprawnym ustawieniu działa tak, jak powinien działać dobry sprzęt domowy: robi swoje i nie zawraca głowy. To jeden z tych produktów, które naprawdę zmieniają podejście do ogrodu. Nie dlatego, że koszenie trawy nagle staje się fascynujące. Wręcz przeciwnie — dlatego, że przestaje być Twoim problemem. Po kilku dniach zaczynasz traktować równo przycięty trawnik jako coś oczywistego. A to chyba najlepszy komplement dla robota koszącego.

Robot koszący Segway Navimow H210.

Wygląd: solidny ogrodowy mocarz, a nie zabawka z aplikacją

Segway Navimow H210 wygląda nowocześnie, ale nie próbuje udawać futurystycznego gadżetu dla ludzi, którzy koszą trawę w białych sneakersach. Jak coś, ja koszę w białych Crocsach NBA Echo Clog. Żarty, żartami, to solidny robot ogrodowy o wymiarach 624 × 445 × 295 mm i masie 15,65 kg. Jest więc kompaktowy w porównaniu z klasyczną kosiarką, ale na tyle masywny, że od razu czuć, iż mamy do czynienia z poważnym urządzeniem do pracy na zewnątrz.

Stylistyka Navimow jest przyjemna: jasna obudowa, pomarańczowe akcenty, charakterystyczny moduł LiDAR i czytelny panel. Robot wygląda jak sprzęt z segmentu premium, ale bez przesady. Nie musi być ozdobą ogrodu, ma być skuteczny. I dokładnie takie wrażenie robi: nowoczesny, techniczny, ale przede wszystkim użytkowy.

Na plus trzeba zaliczyć odporność IP66. Robot ma pracować na zewnątrz, więc musi radzić sobie z wilgocią, pyłem i normalnymi warunkami ogrodowymi. Oczywiście to nie oznacza, że należy urządzać mu kąpiele w basenie albo zostawiać go na zimę pod śniegiem, ale codzienne ogrodowe życie nie powinno robić na nim większego wrażenia.

Robot koszący Segway Navimow H210.

Instalacja: największe zaskoczenie? Jak mało tu roboty

Największą zaletą Segway Navimow H210 jest prostota startu. Kto kiedykolwiek interesował się starszymi robotami koszącymi, ten wie, że przewód ograniczający potrafił być zmorą. Trzeba było planować trasę, mocować kabel, poprawiać narożniki, uważać przy rabatach, a potem modlić się, żeby po zimie wszystko nadal działało. Navimow H210 idzie w zupełnie inną stronę.

Tutaj mamy filozofię Drop & Mow, czyli w dużym uproszczeniu: wyjmij, ustaw, skonfiguruj i pozwól mu kosić. Nie trzeba instalować anteny. Nie trzeba zakopywać przewodu. Robot samodzielnie tworzy mapę ogrodu, ale wolę zrobić to samodzielnie. Warto poświęcić te kilka chwil na konfigurację, bo jest ona prosta, a zarazem skuteczna. Nie oszukujmy się – znasz ogród lepiej niż nawet najbardziej zaawansowany technologicznie robot koszący. Tak czy inaczej, to jest prawdziwy game changer. Bo robot koszący ma oszczędzać czas, a nie zabierać cały weekend na instalację.

Stworzenie mapy jest banalne. Aplikacja prowadzi użytkownika za rękę, a system GeoSketch tworzy realistyczny plan ogrodu, który można dopracować metodą „przeciągnij i upuść”. Możemy ustawić strefy, harmonogramy i wysokość koszenia, a robot ogarnia resztę. Dla osób, które boją się „inteligentnych” urządzeń, bo często oznaczają one godzinę walki z kontem, hasłem, Wi-Fi i aktualizacją, H210 będzie miłą niespodzianką. Tu naprawdę szybko przechodzi się od pudełka do koszenia. Serio, sam byłem pozytywnie zaskoczony.

Robot koszący Segway Navimow H210.

Nawigacja: LiDAR, Network RTK i Vision brzmią technicznie, ale działają bardzo praktycznie

Segway Navimow H210 korzysta z systemu lokalizacji łączącego LiDAR, Network RTK i Vision. Brzmi jak zestaw pojęć z prezentacji inżyniera, ale w praktyce chodzi o bardzo konkretny efekt: robot wie, gdzie jest, nawet gdy warunki nie są idealne. A ogród rzadko bywa idealny. Mamy drzewa, wąskie przejścia, cień, budynki, rabaty, meble ogrodowe, trampolinę, krzesła, a czasem psa, który uznał trawnik za swoje królestwo. Wiecie co mam na myśli.

Seria H2 ma stabilnie pracować pod drzewami, w wąskich przejściach, w nocy i na otwartych przestrzeniach. Podchodziłem do tego sceptycznie, a jednak – specjalnie uruchomiłem go wieczorem i radził sobie świetnie! Robot potrafi automatycznie przełączać tryby pozycjonowania, a LiDAR skanuje otoczenie z prędkością blisko 200 tysięcy punktów na sekundę. Czy użytkownik musi to rozumieć? Nie. Ważne, że w praktyce robot jeździ pewnie, logicznie i nie sprawia wrażenia urządzenia, które zgubiło sens życia po zobaczeniu huśtawki.

Na szczególną pochwałę zasługuje praca w bardziej skomplikowanych ogrodach. H210 nie jest sprzętem tylko do idealnego prostokąta trawy przy katalogowym domu. Może ogarniać kilka stref, wąskie przejścia i fragmenty z przeszkodami. Maksymalnie można ustawić harmonogramy dla wielu obszarów, a całość daje się dopasować do realnego układu ogrodu, a nie ogrodu z folderu reklamowego. I wiecie co? Robi to skutecznie, bo sprawdzałem go w kilku różnych ogrodach i zawsze dawał sobie radę.

Robot koszący Segway Navimow H210.

Koszenie: skutecznie, równo i bez codziennego pilnowania

Najważniejsze pytanie brzmi: czy Segway Navimow H210 dobrze kosi? Tak. I to jest najważniejszy powód, dla którego polecam ten sprzęt. Robot ma szerokość koszenia 22 cm, 6 ostrzy i automatyczną regulację wysokości w zakresie od 2 do 7 cm. W modelu H210 rekomendowana powierzchnia to 1000 m², a dzienna powierzchnia koszenia w trybie ciągłym sięga 2800 m². To pokazuje, że mamy spory zapas wydajności dla typowego ogrodu przy domu. W praktyce wiele ogrodów, a konkretnie powierzchni do koszenia jest znacznie mniejsza niż wspomniane 10 arów, więc faktycznie jest aż nadto wydajny.

Największy sens robotów koszących polega na regularności. One nie działają jak człowiek, który czeka, aż trawa urośnie, potem raz na tydzień robi wielką akcję i kończy z workiem pełnym zielonej masy. Kiedy montowałem tego robota u znajomych, musiałem ich uświadomić jak to działa. On kosi często, po trochu, utrzymując trawnik w stałej kondycji. Efekt jest bardziej estetyczny, a trawa wygląda na zadbaną bez spektakularnych weekendowych operacji.

Navimow H210 radzi sobie również na nachyleniach do 45%, czyli około 24 stopni. To ważne, bo wiele ogrodów ma spadki, skarpy, nierówności i fragmenty, które dla tanich robotów są problematyczne. Segway dorzuca technologię stabilizacji ESC, a terenowe koła pomagają utrzymać przyczepność. W praktyce robot nie wygląda, jakby bał się własnego cienia na nierównym trawniku.

Robot koszący Segway Navimow H210.

Przeszkody i bezpieczeństwo: ogród to nie plansza testowa

Robot koszący musi być skuteczny, ale też rozsądny. W ogrodzie żyją psy, koty, jeże, stoją krzesła, donice, trampoliny, huśtawki i tysiąc rzeczy, które magicznie pojawiają się na trawniku dokładnie wtedy, gdy robot ma pracować. Navimow H210 korzysta z systemu VisionFence, czyli kamery RGB 140° połączonej z LiDAR-em. Producent deklaruje wykrywanie przeszkód już od 1 cm szerokości oraz rozpoznawanie ponad 200 typów obiektów. To też sprawdziłem. Działa? Działa.

Bardzo podoba mi się podejście do zwierząt. LiDAR ma pozwalać na wczesne wykrywanie ponad 20 typów zwierząt, w tym psów, kotów i jeży. Oczywiście, wypuściłem psa wtedy, kiedy robot pracował. Co się wydarzyło? Robot zwalnia, gdy zbliża się do zwierzaka na odległość około metra, i utrzymuje bezpieczny dystans. To nie znaczy, że można całkowicie wyłączyć zdrowy rozsądek, ale widać, że Segway nie potraktował tematu bezpieczeństwa jako dopisku małym druczkiem.

Jest też czujnik zderzeniowy działający z trzech kierunków, alarmy, geofence, wykrycie podniesienia i wsparcie Apple Find My. W urządzeniu za takie pieniądze to nie są bajery, tylko konieczność. Robot koszący stoi na zewnątrz, więc zabezpieczenia antykradzieżowe mają realne znaczenie.

Robot koszący Segway Navimow H210.

Krawędzie: prawie bez ręcznego poprawiania

Jednym z największych problemów robotów koszących jest wykończenie krawędzi. Trawnik może wyglądać dobrze na środku, ale jeśli przy obrzeżach zostają niedocięte pasy i tak musisz chwycić podkaszarkę, co może być niezwykle irytujące. Segway Navimow H210 korzysta z funkcji EdgeSense, która ma pozwalać na koszenie nawet do 5 cm od ścian, ogrodzeń i narożników.

Czy to oznacza absolutny koniec ręcznych poprawek? Nie. W bardzo trudnych narożnikach, przy ciasnych rabatach, nieregularnych obrzeżach albo wysokich przeszkodach nadal może pojawić się miejsce, które trzeba dopieścić ręcznie. Ale w normalnym ogrodzie różnica jest duża. Robot potrafi pracować blisko krawędzi, a tryb ride-on pomaga mu przejeżdżać między powierzchniami, na przykład z trawy na żwir, bez robienia dramatu.

Robot koszący Segway Navimow H210.

Aplikacja i codzienność: raz ustawiasz, potem zapominasz

Najlepsze urządzenia smart home są takie, których po konfiguracji prawie nie zauważamy. Segway Navimow H210 idzie właśnie w tę stronę. Aplikacja pozwala ustawiać wysokość koszenia, harmonogramy, obszary pracy, strefy i indywidualne ustawienia. Robot obsługuje też łączność 4G, integrację z Alexa i Google Home, a także funkcje personalizacji, takie jak nazwa robota czy komunikaty głosowe.

Brzmi jak zabawka, ale po kilku dniach najważniejszy jest jeden efekt: trawnik jest koszony bez Twojego udziału. Dosłownie zapominasz o jego istnieniu. Robot sam wie, kiedy ma pracować, reaguje na pogodę, wraca do stacji, ładuje się i kontynuuje zadanie. Czas ładowania to około 70 minut, a poziom hałasu wynosi około 60 dB, a więc praktycznie go nie słyszysz. Można siedzieć w ogrodzie i nie mieć wrażenia, że obok trwa remont drogi.

Automatyczne dostosowanie pracy do pogody to kolejna funkcja, którą docenia się dopiero w praktyce. Jak to działa? Robot korzysta z prognozy pogody i czujnika deszczu, potrafi przerwać koszenie podczas intensywnego deszczu, śniegu, mrozu, silnego wiatru albo bardzo wysokiej temperatury i wrócić do stacji. Czyli to dokładnie to, czego oczekujemy od sprzętu: ma pilnować nie tylko trawy, ale też samego siebie.

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Zalety Segway Navimow H210

Największą zaletą jest prostota obsługi. Stworzenie mapy ogrodu jest banalne, aplikacja prowadzi użytkownika logicznie, a brak przewodu ograniczającego i anteny znacząco skraca cały proces instalacji. Drugi ogromny plus to skuteczność koszenia. H210 pracuje regularnie, równo i wydajnie, dzięki czemu trawnik wygląda dobrze bez weekendowego biegania z kosiarką.

Trzecia zaleta to nawigacja. Połączenie LiDAR, Network RTK i Vision daje robotowi bardzo dobrą orientację w przestrzeni. Czwarty plus to wykrywanie przeszkód i zabezpieczenia. Piąty — praca przy krawędziach. Szósty — cicha praca. Siódmy — realna bezobsługowość po konfiguracji. Użytkownik nadal musi pamiętać o podstawowej konserwacji, czyszczeniu i wymianie ostrzy, ale codzienne koszenie przestaje być jego zadaniem.

Robot koszący Segway Navimow H210.

Wady Segway Navimow H210

Największą wadą jest cena, bo robot koszący tej klasy nie jest tanim gadżetem. Dziś musisz zapłacić za niego niecałe 8000 zł. (zobacz w Ceneo, gdzie kupić Navimow H210 najtaniej) To dużo? Zależy jak na to patrzymy. To inwestycja w wygodę i czas, a nie zakup impulsowy przy okazji grilla. Druga rzecz: choć instalacja jest bardzo prosta, ogród nadal musi mieć sensowne warunki. Bardzo chaotyczne przestrzenie, skrajnie ciasne fragmenty, nietypowe przeszkody albo zaniedbana trawa po kolana mogą wymagać przygotowania terenu przed pierwszym użyciem. Prawda jest taka, że musisz przygotować ogród, by robot mógł skutecznie pracować. Kosisz trawę, robisz porządki i później zapominasz o nim.

Trzecia sprawa to krawędzie. H210 radzi sobie bardzo dobrze, ale fizyki nie oszuka. W niektórych miejscach ręczna podkaszarka nadal się przyda. Może w przyszłym sezonie pojawi się nowy sprzęt, który będzie sobie radził z tym lepiej? W sumie już pojawiają się modele z dodatkową podkaszarką z żyłką. Czwarta rzecz: to robot, o który trzeba dbać. Oczywiste? Nie dla każdego. Ostrza się zużywają, obudowę trzeba czasem oczyścić, a stację ustawić w odpowiednim miejscu.

Robot koszący Segway Navimow H210.

Dla kogo jest Segway Navimow H210?

To sprzęt dla osób, które mają ogród do około 1000 m² i chcą mieć zadbany trawnik bez regularnego ręcznego koszenia. Dla właścicieli domów, którzy lubią estetyczny ogród, ale niekoniecznie chcą poświęcać sobotę na chodzenie za kosiarką. Dla ludzi, którzy lubią technologię, ale oczekują, że ona faktycznie zrobi coś za nich, a nie tylko wyświetli ładny wykres w aplikacji.

H210 świetnie pasuje do nowoczesnych domów z ogrodem, działek z kilkoma strefami trawnika i przestrzeni, gdzie klasyczna instalacja przewodu ograniczającego byłaby irytująca. To dobry wybór dla kogoś, kto chce wejść w świat robotów koszących od razu na sensownym poziomie, bez kupowania najtańszego urządzenia i późniejszego narzekania, że „roboty koszące są głupie”.

Nie poleciłbym go osobom, które mają bardzo mały trawnik, który można skosić w 10 minut, albo ogród tak skomplikowany, że więcej w nim donic, schodków i wąskich przesmyków niż trawy. Wtedy zakup może być przesadą. Ale jeśli trawnik jest realnym obowiązkiem, H210 bardzo szybko zaczyna wyglądać jak sprzęt, który kupuje się nie dla zabawy, tylko dla świętego spokoju.

Robot koszący Segway Navimow H210.

Co sądzę o tym modelu?

Segway Navimow H210 to robot koszący, który z czystym sumieniem polecam. Jest bardzo prosty w obsłudze, stworzenie mapy ogrodu jest banalne, a brak przewodu ograniczającego i anteny sprawia, że start z urządzeniem nie przypomina projektu budowlanego. Po konfiguracji robot pracuje skutecznie, wydajnie i w praktyce niemal bezobsługowo. Jeśli będziesz chciał podejrzeć trasę, a nie ma Cię w domu, szybko włączasz aplikację. Za pomocą łączności LTE dowiadujesz się, co dzieje się ze sprzętem.

Najbardziej podoba mi się w nim to, że nie wymaga od użytkownika specjalnego zaangażowania. Nie musisz co chwilę poprawiać ustawień, pilnować trasy ani zastanawiać się, czy poradzi sobie pod drzewami albo przy przeszkodach. H210 po prostu wykonuje swoją robotę. A w przypadku kosiarki automatycznej to najlepsza możliwa wiadomość.

Czy warto? Tak, jeśli masz ogród, który regularnie trzeba kosić, i chcesz odzyskać czas. To nie jest tani gadżet, ale jest to sprzęt, który realnie zmniejsza liczbę obowiązków wokół domu. Dla mnie Segway Navimow H210 to jeden z tych produktów, które po kilku tygodniach używania przestają być „nowinką”, a stają się normalnym elementem ogrodu. I wtedy człowiek zaczyna się zastanawiać, dlaczego wcześniej tak długo chodził za kosiarką sam.

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